GROUPE IRD :CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2018

COMMUNIQUE CA au 30 Septembre 2018

Chiffre d'affaires au 30/09/2018 : +44.1%

En milliers d'euros 30/09/2018 30/09/2017 Variation Pôle Capital Investissement 365 99 269% Pôle Immobilier 14 959 10 201 47% Pôle Intermédiation 450 407 11% GROUPE IRD 4 245 -98% Chiffre d'affaires consolidé 15 778 10 952 44,06% (à périmètre constant) 15 318 10 952 39,86%

Année 2018 Année 2017 En milliers d'euros 1T18 2T18 3T18 TOTAL 1T17 2T17 3T17 TOTAL Pole Capital développement 10 196 159 365 5 71 23 99 Pôle Immobilier 4 630 4 983 5 346 14 959 2 995 3 750 3 456 10 201 Pole Intermédiation 42 159 249 450 189 206 12 407 GROUPE IRD - 3 1 4 33 158 54 245 TOTAL 4 682 5 341 5 754 15 778 3 221 4 185 3 546 10 952

L'essentiel de l'activité du groupe IRD repose sur la gestion d'actifs et sur la capacité à en générer de la valeur, notamment par la réalisation de plus-values. La notion de chiffre d'affaires ne traduit donc pas la véritable performance du groupe.

Le Chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2018 est marqué par une forte augmentation de plus de 44%, provenant de l'activité immobilière.

A périmètre constant, l'augmentation s'élève à presque 40%.

Evolutions du CA et de la situation financière au cours du 3eme trimestre 2018 :

Le Chiffre d'affaires est fortement impacté par les réceptions et acquisitions de bâtiments intervenus au cours de l'année 2017.

La situation financière du groupe n'a pas connu d'évolution notable au cours de ce trimestre.

Evénements majeurs du 3eme trimestre 2018 :

Signature de la construction en VEFA d'un immeuble de bureau loué à une société internationale sur la Métropole Valenciennoise

Acquisition d'une surface commerciale dans l'hyper centre de Lille

Cession significative d'un terrain dans le cadre des activités d'Aménagement.

19 dossiers étudiés en Capital Investissement

Un niveau significatif du portefeuille de Nord Transmission.

Pôle Capital Investissement :

Au cours des 9 premiers mois, le groupe a agréé 39 nouveaux dossiers. Le montant des investissements réalisés sur la période s'élève à 3.382 K€. Au 30 septembre 2018, le groupe est investi dans 340 entreprises, ce qui représente un investissement financier de 65 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du pôle capital investissement s'établit à 365 k€.

Pôle Immobilier :

L'IRD, au travers de ses différentes structures, est investi dans 68 opérations immobilières, ce qui représente un montant d'actifs de 262 M€ à fin septembre 2018.

La très forte hausse du Chiffre d'Affaires immobilier provient des nombreuses acquisitions immobilières intervenues au cours du dernier trimestre 2017 et de la commercialisation de terrains sur les zones d'aménagement du groupe.

Le Chiffre d'Affaires immobilier à fin septembre 2018 atteint 14.959 k€.

Le Chiffre d'Affaires immobilier retraité des refacturations de charges locatives s'élève à 12.773 k€, contre 8.618 k€ au 30 septembre de l'année dernière (+47%).

Pôle Intermédiation :

Le Chiffre d'affaires à fin septembre est en hausse de 11% avec un niveau de portefeuille qui laisse augurer de bonnes perspectives de fin d'année 2018.

Thierry Dujardin

Directeur Général

