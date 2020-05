GROUPE IRD :DECLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2020

GROUPE IRD

Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 €uros

Siège social : 40 rue Eugène Jacquet

59708 Marcq-en-Barœul Cedex

456 504 877 R.C.S. LILLE

Euronext Paris – Compartiment C

Code Isin FR 0000124232

COMMUNIQUE CA au 31 Mars 2020

Evolution Chiffre d’affaires au 31/03/2020 : -20.75%

En milliers d’euros 31/03/2020 31/03/2019 Variation Pôle Capital Investissement 333 65 412% Pôle Immobilier 3 610 4621 -22% Pôle Intermédiation 69 377 -82% GROUPE IRD 3 3 0% Chiffre d’affaires consolidé 4 015 5066 -20,75% (À périmètre constant) 4 005 5 066 -20,94%

L’essentiel de l’activité du groupe IRD repose sur la gestion d’actifs et sur la capacité à en générer de la valeur, notamment par la réalisation de plus-values. La notion de chiffre d’affaires ne traduit donc pas la véritable performance du groupe.

Le Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 est marqué par la finalisation de la commercialisation des terrains aménagés sur la commune d’Herlies.

Evolutions du CA et de la situation financière au cours du 1er trimestre 2020 :

La situation financière du groupe n’a pas connu d’évolution notable au cours de ce trimestre.

Evénements majeurs du 1er trimestre 2020 :

Depuis le 17/03/2020, afin de faire face à la crise du Covid-19,

Les équipes immobilières du Groupe IRD ont concentré leur action sur l’écoute et le suivi des locataires afin d’identifier leurs éventuelles difficultés des locataires et analyser les demandes de report de loyers. Compte tenu de la nature de la majorité des locataires, les risques financiers de perte de loyers semblent à ces stades limités. Par ailleurs, des reports de remboursement de dettes sont également possibles sur certaines opérations, si besoin était.

L’action d’IRD GESTION est principalement centrée sur l’écoute et le suivi des participations avec une prise de contacts avec leurs équipes dirigeantes afin d’identifier leurs interrogations et recenser leurs besoins. Les équipes d’IRD GESTION sont en contact permanent avec la cellule d’accompagnement des entreprises du Conseil Régional, les banques, BPI France ainsi qu’avec les équipes de conseillers de la Cité des Entreprises pour les aspects sociaux. Il a également décidé de suspendre la perception des intérêts de Comptes Courants d’Associés et d’Obligation sur les 3 prochains mois pour alléger la trésorerie des lignes de participation.

Pôle Capital Investissement :

Le chiffre d’affaires du pôle capital investissement s’établit à 333 k€ (+ 412%). Cette forte augmentation provient de la prise en gestion sur le second semestre du fond IRD Entrepreneurs.

Pôle Immobilier :

Le Chiffre d’Affaires immobilier atteint 3.6 M€, en baisse de 1 M€ par rapport à la même période de 2019.

Le 1er trimestre 2019 avait été marqué par une forte activité de ventes de terrains aménagés pour plus de 1 M€. Les 2 zones d’activités concernées sont à ce jour presque totalement commercialisées.

En dehors de cette activité de vente de terrains, les revenus locatifs sont au global stables pour ce 1er trimestre.

Pôle Intermédiation :

L’activité de Transmission et de conseils est en recul sur ce 1er trimestre. La « photo » sur 3 mois d’activité n’est pas significative au regard de la gestion du portefeuille.

Publication du Chiffre d’affaires trimestriel

Le Conseil d’administration a décidé d’arrêter, de publier le Chiffre d’Affaires trimestriel , à compter du 2eme trimestre 2020, compte tenu de son caractère non significatif au regard de l’activité de la société.

Thierry Dujardin

Directeur Général





