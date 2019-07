Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Groupe JAJ GJAJ FR0004010338 GROUPE JAJ (GJAJ) Ajouter à ma liste Gérer les listes Temps réel Euronext Paris - 01/07 11:30:26 1.6 EUR --.--% 10:25 GROUPE JAJ : 30/07/2019 Rapport financier annuel 2018/2019 PU 09:55 GROUPE JAJ : 30/07/2019 Résultats financiers de l'exercice 2018/2019 PU 29/07 GROUPE JAJ : 29/07/2019 Chiffre d'Affaires du 1er trimestre de l'exercice 2019/2020 PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Groupe JAJ : 30/07/2019 Rapport financier annuel 2018/2019 0 30/07/2019 | 10:25 Envoyer par e-mail :

Vous rendre compte de notre gestion,

Soumettre à votre approbation :

les comptes de cet exercice, les propositions de votre Conseil d'Administration.

Tous les actionnaires ont été régulièrement convoqués à la présente réunion dans le respect des dispositions légales et statutaires. La Société FIABILITY représentée par Monsieur Julien TOKARZ, Commissaire aux Comptes Titulaire, a été régulièrement convoquée dans les formes et délais légaux. Lecture vous sera donnée de ses différents rapports. Nous vous précisons que tous les documents et renseignements prescrits par la Loi ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social de la société, quinze jours au moins avant la date de la présente réunion. Les comptes individuels de l'exercice 2018/2019 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables françaises. RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE « GROUPE JAJ » Les comptes annuels au 31/03/2019 ont été élaborés conformément aux règles et méthodes comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014, dans le respect des règles de prudence, de l'indépendance des exercices et de la continuité de l'exploitation. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. I - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE PAR BRANCHE D 'ACTIVITE ( L. 232-1,II et L. 233-6 al.2 / R 225- 102 al. 1). Le chiffre d'affaires net hors taxes, réalisé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019 est de 22 706 189 euros contre 24 034 434 euros au 31 mars 2018, soit une baisse de 5,53 % qui succède à la hausse de 3,87 % de l'exercice précédent. La répartition du chiffre d'affaires entre la France et l'export s'analyse ainsi : Exercice 2018- Exercice Variation 2019 2017-2018 (€) (€) Ventes en France marchandises 1 155 275 1 465 966 27,83 % Ventes à l'export marchandises 875 982 914 431 Production de biens en France 14 886 453 15 438 218 25,26 % Production de biens à l'Export 5 768 865 6 195 575 Prestations de services en 14 032 12 771 34,89 % France Prestations de services à 5 581 7 473 l'export - DELAIS DE PAIEMENTS DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS (L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de Commerce) Aux termes des dispositions des articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de Commerce issues respectivement de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et du Décret n° 2008-1492 du 30 décembre 2008, nous vous présentons ci-après, les informations relatives aux délais de paiement de nos fournisseurs et des clients: Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D.441-4) Article D.441 I.1° : Factures reçuesnon Article D.441 I.2° : Factures émisesnon réglées réglées à la date de clôture de l'exercice à la date de clôture de l'exercice dont le terme dont le terme est échu en K€ est échu en K€ 0 1 à 30 31 à 61 à 91 Total 0 1 à 30 31 à 60 61 à 90 91 Total (1 jour jours 60 90 jours (1 jour jour jours jours jours jours jour et (indicati jours jours et et plus) (indicatif et plus plus) f) ) plus (A) Tranches de retard de paiement Nombre de / 253 162 97 467 / / 625 314 246 1 468 / factures concernées Montant total / 1 369 876 528 2 529 5 302 / 703 353 277 1 651 2 984 des factures concernées TTC Pourcentage du / 6,90% 4,42% 2,66% 12,75 26,73% montant total % des achats de l'exercice TTC Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice TTC / 2,71% 1,36% 1,07% 6,37% 11,51% (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombre des 0 350 factures exclues Montant total 0 944 des factures exclues TTC (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du code de commerce) en nombre de jours Délais de 60 60 Fin de Mois paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement RESULTAT DE L' EXERCICE ECOULE (L. 233-6 al. 2 / R. 225-102 al .1) Les autres achats et charges externes d'un montant total de 17 322 563 € contre 18 581 990 € au 31/03/ 2018, correspondent principalement : 31/03/2019 31/03/2018 Frais de collection, sous-traitance 12 735 582 14 033 732 Prestations logistiques 667 493 632 887 Locations et charges locatives (hors crédit-bail) 328 152 