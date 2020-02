Pôle Conseil IRD : bilan 2019 et perspectives 2020

• Nord Financement a clôturé l'année 2019 avec 23 M€ de fonds levés pour un total de 8 opérations (startups, PME), avec des prévisions 2020 très positives. Selon Antoine Pacan, son responsable : « Les entreprises apprécient notre transparence, qui se traduit par une rémunération à la commission et uniquement au succès. Ce qui fait notre succès croissant, c'est notre expertise du monde bancaire adossée à notre ADN Entrepreneur. Nous obtenons pour nos clients les meilleures conditions du marché dans des délais 2 à 3 fois inférieurs aux délais « classiques ». Nous faisons gagner du temps au chef d'entreprise comme au banquier. Et dans cette relation triangulaire, bien sûr, le label « Groupe IRD » joue un précieux effet levier. »

• CoBoost, le nouvel outil du Pôle Conseil de l'IRD confirme son bon démarrage : seule solution du marché à proposer aux dirigeants un « scanner à 360° » de leur entreprise, CoBoost ne s'arrête pas au diagnostic complet mais mobilise ses experts pour co-construire avec le dirigeant un plan d'actions stratégique, permettant d'engager ou d'accélérer un pivot pertinent. Avec déjà une dizaine de chefs d'entreprises passés par cet activateur de croissance, CoBoost est pensé en « paroi d'échange » entre les pôles Conseil et Capital Développement du Groupe IRD, et constitue une vraie valeur ajoutée pour l'offre d'accompagnement du groupe.

• Concernant Nord Transmission, qui célèbrera ses 35 ans au printemps 2020, le niveau d'activité est stable comparé aux années précédentes, mais son marché - le conseil en cessions-acquisitions - présente une forte mutation. Si la majorité des opérations réalisées en 2019 s'inscrivent dans le cadre de stratégies de croissance externe entre entreprises, la part représentée par les personnes physiques évolue : ces repreneurs voient en la reprise d'entreprise un vrai choix d'avenir, et non plus une voie « subie » suite à un accident de parcours. Le regard change sur la transmission !

En 2020, Nord Transmission passera le cap des 350 opérations de cession/transmission réussies, représentant 10 000 emplois préservés et plus d'un milliard de chiffre d'affaires cumulé.

1. Klim'Top Controls cédée à Vinci Energies : fleuron régional de l'agritech, l'entreprise Klim'Top Controls (13,2 M€ de CA et 39 salariés) basée à Hardifort près de Dunkerque, s'adosse à Vinci Energies, pour accélérer sa croissance sur un marché de niche : celui des solutions hightech de conservation en froid positif des légumes et tubercules avec l'assistance du web.

2. La société Louis Legrand Menuiserie, fondée en 1970 à Saint Amand les Eaux, est reprise par Benoit Ducoulombier. La société familiale emploie 24 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 2,8 M€.

3. Le Groupe Georges Paul (28 salariés et 4,3 M€ de CA), constitué de 2 magasins basés à Valenciennes et Lens, spécialisés dans la distribution BtoC de prêt-à-porter multimarques pour homme (Lacoste, Tommy Hilfiger, Eden Park...) est repris par Christine Jutard, experte du secteur du prêt-à-porter, dotée d'une solide expérience à différents postes de direction chez de grandes marques comme Décathlon, Pimkie et Kiabi.

4. La société Alnor - spécialiste de la fabrication et pose de menuiseries aluminium basée à Annoeullin depuis 1979, est reprise par Teddy Dhalluin, ancien directeur commercial chez Nicodème Aciers et Fabrice Gamot, ancien directeur financier du groupe Tommasini Construction. Alnor emploie 38 salariés et réalise 5,8 M€ de chiffre d'affaires.

5. DIC Technology (15 salariés, 7 M€ de CA), parmi les leaders français des installations d'îlots de soudure robotisées dans l'automobile, est repris par le Groupe Baron, pour réaliser un mariage d'acteurs industriels régionaux de premier rang. Tous deux proposent des solutions clés en main d'automatisation de procédés industriels. Cette niche enrichit efficacement les activités dans lesquelles le Groupe BARON excelle : l'aéronautique, la pharmacie, le luxe et l'agro-alimentaire notamment.

6. Le Groupe AMETHYS - FRANCE EAU 2000 (15 salariés, 2,2 M€ de CA), spécialisé dans l'exploitation et l'optimisation des réseaux d'eau et de leurs équipements, est repris par Nicolas Baltazar. Le Groupe propose des services et des solutions durables clés en main, du compteur d'eau jusqu'au rejet. Avec 2 agences basées à Seclin et Beauvais, il rayonne dans les Hauts-de-France, la région parisienne et la Normandie.

7. La société APS Coatings (10 salariés, 2 M€ de CA) spécialisée dans le revêtement technique des métaux pour les activités notamment chimiques et pétrolières. Cession d'activité par le Groupe APS à la société XTREM Coating