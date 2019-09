Groupe IRD : Emilie Roland-Daviaud rejoint Nord Transmission

Dirigée par Paul Damestoy, l'équipe de Nord Transmission compte désormais 4 consultants, 1 juriste et 1 assistante.

« En 2018, notre offre Conseil (Nord Transmission, Nord Financement et Coboost) a quasi doublé ses performances et fortement enrichi notre palette de solutions d'accompagnement des dirigeants. Nous disposons de notre propre accélérateur : CoBoost. Une offre à forte valeur ajoutée pour nos participations, mais aussi pour de nouveaux clients, qui permet de réaliser un diagnostic 360 de l'activité, et d'identifier les leviers de croissance les plus pertinents. Je suis ravi d'intégrer dans notre équipe Emilie Roland-Daviaud qui apportera toute son expertise dans le déploiement de nos activités transmission sur les Hauts-de-France et nous permettra d'être davantage présent sur certains territoires ».

Paul Damestoy, Président - Pôle Conseil IRD