210 912 Location entrepôt de stockage 332 447 286 638 Entretien réparation 128 673 195 560 Assurances 104 607 21 078 Commissions 568 159 930 293 Rémunération affacturage 193 284 140 000 Honoraires (1) 304 093 315 837 Publicité, salons 585 495 448 054 Transport 821 371 804 632 (1) dont honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat pour 37 000 € au 31/03/19 et 49 000 € au 31/03/18. Ce poste comprend également des royalties au titre de la licence " SCHOTT ", pour 641 990 € lesquelles ont été calculées comme suit : pour les produits textiles, au taux de 3 %. pour les produits cuirs, au taux de 5% sur toutes les ventes sauf l'Italie, Japon, Canada et USA où le taux est de 0%. Au taux de 1.5% pour les ventes à 3 discounters. Au taux de 2.5% sur les cuirs et 2.5% pour les autres ventes, sur le site web Schott. Un profit Sharing est également calculé en faveur de « SCHOTT » pour une valeur de 199 892 € au 31/03/2019. Les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019 font ressortir un bénéfice net comptable de 167 451,90 €(contre, pour l'exercice précédent, un bénéfice net comptable de 572 507,86 €). - ANALYSE OBJECTIVE ET EXHAUSTIVE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES, DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE ( L. 226 - 100 al. 3) Les indicateurs financiers sont les suivants : 2018/2019 2017/2018 2016/2017 Dettes totales / capitaux propres 369,04 % 389,04 % 404,16% Dettes totales / chiffre d'affaires 49,16 % 46,26 % 39,92 % Emprunts et dettes financières / 8,54 % 59,48 % 29,61% capitaux propres Nous vous précisons que les capitaux propres de notre société s'élèvent à 3 025 067 € au 31 mars 2019. A cette même date, le montant des créances clients cédées à la société de factoring "BNP Factor" est de 2 834 777 €. Dans les autres créances, la retenue de garantie de « BNP Factor » s'élève à 356 738 €, les cessions indisponibles à - 2 269 € et dans les disponibilités, le compte « BNP Factor » apparaît pour 144 €. Pour se protéger contre le risque de change et compte tenu du volume d'achat de marchandises en dollars, la société achète des devises à terme. Au 31 mars 2019, le montant des achats à terme de devises s'élève à 14 400 000 $ US. IV- PROGRES REALISES - DIFFICULTES RENCONTREES - PAR SECTEUR D'ACTIVITE (R. 225-102 al 1) Le chiffre d'affaires sur l'exercice est en recul de 5,53% sur l'exercice 2018/2019 et atteint 22,7M€. Si nous excluons l'opération exceptionnelle réalisée avec le groupe SMCP lors de l'exercice précédent (1.1M€), alors à périmètre constant le chiffre d'affaires 2018/2019 serait stable (-0,9%). L'année a été caractérisée par une météo extrêmement peu favorable durant la période hivernale partout en Europe (année la plus chaude enregistrée depuis la création de Météo France) qui a eu un impact négatif sur l'activité de nos revendeurs et pour conséquence de plus faibles réassorts et de moins bons taux d'écoulement. A cela s'est ajouté, les manifestations des Gilets Jaunes qui ont entrainé un fort recul de l'activité et une chute du trafic en magasin, notamment durant la période hivernale (novembre à fin février) qui est la plus contributive en terme de chiffre d'affaires. Ces évènements importants ont freiné la tendance positive affichée par Groupe JAJ ces dernières années. A noter qu'à cela s'ajoute toujours une réelle morosité du secteur textile qui affiche de nouveau une baisse sectorielle pour la douzième année consécutive. Au-delà de ce climat négatif exceptionnel, la mutation du secteur de l'habillement est toujours en marche, notamment au niveau des circuits de distribution. Avec des revendeurs indépendants en souffrance, des grands magasins dépendant fortement de la clientèle touristique, les ventes sur le web représentent le seul circuit en croissance, avec un dynamisme important, quelques soient les pays européens. Pour Groupe JAJ, le marché français a connu une baisse des ventes (-4,8%) qui faisait suite à une forte hausse (+10%) alors que l'export affiche une baisse plus significative (-6,7%), conséquence de la décélération des ventes en Allemagne (-25%) sur lequel des décisions importantes ont été prises afin d'avoir une offre plus attractive et adaptée en terme de prix. Malgré le Brexit et un secteur de l'habillement fortement perturbé, Schott affiche une forte croissance de +30% en Angleterre, notamment avec le référencement auprès de comptes importants. En ce qui concerne les ventes par circuit de distribution, les magasins indépendants continuent leurs forte décroissance (-16%), et ne représentent plus que 29% du CA (vs 43% en 16/17), alors que les ventes via les webstores pure player représentent désormais 20% de l'activité. Les grands magasins ont connu une baisse significative de 30%, pour deux raisons principales : notre décision de réduire le