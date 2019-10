Groupe IRD : Lancement d'un cycle d'Afterworks pour les repreneurs d'entreprise.

Le premier Afterwork Malakoff Médéric Humanis a eu lieu ce jeudi 3 octobre à Lille et a abordé la question que se pose très rapidement un entrepreneur déterminé à reprendre une entreprise : Comment trouver la bonne cible ?

Paul Damestoy, Président du Pôle Conseil du Groupe IRD a animé l'Afterwork, accompagné d'un témoin : Matthieu Gueroult de la société Amethys.

Etant donné la particularité du marché de la reprise : confidentiel, atomisé et déséquilibré, un entrepreneur doit adopter une approche professionnelle et réfléchie afin d'optimiser toutes ses chances de réussite. Lors de sa présentation, Paul Damestoy a proposé différentes ressources pour trouver une entreprise à reprendre, telles que les annonces publics, le marché intermédiaire (cabinets de fusion-acquisition) et les réseaux. Il a également abordé d'autres possibilités comme l'environnement de l'entreprise et l'approche directe.

Le prochain Afterwork aura comme thème Pourquoi me faire accompagner dans la reprise ? et se tiendra le 7/11.

• Quelles sont les méthodes de valorisation couramment utilisées ?

• Quelles sont les étapes à passer ?

• Je n'ai pas assez d'apports. Comment faire ?

• Comment sécuriser juridiquement ma reprise ?

• Les 100 premiers jours de la reprise.

• Reprendre une entreprise en difficulté, c'est moins cher mais …