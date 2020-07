Groupe IRD : Nord Transmission accompagne l'acquisition du Groupe CABRE

Antoine ROCCO, accompagné de cadres ainsi que de BPIFRANCE CAPITAL I et de FINORPA SCR, acquiert l'intégralité du capital des sociétés composant le groupe CABRE.

Le groupe CABRE est le leader régional des solutions d'isolation thermique par l'extérieur mais intervient également en désamiantage, finitions extérieures et intérieures ainsi que dans le cadre de marchés tous corps d'état.

Créée en 1956 et forte aujourd'hui de plus de 210 personnes pour plus de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, le groupe apporte ses expertises principalement auprès de bailleurs sociaux de la région en réhabilitation de bâtiments afin de répondre aux exigences d'économies d'énergie.

Antoine ROCCO, ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Technique et Grands Projets de RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTIONS reprend le groupe CABRE avec quelques cadres dudit groupe. BPIFRANCE et FINORPA accompagnent la nouvelle équipe dirigeante.

NORD TRANSMISSION et NORD FINANCEMENT (IRD CONSEIL) ont conseillé les acquéreurs dans la négo-ciation avec les vendeurs ainsi que dans le financement bancaire de l'opération.

Intervenants financiers :

BPIFRANCE : Jean-Yves DURIEZ, Pierre de MISCAULT

FINORPA : Isabelle SPENDER

BNP-PARIBAS : Patrick TANNEGUY

CAISSE D'EPARGNE HDF : Sandrine MOREAU

CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : Cécile STACHOWICZ

Conseils des Acquéreurs :

NORD TRANSMISSION (IRD Conseil) : Paul DAMESTOY

NORD FINANCEMENT (IRD Conseil) : Antoine PACAN, Charles COUSTENOBLE

BIGNON LEBRAY: Alexandre GHESQUIERES, Kévin POLYN

THERET & Associés : Edouard THERET

MAZARS: Eddy BERTELLI, Lucie RASOANAIVO, Frédéric SIMONET

Conseils des Cédants :

MBA CAPITAL : Florent CHARLET

M.COULON & Cie : Emmanuel LACHENY

A PROPOS DE NORD TRANSMISSION (GROUPE IRD)

Acteur majeur du conseil en cessions et acquisitions d'entreprises régionales, Nord Transmission exerce son métier depuis 35 ans pour plus de 350 opérations menées à bien. Nord Transmission dispose d'une expertise unique et d'une connaissance optimale du tissu économique régional.