nombre de magasins Galerie Lafayette en province référençant Schott (afin de maximiser nos budgets sur le magasin principal de Hausmann) et de la baisse de fréquentation et de chiffres d'affaires durant la dernière période hivernale du fait des évènements précédemment évoqués. Les ventes au détail en revanche ont cru de 40% (boutique Schott + webstore Schott) et représente désormais 10% l'activité (vs 7% lors de l'exercice précédent). Groupe JAJ a pris le choix d'effectuer un recentrage de son activité auprès des indépendants qualitatifs et ayant une assise financière stable. Nous avons donc perdu de nombreux clients sur l'exercice que ce soit par choix stratégique ou du fait des nombreuses fermetures de magasins… Ces revendeurs indépendants ne peuvent plus faire face à une baisse du trafic en magasin, à une baisse constante de la consommation, à une hausse des loyers, et à la rude concurrence des webstores et autres chaines de magasins pratiquant de manière constante des promotions agressives. Il est désormais plus que nécessaire pour Schott d'accélérer sur le digital toujours via des partenaires revendeurs leaders (Zalando, Amazon, Asos, Redoute…), d'y développer également l'activité de Market place, qui génèrera également davantage de chiffre d'affaires à forte marge. Alors que les indépendants souffrent, la vente directe (magasins Schott+webstore Schott) a connu une forte croissance. Alors que nos magasins à enseigne Schott ont été stables, malgré le contexte difficile, l'ouverture de notre outlet Schott au sein de Marque Avenue à Talange a connu un très bon démarrage et laisse entrevoir de bonnes perspectives. Cet outlet, qui s'ajoute aux deux outlets franchisés Schott, nous permettent désormais de réduire drastiquement le déstockage auprès des acteurs traditionnels et donc de limiter fortement les pertes liées à cette activité. Néanmoins, si les boutiques Schott ont réussi à stabiliser le chiffre d'affaires, la croissance a été fortement tirée par le webstore Schott (+45%, 1M€ de CA). Notre webstore constitue pour les années à venir le principal relais de croissance et générateur de marge. Nous allons accélérer les investissements afin de maintenir un taux de croissance à deux chiffres dans les années à venir avec comme objectif à 5 ans que notre webstore constitue le principal circuit de distribution de Schott pour Groupe JAJ. Cette croissance et ce développement démontrent l'attractivité et le potentiel toujours important de la marque et sa capacité à générer de la croissance via un circuit direct auprès des consommateurs. En effet, les ventes via nos boutiques physiques et via notre webstore doivent être au cœur de la stratégie d'entreprise. V - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION ET PERSPECTIVES D'AVENIR (L. 232-1-II / R. 225-102 al 1) Bien que le contexte économique global semble légèrement s'améliorer, la consommation d'habillement continue encore de se dégrader. La part des dépenses dédiées à l'habillement ne cesse de baisser, baisse au profit notamment des café/hôtel/restaurant, loisirs et des innovations technologiques. Nous assistons à une complète transformation du secteur où le poids des revendeurs indépendants multimarques se rétrécie d'années en années. Ces revendeurs continuent de souffrir car ils sont de moins en moins adaptés aux nouvelles tendances de consommation et ne peuvent en aucun cas s'aligner sur les promotions et la force marketing des enseignes physiques et digitales…et subissent chaque année une baisse importante de trafic. Il est donc impératif pour Groupe JAJ, fort de l'attractivité de sa marque iconique Schott, de concentrer ses moyens au développement de son webstore et à l'ouverture progressive et contrôlée de boutiques à enseigne Schott (en direct ou via des partenaires) afin de développer la marque et surtout sa visibilité dans les villes importantes du territoire français… Les récentes ouvertures en direct (outlet Talange) ou en partenariat (Lyon, Outlet en IDF) ont connu des débuts très encourageants. Schott sera également présent via une boutique éphémère durant tout l'hiver, au centre commercial de BELLE EPINE (93). Ce « pop-up » fait suite au test réussi l'an passé sur le même business model de pop-up qui avait eu lieu au centre commercial de Vélizy (78). Alors que nous étions en recherche active pour l'ouverture d'une boutique dans la zone Sud-ouest, nous venons de finaliser un partenariat avec un client local qui ouvrira un magasin éphémère à Toulouse pour plusieurs mois à partir de septembre. Si les boutiques physiques restent un élément important du développement commercial et marketing, comme indiqué, les investissements seront essentiellement orientés sur le digital et se répartiront ainsi : Achat d'espace publicitaire sur le web, bannières, Google Ad…

