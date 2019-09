GROUPE IRD :Communiqué consécutif au Conseil d'Administration du 24 septembre 2019

GROUPE IRD

Société anonyme au capital de 44 274 913,25 €

Siège social : 40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

RCS Lille Métropole 456 504 877

Euronext Paris – Compartiment C - Code Isin FR 0000124232

CONSEIL D’ADMINISTRATION - 24 SEPTEMBRE 2019

~ COMMUNIQUE DE PRESSE ~

Marcq-en-Barœul, le 24 septembre 2019

Le Conseil d’administration, réuni le 24 septembre 2019 et présidé par M. Gérard MEAUXSOONE, a arrêté les comptes consolidés de la société Groupe IRD au 30 juin 2019, audités par les commissaires aux comptes et présentés par le Directeur Général, M. Thierry DUJARDIN.

Principaux évènements du 1er semestre 2019

Fusion-absorption de l’actionnaire COPERNIC S.A. par MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES S.A. qui détient donc 7,03 % du capital

Augmentation de capital d’IRD GESTION de 160 000 € (GROUPE IRD 55 % - RESALLIANCE 45 %)

Lancement du fonds IRD ENTREPRENEURS sous gestion d’IRD GESTION

Création de la société COBOOST (activateur, créateur de croissance PME-TPE), détenue à 100 % par GROUPE IRD

Création d’AVENIR ET TERRITOIRES 2 (GROUPE IRD 10 % - BATIXIS 10 %)

Le résultat consolidé groupe du 1er semestre 2019 s’établit à 6 111 K€ dont 5 405 K€ de résultat des propriétaires de la société.

La contribution de GROUPE IRD S.A. au résultat consolidé est de 518 K€

La contribution du Pôle Capital Investissement au résultat global consolidé est de 1 364 K€.

Un nombre de contacts demeure élevé avec 173 sociétés et entrepreneurs rencontrés. Les investissements sont en forte hausse à 2,5 M€ contre 1,4 M€ au 1er semestre 2018. La capacité de détection, en prospection directe et en s’appuyant sur les partenariats, demeure significative malgré une concurrence accrue tant sur le capital développement que sur l’amorçage.

En date du 27 mai 2019, IRD GESTION a déclaré à l’AMF la création du fonds IRD ENTREPRENEURS, sous forme de FCPI. Ce fonds est destiné à investir dans des PME et ETI régionale à fort potentiel de développement. A ce jour, il a levé 18,890 M€ auprès de 3 institutionnels (NORD CROISSANCE, GIPEL, CREDIT DU NORD) et de 47 entrepreneurs (personnes physiques et personnes morales).

La contribution du Pôle Immobilier d’entreprise au résultat consolidé est de 3 880 K€

L’activité au premier semestre a été dynamique avec 10 dossiers agréés et des versements de 15,9 M€. Le niveau des cessions a été exceptionnel avec la vente de 2 immeubles à Euralille détenus par AVENIR ET TERRITOIRES pour un montant global de plus de 37 M€.

Le montant brut global des opérations immobilières en portefeuille s’élève à 259,9 M€.

La contribution du Pôle Conseil au résultat consolidé est de 352 K€

Outre un niveau de facturation particulièrement élevé, le premier semestre a été marqué par le renforcement des équipes et la création de la SAS COBOOST, détenue à 100 % par IRD (Diagnostics stratégiques, Accompagnement des projets d’organisation et de développement des entreprises, opérations de CoDesign/CoDéveloppement).

Résultat du premier semestre 2019

Principaux chiffres clés du compte de résultat consolidé au 30 juin 2019

En milliers d'euros 30/06/19 30/06/18 Chiffre d'Affaires 10 869 10 023 Résultat de l'activité de portefeuille 6 061 8 643 Autres produits opérationnels 513 270 Produits opérationnels 17 442 18 936 Résultat opérationnel 8 661 10 970 Résultat financier -1 130 - 1 320 Résultat avant impôts 7 580 9 504 Résultat net 6 111 8 199 Résultat des propriétaires de la sté 5 405 5 031

Le total de bilan consolidé au 30 juin 2019 s’élève à 354,6 M€ et les capitaux propres à 189,7 M€ (dont 103,7 M€ de capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société).

Date de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020

L’assemblée générale d’approbation des comptes se tiendra le mardi 23 juin 2020 à 14h30.

Retrouver toute l’information sur www.groupeird.fr

