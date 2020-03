Le Pôle Immobilier IRD : bilan 2019 et perspectives 2020

[Crédit photo cover GBL Architectes]

Depuis 2010, le Groupe IRD a contribué à attirer et fixer de nombreux sièges d'entreprises et de grands groupes sur le territoire des Hauts-de-France parmi lesquels Bayer, Eiffage, SPIE, KPMG, Kiloutou, Suez ou encore l'Etablissement Français du Sang - soit l'équivalent de 5 500 emplois. Sa mission : développer des projets durables pour toutes les entreprises, de TPE aux ETI, pivots de l'essor et de la transformation de nos territoires.

« En 2019, l'activité a été soutenue avec la livraison de projets structurants comme le siège de l'Etablissement Français du Sang à Eurasanté, l'avancée du chantier du futur restaurant panoramique intégré au projet Swam à Euralille, et l'engagement de nouveaux projets de développement local comme le futur parc Le Front de Lys à Halluin ou le Parc Napoléon à Lille Hellemmes. Plus que des bâtiments, nous développons de véritables lieux de vie, ancrés dans le tissu urbain, interconnectés avec les stratégies territoriales. En 2020, nous consolidons l'activité immobilière du Groupe IRD en termes de prestations de services et de capacités d'investissement, via le développement de nouvelles sociétés thématiques. Notre filiale Avenir et Territoires 2 dédiée au développement de programmes de bureaux aura atteint ses objectifs d'investissements et passera le relais à Avenir et Territoires 3 ».

Marc Verly, Président du Pôle Immobilier IRD

« Nous ne sommes pas des promoteurs classiques, notre ADN entrepreneur fait toute la différence : nous concevons chaque projet en mode sur-mesure, pour répondre aux besoins des dirigeants qui souhaitent développer leur entreprise, attirer des talents, s'implanter durablement sur nos territoires. La force de notre modèle, c'est notre double compétence - finance et technique immobilière - intégrant l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO). Notre accompagnement est complet, de la définition du projet jusqu'à la livraison et l'exploitation des bâtiments. Nous pensons chaque opération via une approche globale, intégrant les enjeux humains, business, mais également les évolutions de la ville, des usages, des technologies et des mobilités ».

Alex Marchal, Directeur du Pôle Immobilier IRD