Acquisition de base de données qualifiées, CRM, E-marketing, Omnicanal

E-marketing, Omnicanal Réseaux sociaux (facebook, Instagram…) et création de contenu

Développement de la marque en market place : Exclusivité pour JAJde la revente de la marque Schott sur les market places type Amazon, Redoute…(interdiction de vendre la marque de la part des revendeurs Schott sur des market places).

Développement de produits exclusifs et injection de nouveautés Cette stratégie digitale nous permettra de compenser à moyen terme la baisse des multimarques, d'être davantage en lien direct avec les consommateurs et leurs attentes et de leur permettre d'avoir accès à la marque, même si celle-ci n'est plus présente dans leur ville ou département. Les collaborations avec d'autres marques restent un enjeu majeur en terme de communication. De nombreuses collaborations sont à venir sur le prochain exercice, notamment avec Zadig et Voltaire, et permettent à la marque d'avoir des retombées médiatiques importantes et contribuent fortement à concilier le caractère authentique et moderne de Schott. L'année 2019/2020 devrait être une année stable en terme de chiffre d'affaires pour Groupe JAJ, mais avec un objectif de rentabilité supérieure. Si nous sommes optimistes sur notre stratégie digitale et les retours sur investissement à très court terme, l'activité wholesale auprès des indépendants en France et à l'étranger ne devrait pas s'améliorer et constitue nécessairement un frein à la croissance. Groupe JAJ devra lors des prochaines années continuer à accélérer sur le B2C via notre webstore, les market places, nos boutiques à enseigne et les pop-ups afin de prévenir la baisse continue des revendeurs, notamment ceux situés en centre-ville et en centre commercial. La marque Schott a su ces dernières années se régénérer et retrouver une forte appétence de la part des consommateurs, quelques soit la tranche d'âge. Schott est redevenue une marque référente et incontournable du secteur. La stratégie digitale devrait apporter de la croissance profitable à Groupe JAJ et permettre à la marque de s'exporter encore davantage et de conquérir de nouveaux consommateurs. VI - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ( L. 232-1-II) Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, la Société Groupe JAJ a comptabilisé un crédit impôt recherche d'un montant de 140 000 €. VII - CICE Aucune somme n'a été provisionnée à ce titre pour l'exercice clos le 31 mars 2019. VIII - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE Nous n'avons rien à signaler à ce titre. IX- EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE (L 232-1-II) Nous n'avons rien à signaler à ce titre. INFORMATIONS SPECIFIQUES COMMUNIQUEES A L'ASSEMBLEE GENERALE - - - Conformément aux dispositions légales et statutaires de la société. I - ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS Conformément à l'article L 225-210 al 3 du code de commerce, la société ne disposant pas de réserves suffisantes, l'assemblée n'a pas la possibilité de donner l'autorisation à la société à l'effet d'acquérir un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % de son capital social. En conséquence et en conformité des dispositions de l'article L 225-211 du Code de Commerce, aucun mouvement n'a été enregistré à ce titre au cours de l'exercice 2018-2019. - PARTICIPATIONS NOUVELLES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE (L.233-6 al.1) En conformité des dispositions de l'article L. 233-6 du Code de Commerce, nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé la SA GROUPE JAJ n'a pris aucune participation directe dans le capital social d'une société ayant son siège social sur le territoire Français. III - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES AU TITRE DES TROIS PRECEDENTS EXERCICES (CGI art. 243 bis ) Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que la société a procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices sociaux : Exercices Dividende global Revenu imposable 31/03/2018 Néant Néant 31/03/2017 Néant Néant 31/03/2016 Néant Néant IV - RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES Il a été dressé un état financier des cinq derniers exercices sociaux, lequel a été tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, avec tous les documents et renseignements exigés par la Loi. V - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT ( CGI art. 223 quater ) En conformité des dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts nous vous précisons que, pour la détermination du résultat fiscal, il a été réintégré les sommes suivantes : au titre des amortissements excédentaires et autres amortissements Non déductibles visés à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, la somme de…................................................................................... 2 615 € -au titre de la taxe sur les voitures particulières la somme de …................... 6 620 € VI - CONVENTIONS RELEVANT DE L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE - Aucune convention nouvelle ni engagements nouveau entrant dans le champ d'application de l'article L 225-38 du Code de commerce n'est intervenu au titre de l'exercice. - Conventions et engagements approuvés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice : Au cours de l'exercice 2001/2002, Monsieur Maurice JABLONSKY a abandonné son compte-courant hauteur de 457 347 € avec clause de retour à meilleure fortune. Cette clause prévoit que le remboursement de la somme de 457 347 € ne pourra devenir exigible que dans le cas d'un retour à meilleure fortune qui sera considéré comme atteint dès lors que la société Groupe JAJ, au cours de deux exercices consécutifs, aura réalisé un bénéfice net après impôts égal ou supérieur à un million d'euros. La créance devra être remboursée à partir de la clôture du deuxième exercice social faisant apparaître les seuils ci-dessus fixés ; dans ces conditions, la somme devra être remboursée sur une période n'excédant pas deux ans, sans intérêt. VII - INFORMATIONS RELATIVES A L' ACTIONNARIAT ( L. 233-13 ) Nous vous indiquons l'identité des personnes physiques ou morales connues au 31 mars 2019 dont, à notre connaissance, la participation dépasse les seuils légaux et statutaires : Actionnaires 31-03-2019 31-03-2018 Indivision Monsieur Maurice 39,17% 39,17% JABLONSKY Monsieur Joseph JABLONSKI 10,56 % 10,56 % (indivision depuis le 16/04/2019) Les salariés ne détiennent pas de participation dans le capital social selon la définition de l'article L.225-102 du Code de Commerce. VIII - REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX ET LISTE DE L'ENSEMBLE DE LEURS MANDATS EXERCES AU TITRE DE L'EXERCICE 2017-2018 En conformité des dispositions de l'article 116 de la Loi 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques et de l'article L. 225-102-1 du Code de Commerce, la rémunération globale des mandataires sociaux au titre de l'exercice écoulé ainsi que la liste de l'ensemble de leurs mandats vous sont données ci- dessous : Nous vous rappelons que le Conseil d'Administration de la SA Groupe JAJ est composé des membres suivants : Monsieur Bruno DAUMAN, Président du Conseil d'Administration, demeurant 16, rue Poirier 94160 Saint Mandé.

