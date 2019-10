Groupe IRD : ViiBE, la Webapplication vidéo conçue pour les centres de contacts lève 1,2 million d'euros.

La startup fondée il y a 2 ans par Marc Prempain (CEO) et Charles Demée (CTO) annonce une levée de fonds de 1,2M€, réalisée auprès de Kima Ventures (Xavier Niel), Nord Création (Groupe IRD), Waterstart Capital et plusieurs Business Angels. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la vie de la startup qui veut accompagner plus de 5 000 agents au sein de centres de contacts et ainsi devenir le Leader européen de l'assistance à distance d'ici à 2021.

La startup, basée à Station F au sein de l'incubateur HEC et accélérée par EuraTechnologies, propose un logiciel d'assistance vidéo conçue pour les supports techniques et les services après-vente (SAV).

À l'origine, Charles Demée et Marc Prempain ont développé la solution pour les centres d'appels d'urgence. 'La genèse du projet consistait à garantir au grand public français l'accès au juste-soin en un clic'. D'où le choix de la Webapp : 'dans un contexte d'urgence, le téléchargement représente un obstacle majeur dans le parcours utilisateur'. Accessible en un clic et sans téléchargement et dotée de fonctionnalités dédiées à l'optimisation des diagnostics à distance, ViiBE a rapidement séduit les supports techniques industriels et les SAV.

Le constat est simple, dans un contexte d'incident, la voix ne permet pas aux interlocuteurs de se faire comprendre à distance. Les télédiagnostics réalisés par téléphone sont souvent incomplets, ce qui engendre des itérations d'appels, ainsi que des déplacements inutiles et coûteux pour les experts.

La valeur créée par ViiBE peut se mesurer via les indicateurs de la satisfaction client, le NPS (Net Promoter Score), une augmentation du taux de résolution au premier contact et les économies réalisées avec la réduction du nombre de déplacements des techniciens.

Un service aux entreprises qui séduit les grands groupes

Les cas d'usage sont multi-sectoriels, ViiBE convient à la fois aux collaborations à distance entre collaborateurs et aux interactions entre agents et clients finaux.

Déployée en 2018 au sein des centres d'appels dédiés à l'assistance technique automobile de Allianz Partners, 'ViiBE a permis d'aider plus de 5 000 conducteurs à reprendre la route en toute sérénité sans faire intervenir un dépanneur' explique Nicolas Gehin, Responsable du marché automobile chez Allianz Partners France.

Suite aux retours positifs de l'utilisation de la technologie Viibe, un déploiement industriel est en cours au sein des filiales européennes du groupe Allianz Partners. ViiBE est déjà déployée en Angleterre, en Grèce, au Portugal et en Autriche. Pour répondre aux besoins multi-entités des grands groupes, ViiBE permet de créer des centres d'appels 'virtuels', en quelques minutes, sans besoin de matériel téléphonique.

ViiBE accompagne également Bouygues Construction dans l'optimisation de la maintenance à distance de son matériel et notamment des grues à tour. La solution a permis de réduire les coûts de leur centre de maintenance de 20 % en un an.

« Nous avons hâte de présenter ViiBE V.3 à nos clients, développée grâce aux retours de nos utilisateurs. Nous sommes désormais capables de proposer du transfert d'appels, des conversations à quatre experts et une interopérabilité avec les lunettes connectées afin de proposer la meilleure solution pour les diagnostics à distance. »

Dans le cadre de la sortie de sa V.3, ViiBE a lancé une intégration avec Zendesk, permettant à tous les agents qui en sont équipés, d'utiliser la solution Viibe de façon transparente au travers d'un 'smart button' intégré. La startup s'apprête d'ailleurs à rejoindre le programme d'incubation de Zendesk à Station F pour consolider ce partenariat et ainsi offrir la meilleure expérience client à distance.