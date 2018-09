GROUPE IRD :erratum Communiqué consécutif au Conseil d'administration du 25 septembre 2018

GROUPE IRD

Le Conseil d'administration, réuni le 25 septembre 2018 et présidé par M. Gérard MEAUXSOONE, a arrêté les comptes consolidés de la société Groupe IRD au 30 juin 2018, audités par les commissaires aux comptes et présentés par le Directeur Général, M. Thierry DUJARDIN.

Principaux évènements du 1er semestre 2018

Emission d'un emprunt obligataire de 3 M€ (obligations non convertibles en actions), souscrit par CCIR HAUTS DE France, en relais du précédent contrat obligataire souscrit par CCI Hauts de France/Grand Lille,

Poursuite de la simplification de l'organigramme par engagement de la dissolution-liquidation de RESALLIANCE CONSEIL,

Négociation en vue de la cession de la participation au capital de BATIXIA,

Lancement du projet création d'un FPCI « IRD ENTREPRENEURS » qui sera souscrit notamment par NORD CROISSANCE aux côtés d'entrepreneurs.

Le groupe intervient dans trois domaines d'activités, le Capital-Investissement, l'Immobilier d'entreprise et l'Intermédiation/Conseil.

Activités de Capital Investissement

La contribution du pôle capital investissement au résultat est de 2 651 K€ avec une très forte contribution de NORD CROISSANCE et NORD CREATION.

Le nombre de contacts demeure élevé avec plus de 200 sociétés et entrepreneurs rencontrés mais le nombre de dossiers agréés est en baisse par rapport à au 30 juin 2017, de même que le nombre de concours décaissés. Cette situation n'en affecte pour autant pas le positionnement du groupe auprès de l'ensemble des acteurs régionaux et sa capacité de détection, en prospection directe et en s'appuyant sur ses partenariats, demeure significative.

Le total des versements à 1 375 K€ est en baisse par rapport au 1er semestre 2017. Cependant, compte tenu des opérations validées ou en cours d'instruction, les objectifs d'investissement pour 2018 devraient être atteints tant pour NORD CROISSANCE que pour NORD CREATION et pour FINOVAM. A noter également un dossier décaissé sur la région Hauts de France concernant GEI 2 ainsi que sur Humanis Croissance Hauts de France, fonds dont le Groupe IRD est souscripteur et qu'IRD Gestion anime.

Le nombre de cessions bien qu'en baisse au premier semestre a permis d'enregistrer des plus-values significatives tant sur NORD CROISSANCE que sur NORD CREATION et les perspectives de cession, en cours de négociation, permettent d'anticiper des plus-values qui devraient permettre à ces deux sociétés de dégager des résultats sociaux a minima conformes aux budgets.

Activités Immobilières

La contribution du pôle immobilier au résultat consolidé est de 5 556 K€

BATIXIS

Le 1er semestre 2018 a été marqué notamment par

La prise de Participation à hauteur de 33% dans une opération immobilière sur le parc Euratechnologies.

Une poursuite de la commercialisation d'Aéroparc Lesquin avec un taux de remplissage qui atteint 93%



AVENIR ET TERRITOIRES :

Le 1er semestre 2018 a été marqué notamment par :

L'acquisition en VEFA du programme EFS (Etab. Français du Sang) sur EURASANTE et le lancement du chantier en avril 2018

L'acquisition en VEFA d'un bâtiment à LEZENNES et le lancement du chantier

La participation à la réponse à l'appel d'offre METROPOLITAN SQUARE, projet piloté par des partenaires du Groupe IRD

A&T COMMERCES

Le 1er semestre a été en particulier marqué par :

L'acquisition d'un bâtiment et la signature du compromis pour un local commerciale en centre-ville de Lille.

D'autres opérations sont en cours de réalisation sur le second semestre

PÔLE AMENAGEMENT ET TERRITOIRES

La commercialisation des zones de Croisette (Foncier codétenu avec un entrepreneur régional) et Herlies (DSP MEL) se poursuivent avec des taux de réservation supérieurs à 80 %, confirmant ainsi la qualité de ces zones d'activités.

Activité d'Intermédiation/Conseil

La contribution du pôle intermédiation au résultat consolidé est de 134 K€

Sur le premier semestre 2018, 3 opérations de transmission ont été concrétisées. Ces entreprises transmises emploient au total 63 personnes pour un chiffre d'affaires de 18 M€.

Au 30 juin 2018, NORD TRANSMISSION disposait de 14 mandats (dont 2 sous protocole avec conditions suspensives) pour un potentiel de facturation de 1 164 K€ et SOREX IMMO de 27 mandats pour un potentiel de facturation de 876 K€.

Sur ces bases, les objectifs 2018 de commissions devraient être atteints.

Résultat du premier semestre 2018

Le résultat consolidé groupe du 1er semestre 2018 s'établit à 8 199 K€ dont 5 031 K€ de résultat des propriétaires de la société.

Principaux chiffres clés du compte de résultat consolidé au 30 juin 2018

En milliers d'euros 30/06/18 30/06/17 Chiffre d'Affaires 10 023 7 406 Résultat de l'activité de portefeuille 8 643 5 109 Autres produits opérationnels 270 759 Produits opérationnels 18 936 13 274 Résultat opérationnel 10 970 6 642 Résultat financier 1 320 - 1 445 Résultat avant impôts 9 504 5 288 Résultat net 8 199 5 509 Résultat des propriétaires de la sté 5 031 2 589

Le total de bilan consolidé au 30 juin 2018 s'élève à 374 M€ et les capitaux propres à 176,5 M€.

Date de l'Assemblée Générale Ordinaire 2019

L'assemblée générale d'approbation des comptes se tiendra le mardi 25 juin 2019 à 14h30.