Président du Conseil d'Administration, demeurant 16, rue Poirier 94160 Saint Mandé. Monsieur Romain DAUMAN, Administrateur, demeurant 102, rue Réaumur 75002 PARIS.

Administrateur, demeurant 102, rue Réaumur 75002 PARIS. Monsieur Franck SZWARC, Administrateur, demeurant 5, place Charles Digeon - 94160 Saint Mandé. Rémunération globale,y compris les avantages en nature, au titre de l'exercice 2018-2019 : Groupe JAJ M. Bruno DAUMAN 256 412,67 € y compris les avantages en nature Jetons de présence : 0 € M Romain DAUMAN Aucune rémunération Jetons de présence : 0 € Monsieur Franck SZWARC Aucune rémunération Jeton de présence : 0 € Nous précisons que toutes les rémunérations ci-dessus sont fixes. Mandats sociauxexercés (L.225-102-1 c.com.): Monsieur Bruno DAUMAN : Président du conseil d'administration de la société Groupe JAJ. Monsieur Romain DAUMAN : Administrateur de la société Groupe JAJ. Monsieur Frank SZWARC : Administrateur de la société Groupe JAJ. IX - LES MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE (article R.225-102 al.1du Code de Commerce) Le conseil d'administration a opté pour le cumul des fonctions de Président et de Directeur Général dans sa séance du 25 septembre 2014 et a nommé dans ses fonctions Monsieur Bruno DAUMAN pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020. X- RISQUES ET INCERTITUDES -UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - GESTION DES RISQUES FINANCIERS (article L.225-100 al. 4,5,6 du code de commerce) Pour 2018-2019, la société se couvre contre les risques de change en mettant en place des achats à terme de devises. La parité EURO/USD moyenne pondérée de couverture sur l'exercice 2017/2018 est de 1,1654. Un contrat d'assurance crédit (BNP PARIBAS - FCF) couvre l'essentiel de nos créances clients. XI- ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE (L. 225-100-3) Aucune mesure n'a été prise pouvant avoir une incidence en cas d'offre publique. XII- INFORMATIONS EN MATIERE SOCIALE En conformité des dispositions de l'article L.225-102-1 et de son Décret d'application du 20 février 2002, nous vous communiquons ci-après les informations en matière sociale : 1 - Effectifs Au 31 mars 2019, l'effectif total de l'entreprise était de 45 salariés. Il a été procédé à 7 embauches en CDI, 1 embauche en contrat d'apprentissage. L'entreprise n'a mené aucun plan social. 2 - Organisation du temps de travail Au 31 mars 2019, 43 salariés étaient employés à temps plein, 2 salariés à temps partiel. 25 cadres et salariés étaient à 157,75 heures de travail, 18 salariés à 151,67 heures de travail, 2 salariés à 126,20 heures de travail. 3 - Rémunérations Au 31 mars 2019, la masse salariale annuelle est de 2 483 836 euros avec 1 147 110 euros de charges sociales contre 2 327 273 euros avec 1 041 119 euros de charges sociales au 31 mars 2018. Il n'y a pas de système d'intéressement et pas d'accord de participation. 4 - Relations professionnelles et accords collectifs Il n'y a pas de comité d'entreprise et il y a des délégués du personnel (élection du 10 janvier 2018 et 17 janvier 2018). 5 - Conditions d'hygiène et de sécurité Il n'y a pas eu d'accident du travail au cours de l'année 2018-2019 sans incidence particulière sur les conditions d'hygiène et de sécurité. 6 - Formation 1.00 % de la masse salariale a été consacré à la formation professionnelle. 7 - Emploi et insertion des travailleurs handicapés L'entreprise n'emploie pas de travailleur handicapé. 8 - Œuvres sociales Il n'y a pas de comité d'entreprise donc aucun budget. XIII- INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES Notre activité ne génère aucune conséquence dommageable pouvant rejaillir sur les sources d'énergie ou sur notre environnement. Aucune information particulière n'est donc à signaler. PROPOSITIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DANS LES CONDITIONS DE QUORUM DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE I - APPROBATION DES COMPTES DE LA SA GROUPE JAJ Conformément à la loi, nous soumettons à votre approbation : le rapport de gestion du Conseil d'Administration,

