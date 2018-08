GROUPE IRD :CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 JUIN 2018

INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS

Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 €uros

Siège social : 40 rue Eugène Jacquet

59708 Marcq-en-Baroeul Cedex

456 504 877 R.C.S. LILLE

Euronext Paris - Compartiment C

Code Isin FR 0000124232

COMMUNIQUE CA 1er semestre 2018

Chiffre d'affaires 1er semestre 2018 : +35.3%

Année 2018 Année 2017 En milliers d'euros 1T18 2T18 TOTAL 1T17 2T17 TOTAL Pole Capital développement 10 196 206 5 71 76 Pôle Immobilier 4 630 4 983 9 613 2 995 3 750 6 745 Pole Intermédiation 42 159 201 189 206 395 GROUPE IRD - 3 3 33 158 191 TOTAL 4 682 5 341 10 023 3 221 4 185 7 406

En milliers d'euros 30/06/2018 30/06/2017 Variation Pôle Capital Investissement 206 76 170% Pôle Immobilier 9 613 6 745 43% Pôle Intermédiation 201 395 -49% GROUPE IRD 3 191 -98% Chiffre d'affaires consolidé 10 023 7 406 35,33% (À périmètre constant) 9 510 7 406 28,40%

L'essentiel de l'activité du groupe IRD repose sur la gestion d'actifs et sur la capacité à en générer de la valeur, notamment par la réalisation de plus-values. La notion de chiffre d'affaires ne traduit donc pas la véritable performance du groupe.

Le Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 est marqué par une forte augmentation de plus de 35%, provenant de l'activité immobilière.

A périmètre constant, l'augmentation s'élève à 28.4%.

Evolutions du CA et de la situation financière au cours du 2er trimestre 2018 :

Le Chiffre d'affaires est fortement impacté par les réceptions et acquisitions de bâtiments intervenus au cours de l'année 2017.

La situation financière du groupe n'a pas connu d'évolution notable au cours de ce trimestre.

Evénements majeurs du 2eme trimestre 2018 :

Lancement de la construction du futur siège social régional de l'Etablissement Français du Sang

Lancement de la construction d'un immeuble de bureau sur la commune de Villeneuve d'Ascq

Acquisition de cellules commerciales sur la commune de Villeneuve d'Ascq

29 dossiers étudiés en Capital Investissement.

Un niveau significatif du portefeuille de Nord Transmission.

Pôle Capital Investissement :

Au cours de ce 1er semestre, le groupe a agréé 29 nouveaux dossiers. Le montant des investissements réalisés sur la période s'élève à 1.375 K€. Au 30 juin 2018, le groupe est investi dans 339 entreprises, ce qui représente un investissement financier de 63 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du pôle capital investissement s'établit à 206 k€.

Pôle Immobilier :

L'IRD, au travers de ses différentes structures, est investi dans 66 opérations immobilières, ce qui représente un montant d'actifs de 259 M€ à fin juin 2018.

La très forte hausse du Chiffre d'Affaires immobilier provient des nombreuses acquisitions immobilières intervenues au cours du dernier trimestre 2017.

Le Chiffre d'Affaires immobilier atteint 9.613 k€ pour ce 1er semestre 2018.

Le Chiffre d'Affaires immobilier retraité des refacturations de charges locatives s'élève à 8.205 k€, contre 5.696 k€ au 30 juin l'année dernière (+44%).

Pôle Intermédiation :

Le 1er semestre a été calme en termes de réalisation et cela s'est traduit par un chiffre d'affaires de 201 k€.

Le niveau en portefeuille laisse augurer de bonnes perspectives pour cet exercice 2018.

Thierry Dujardin

Directeur Général

