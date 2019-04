GROUPE IRD :COMMUNIQUE POST CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 AVRIL 2019

GROUPE IRD

Société anonyme au capital de 44 274 913,25 €

40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

RCS Lille Métropole n°456 504 877

Euronext Paris – Compartiment C

Code Isin FR 0000124232

~ COMMUNIQUE DE PRESSE ~

Le Conseil d’administration, réuni le 23 avril 2019, sous la présidence de M. Gérard MEAUXSOONE, a arrêté les comptes sociaux de GROUPE IRD et les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2018 qui ont été audités par les commissaires aux comptes, présentés par le Directeur Général, M. Thierry DUJARDIN.

Principaux évènements de l’année 2018

Nomination de Thierry DUJARDIN au poste de Directeur Général

Transfert des effectifs de back-office à RESALLIANCE SERVICES SAS (Société créée au 1/1/2018 et regroupant les activités Back Office de l’ensemble du campus Entreprises et Cités)

Augmentation du capital de NORD CREATION pour 5 M€, dont 1,3 M€ hors GROUPE, portant son capital à 21,5 M€

Emission d’obligations non convertibles en actions, souscripteur CCIR HAUTS DE France

Emission d’obligations non convertibles en actions, souscripteur NORD CREATION

Emission d’obligations non convertibles en actions, souscripteur EMPLOI ET HANDICAP

Adoption du « Projet 2019/2023 – Axes stratégiques de développement »

Activité

GROUPE IRD SA développe ses activités autour de trois pôles : le capital développement, l’immobilier, le conseil.

Activités de Capital Investissement

Depuis le 1er juillet 2017, la SGP IRD GESTION (55 % par GROUPE IRD / 45 % par RESALLIANCE SA), agréée par l’AMF, assure l’animation et la gestion de NORD CROISSANCE et de NORD CREATION au travers de mandats de délégation de gestion. Par ailleurs, IRD GESTION réalise des prestations de conseil en investissement auprès des sociétés locales et territoriales d’investissement ainsi que des prestations d’accompagnement des FPCI partenaires, de même que INOVAM et FINOVAM.

Principaux événements marquants 2018

Un niveau d’activité à nouveau historique avec 22,8 M€ investis ; Au 31 décembre 2018, le groupe IRD était présent au capital de 326 entreprises pour 63,5 M€ investis auxquels il faut ajouter les participations au travers des FPCI CATHAY CAPITAL 1 et 3, CAP CROISSANCE, GEI 1 et 2, VIVES 2, dont le GROUPE IRD est souscripteur et animateur en région Hauts de France.

L’augmentation de 5 M€ du capital de NORD CREATION, afin de faire face à l’accroissement d’activité.

La mise à l’étude étude du fonds IRD Entrepreneurs, fonds multisectoriel, s’adressant à des PME à fort potentiel de croissance, et associant des entrepreneurs – lancement prévu mi-2019,

Le développement des offres de services notamment au travers de l’Accélérateur Hauts de France (partenariat BPI France, Conseil Régional et Entreprises et Cités), CoBoost (Accélérateur de Croissance d’Entreprises et Cités), offres de formations à destination des dirigeants de TPE/PME (Club HeliOm),….

Les réflexions sur l’évolution du positionnement et de l’organisation des Sociétés Locales d’Investissement, en liaison avec le CCI Hauts de France.

Activités Immobilières

Le Groupe IRD intervient dans trois domaines : L’immobilier d’entreprises (BATIXIS et ses filiales ou sociétés liées dont AVENIR ET TERRITOIRES, A&T COMMERCES, A&T ACTIVITES, IMMOBILIERE ET TERRITOIRES,…), l’immobilier d’habitat (FORELOG) et l’aménagement de zones d’activités (AMENAGEMENT ET TERRITOIRES).

Principaux évènements marquants :

L’année 2018 a été marquée par :

Des décaissements élevés avec 31,5 M€ investis. A fin 2018, le Groupe IRD accompagnait 67 opérations immobilières représentant un actif brut de 274,2 M€ dont quote-part IRD 123,4 M€.