celui des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019,

les comptes, le bilan, et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils sont présentés. Nous vous demandons, en conséquence, d'approuver les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports et de donner quitus de leur mandat aux Administrateurs au titre de l'exercice - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 mars 2019, soit la somme de 167 451,90 € de la façon suivante : ∙En totalité, soit la somme de ………………………………………….. 167 451,90 € Au crédit du poste « REPORT à NOUVEAU » qui figure Au passif du bilan pour un montant débiteur de ………………………… - 1 092 323,68 € Si vous approuvez cette proposition, au prochain bilan le poste « REPORT A NOUVEAU » serait ainsi ramené à un montant débiteur de 924 871,68 €. III - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que la société a procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices sociaux : Exercices Dividende global Revenu imposable 31/03/2018 Néant Néant 31/03/2017 Néant Néant 31/03/2016 Néant Néant IV- CONVENTIONS REGLEMENTEES Nous vous rappelons qu'aucune convention réglementée nouvelle visée à l'article L. 225-38 du Code de Commerce n'a été conclue au cours de l'exercice. V- ALLOCATION DE JETONS DE PRESENCE A L'ENSEMBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Nous vous proposons de n'allouer aucune somme, à titre de jetons de présence, aux membres du Conseil d'Administration en exercice pendant la période du 1eravril 2018 au 31 mars 2019. VI- SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS Nous vous précisons que : les mandats d'administrateurs de Messieurs Bruno DAUMAN et Romain DAUMAN arriveront à échéance avec l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020.

le mandat d'administrateur de Monsieur Frank SZWARC arrivera à échéance avec l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021. VII- SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Nous vous précisons que le mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant arrive à échéance lors de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020. VIII- PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS En conformité de l'article L 225-210 al. 3 du code de commerce, nous ne vous proposons pas d'autoriser la société à acheter ses propres actions dans les conditions de l'article L.225-209 et suivants du Code de Commerce. PROPOSITIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DANS LES CONDITIONS DE QUORUM DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Afin de satisfaire aux prescriptions impératives de l'article L.225-129-6 du code de commerce, nous vous soumettons un projet de résolution ayant pour objet la réalisation d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'un montant maximum de 3 % du capital, qui serait réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprises existant ou à créer, dans les conditions prévues par les articles L. 3332-18 et suivants du code du travail. Ces actions nouvelles seraient, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales. Dans le cadre de cette augmentation, le droit préférentiel de souscription devra être supprimé au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise. Nous vous proposons, sous réserve de l'approbation par votre assemblée de cette augmentation de capital réservée aux salariés, de déléguer au Conseil d'administration le pouvoir de fixer les modalités de cette émission, et en particulier, aux fins de : Etablir, conformément aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail, un plan d'épargne d'entreprise ;

3332-1 et suivants du code du travail, un plan d'épargne d'entreprise ; Procéder à la réalisation de l'augmentation de capital, sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la décision de l'assemblée, au profit des salariés de la société adhérents à un plan d'épargne d'entreprises, et fixer le montant de chaque émission dans la limite du plafond global de 3 % ;

Déterminer les conditions d'attribution éventuelles des actions nouvelles ainsi émises au profit desdits salariés dans les conditions légales, y compris le cas échéant en termes d'ancienneté, et arrêter la liste des bénéficiaires, ainsi que le nombre de titres susceptibles d'être attribués à chacun d'entre eux, dans la limite du plafond de l'augmentation de capital ;

Déterminer le prix de souscription des actions nouvelles, dans les conditions définies à l'article L. 3332- 20 du code de travail ;

Arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement par les salariés ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, recueillir les souscriptions des salariés ;

Fixer le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription prévu par l'article L. 225-138-1 du code de commerce, étant rappelé que, conformément aux dispositions dudit article, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, par versements périodiques ou par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;

225-138-1 du code de commerce, étant rappelé que, conformément aux dispositions dudit article, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, par versements périodiques ou par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ; Recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu'elle soit effectuée par versement d'espèces ou par compensation de créances, le cas échéant, arrêter le solde du compte courant du souscripteur par compensation ;

Constater la réalisation de l'augmentation de capital ;

Effectuer toutes formalités légales et modifier les statuts corrélativement ;

D'une manière générale, prendre toutes mesures pour la réalisation de l'augmentation de capital. Le rapport spécial des commissaires aux comptes vous sera communiqué. Dans le cas où votre assemblée adopterait la résolution proposée relative à cette augmentation de capital réservée aux salariés, et en application de l'article L.225-129-5 du code de commerce, le Conseil d'Administration établira un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale convoquée après la décision prise par lui d'émettre les actions nouvelles au profit des salariés dans le cadre de la délégation de pouvoirs que votre assemblée lui consentirait. Ce rapport complémentaire décrira les conditions définitives de l'augmentation de capital établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée et comportera en outre les informations prévues à l'article R. 225-115 du code de commerce. Cette résolution vous est soumise uniquement afin de satisfaire aux exigences légales impératives. Toutefois, l'augmentation de capital proposée en faveur des salariés ne correspondant pas aux objectifs actuels de la société. Pour cette raison, nous vous invitons à ne pas voter en faveur de cette résolution. * * * Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires, Le projet des résolutions que nous soumettons à votre approbation reprend les principaux points de notre rapport et nous espérons qu'il recevra votre approbation. Sont annexés au présent rapport : le tableau des résultats des cinq derniers exercices,

le tableau des délégations en cours de validité dans le domaine des augmentations de capital,

le rapport spécial établi par le Président du Conseil d'Administration rendant compte de la composition du conseil d'administration et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du code de commerce. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES I -CAPITAL EN FIN D'EXERCICE 2018 - 2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 a) Capital social 3 560 939 3 560 939 3 560 939 3 560 939 3 560 939 b) Nombre des actions ordinaires 3 560 939 3 560 939 3 560 939 3 560 939 3 560 939 Nombre des actions à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote) Nombre maximal d'actions futures à créer par conversion d'obligations

par exercice de droits de souscription II -OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 - 2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 a) Chiffre d'affaires hors taxes 22 706 189 24 034 434 23 138 052 20 192 387 21 507 628 b) Résultats avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 184 576 515 466 454 148 -345 461 2 928 095 c) Impôts sur les bénéfices -140 000 -60 000 0 -140 000 94 304 d) Participation des salariés due au titre de l'exercice 0 0 0 0 0 e) Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements 167 452 572 508 328 573 175 499 2 139 677 f) Résultat distribué 0 0 0 0 0 III - RESULTATS PAR ACTION 2018 - 2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions 0.05 0.14 0.13 -0.10 0.80 b) Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 0.05 0.16 0.09 0.05 0.60 c) Dividende attribué à chaque action (net) IV - PERSONNEL 2018 - 2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 a) Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 49 44 43 41 41 b) Montant de la masse salariale de l'exercice 2 579 038 2 327 273 2 141 998 2 031 897 1 975 429 c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice 1 103 944 996 799 941 675 868 042 840 322 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE (Article L 225-37 du Code de commerce) Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 septembre 2019 Mesdames, Messieurs, Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du code de commerce modifié par l'ordonnance n° 2017-1162 du 12juillet 2017 ainsi que le décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017, nous vous présentons le présent rapport sur le gouvernement d'entreprise dans le cadre de la préparation des comptes de l'exercice 2018/2019, des pouvoirs confiés au Directeur Général par le Conseil d'Administration, des principes et règles arrêtés pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société « GROUPE JAJ ». Le présent rapport a été soumis au conseil d'administration le 16 juillet 2019. I - ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION La société est administrée par un conseil d'administration. Elle n'a pas opté pour la dissociation des fonctions de Président du conseil et de Directeur Général. La société se conforme au régime de gouvernement d'entreprise en vigueur en conformité des dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes cotées et tient compte des préconisations du MEDEF disponibles sur le site internet du Medef. Ce rapport a été établi en tenant compte des recommandations émises par l'AMF Composition du Conseil: Nous vous rappelons que votre Conseil d'Administration est composé de TROIS (3) membres : Monsieur Bruno DAUMAN, Président directeur général,