BATIXIS - Une activité soutenue en détection et montages d’opérations pour son compte propre ou le compte de ses filiales, avec 17 opérations validées et la cession de plusieurs immeubles.

- Une activité soutenue en détection et montages d’opérations pour son compte propre ou le compte de ses filiales, avec 17 opérations validées et la cession de plusieurs immeubles. AVENIR ET TERRITOIRES – L’acquisition en VEFA du programme Etablissement Français du Sang et le lancement du chantier en avril 2018. Il a été décidé également de mettre un terme à l’activité d’investissement d’AVENIR ET TERRITOIRES fin 2018, dans l’objectif d’assurer la liquidité progressive aux actionnaires. A noter enfin que, depuis le début de l’exercice 2019, un immeuble a été cédé et un compromis a été signé sur un autre immeuble.

– L’acquisition en VEFA du programme Etablissement Français du Sang et le lancement du chantier en avril 2018. Il a été décidé également de mettre un terme à l’activité d’investissement d’AVENIR ET TERRITOIRES fin 2018, dans l’objectif d’assurer la liquidité progressive aux actionnaires. A noter enfin que, depuis le début de l’exercice 2019, un immeuble a été cédé et un compromis a été signé sur un autre immeuble. A&T COMMERCES – L’acquisition de 3 opérations pour un montant global de 7 M€ financées par une augmentation de capital de 4 999 K€.

– L’acquisition de 3 opérations pour un montant global de 7 M€ financées par une augmentation de capital de 4 999 K€. IMMOBILIER D’AMENAGEMENT – La poursuite de la commercialisation des terrains avec 9 ventes réalisées et 13 compromis signés.

– La poursuite de la commercialisation des terrains avec 9 ventes réalisées et 13 compromis signés. IMMOBILIER D’HABITAT – FORELOG – La vente de 5 maisons et les acquisitions d’1 maison et d’1 appartement. Au 31.12.18, l’actif se composait de 69 logements.

Activité de Conseil et d’Accompagnement

NORD TRANSMISSION intervient en : Conseil en Acquisition et Cession d’Entreprises, Evaluation Opérations de rapprochement, Diagnostic stratégique, Levée de fonds et recherche de financements structurés, Négociations immobilières.

NORD TRANSMISSION a réalisé 6 opérations en 2018 dont 1 levée de fonds. Ces 6 entreprises transmises emploient au total 337 personnes pour un chiffre d’affaires de 46,5 millions d’euros.

a réalisé 6 opérations en 2018 dont 1 levée de fonds. Ces 6 entreprises transmises emploient au total 337 personnes pour un chiffre d’affaires de 46,5 millions d’euros. NORD FINANCEMENT a accompagné 10 opérations en 2018 pour NORD FINANCEMENT, pour un montant global de 49 M€ de financements obtenus.

a accompagné 10 opérations en 2018 pour NORD FINANCEMENT, pour un montant global de 49 M€ de financements obtenus. SOREX a concrétisé 7 opérations immobilières (transaction et mise en location).

a concrétisé 7 opérations immobilières (transaction et mise en location). Le portefeuille début 2019 est constitué de 22 opérations (Toutes activités confondues).

Résultats

Un résultat net social à 1,940 M€ et un résultat net consolidé à 16,876 M€.

Compte de résultat social au 31 décembre 2018

En milliers d'euros 31.12.2018 31.12.2017 Chiffre d'Affaires 2 734 3 930 Autres produits d'exploitation 75 63 PRODUITS D'EXPLOITATION 2 809 3 993 Charges externes 2 714 2 887 Charges de personnel 1 289 1 840 Autres charges d'exploitation 118 113 Impôts et Taxes 210 212 Dotations aux amortissements et provisions 83 71 CHARGES D'EXPLOITATION 4 414 5 123 RESULTAT D'EXPLOITATION -1 604 -1130 Produits financiers 6 517 4 210 Charges Financières -1 130 -1 427 RESULTAT FINANCIER 5 387 2 783 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 3 782 1653 Charges et Produits Exceptionnels -2 517 -204 Impots sur les résultats 675 666 RESULTAT NET 1 940 2 115





Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2018



Compte de Résultat 31/12/2018 en K€ TOTAL ACTIVITE CAPITAL INVESTISSEMENT INTERMEDIATION IMMOBILIER IRD Chiffre d'affaires 20 755 591 742 19 415 7 Résultat de l'activité de portefeuille 18 061 4 846 - 13 054 161 Autres Produits opérationnels 974 326 138 438 72 TOTAL PRODUITS OPERATIONNELS 39 790 5 763 880 32 907 240 Autres achats et charges externes - 7 904 - 1 299 - 185 - 5 285 - 1 134 Charges de personnel - 4 735 - 1 639 - 672 - 1 135 - 1 289 Impôts, taxes et versements assimilés - 2 450 - 457 - 21 - 1 907 - 66 Dotations aux Provisions 13 - 5 75 - 291 234 Dotations aux Amortissements - 112 - 10 - 4 - 95 - 4 Autres Charges opérationnelles - 711 9 352 - 1 618 546 TOTAL CHARGES OPERATIONNELLES - 15 900 - 3 401 - 455 - 10 331 - 1 713 RESULTAT OPERATIONNEL 23 891 2 362 425 22 576 - 1 473 Produits Financiers 17 17 - - 1 Charges Financières - 2 804 - - - 2 261 - 543 RESULTAT FINANCIER - 2 787 17 - - 2 261 - 543 Part dans le résultat net des MEE 382 374 - 8 - RESULTAT AVANT IMPOT 21 486 2 753 425 20 323 - 2 016 Impôts - 4 609 95 - 118 - 5 109 522 Résultat des activités destinées à être cédées - - - - - RESULTAT DE LA PERIODE 16 876 2 847 307 15 215 - 1 493 Participations ne donnant pas le contrôle 8 358 869 - 7 490 - Résultat des propriétaires de la société 8 518 1 979 307 7 724 - 1 493

AGO du 25 juin 2019

Une assemblée générale ordinaire sera convoquée au 25 juin 2019.

Le Conseil d’administration proposera une distribution de dividende de 0,69 € par action, avec mise en paiement le lundi 8 juillet 2019.

4 mandats d’administrateurs sont à terme : Madame VITRE CAHON, Monsieur VERLY, CREDIT COOPERATIF, BTP BANQUE.

OBJECTIFS 2019

CAPITAL DEVELOPPEMENT

Renforcement du positionnement des activités de capital investissement sur le segment des PME/ETI avec le lancement du FPCI IRD Entrepreneurs

Objectifs d’investissement : 28 M€

IMMOBILIER D’ENTREPRISES

Consolidation de l’activité immobilière en prestations de services et en capacité d’investissement

Développement des activités de prestations de services techniques pour compte propre et pour le compte de sociétés liées ou externes et augmentation du Chiffre d’affaires en prestations

CONSEIL et ACCOMPAGNEMENT

Elargissement des activités de conseil/accompagnement en natures de prestations et sur l’ensemble de la région Hauts de France

Consolidation des Partenariats avec les grandes écoles notamment avec le programme Booster PME

A propos du Groupe IRD

Le Groupe IRD conçoit des réponses au profit des entreprises du territoire du Nord-Pas de Calais. Il se consacre au financement et au développement des entreprises de la région, en proposant aux PME-PMI une gamme de ressources et de compétences complémentaires :

- financement en fonds propres

- financement de l'immobilier

- ingénierie financière des opérations

- transmission d'entreprises

Le Groupe IRD est une société holding cotée sur Euronext. (FR 0000 124232 – Compartiment C)

Contacts

Groupe IRD M. Jean-Louis AITZEGAGH jlaitzegagh@groupeird.fr +33(0)3.59.30.20.10

Retrouver toute l’information sur http://www.groupeird.fr/

Pièce jointe