Monsieur Romain DAUMAN, administrateur,

Monsieur Frank SZWARC, administrateur. A ce jour, il n'y a aucune femme au Conseil d'Administration. La liste des administrateurs de la Société incluant les fonctions exercées dans d'autres sociétés est : Autres fonctions exercées Nombre Dans d'autres sociétés d'actions Monsieur Bruno DAUMAN (né en 1979) 400 Président Directeur Général Nommé administrateur à l'AG du 25/09/2014 Nommé Président Directeur Général au CA du 25/01/2014 Fin du mandat : AG statuant sur comptes 31/03/2020 16, rue Poirier 94160 Saint Mandé Monsieur Romain DAUMAN (né en 1983) 80 Administrateur Nommé à l'AG du 25/09/2014 Fin du mandat : AG statuant sur cptes 31/03/2020 Demeurant 16 rue du Parc Royal 75003 PARIS Monsieur Frank SZWARC (né en 1956) 11 803 Administrateur Nommé à l'AG du 28 septembre 2015 Fin du mandat : AG statuant sur comptes 31/03/2021 5, place Charles DIGEON 94160 Saint Mandé Les personnes suivantes exercent des mandats dans d'autres sociétés : Monsieur Romain DAUMAN est également gérant de l'EURL CAFORD (789 480 241 RCS PARIS) Le conseil d'administration n'a pas institué de comités. Commentaires sur la composition du Conseil d'Administration: Présidence du Conseil d'administration Les statuts de la société prévoient que le Président du Conseil d'administration pourra cumuler ses fonctions avec celles de Directeur Général de la société, selon décision du conseil. En application de l'article 20 des statuts, le conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion du 25 septembre 2014 de ne pas procéder à la dissociation des fonctions entre la Présidence du Conseil d'Administration et la Direction Générale, en considérant que la structure moniste était mieux adaptée aux circonstances du moment. Nomination d'un Directeur Général Délégué Lors de notre conseil d'administration du 25 septembre 2014, Monsieur Bruno DAUMAN, Président directeur général n'a pas souhaité être assisté d'un directeur Général Délégué. Absence de condamnations pour fraude, d'association à une faillite ou d'incrimination et/ou sanction publique officielle A la connaissance de la société « GROUPE JAJ », et au jour de l'établissement du présent rapport : aucune condamnation pour fraude n'a été prononcée au cours des cinq dernières années à l'encontre de l'un des membres du Conseil d'Administration ;

aucun des membres du conseil d'administration n'a été associé au cours des cinq dernières années à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance ou en tant que Directeur Général ;

aucune incrimination et/ou sanction publique officielle n'a été prononcée à l'encontre de l'un des membres du Conseil d'administration de la société par des autorités statutaires ou réglementaires ;

aucun administrateur n'a été empêché, par un tribunal, d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d'un émetteur. Contrats de Services Aucun membre du conseil d'administration n'est lié par un contrat de services avec la société « GROUPE JAJ » ou l'une de ses filiales et prévoyant l'octroi d'avantages au terme d'un tel contrat. Rôle et fonctionnement du Conseil d'Administration Le fonctionnement du Conseil d'administration est déterminé par les dispositions légales et réglementaires, et par les statuts. La société « GROUPE JAJ » souscrit et s'attache à respecter les principes de Gouvernement d'Entreprise en vigueur en France et tels qu'ils résultent du rapport Consolidé AFEP-MEDEF . Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société, se prononce sur l'ensemble des décisions relatives aux grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et financières de la société et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche des affaires de la société et en assure le suivi et le contrôle ; à cette fin, il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Il désigne les mandataires sociaux chargés de diriger la société. Il définit la politique de rémunération de la Direction Générale. Il répartit les jetons de présence dont le montant global est voté par l'assemblée. Il s'assure de la qualité de l'information fournie aux actionnaires ainsi qu'aux marchés. Il arrête le rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil ainsi que sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société. Il arrête les comptes annuels et semestriels et prépare l'Assemblée Générale. Fréquence des réunions et décisions adoptées : L'article 17 « REUNIONS DU CONSEIL » des statuts prévoit que le Conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Ainsi, au cours de l'exercice écoulé, notre Conseil d'Administration s'est réuni 6 fois. L'agenda des réunions du Conseil a été le suivant : . Séance du 1eravril 2018 à 18 h : Révision de la rémunération de Bruno DAUMAN, . Séance du 26 juin 2018 à 18 h : Autorisation à se faire consentir une facilité de caisse d'un montant de 100 000 € auprès de la BRED pour lui permettre de faire face à ses besoins de trésorerie, Pouvoirs afin de donner toute garantie, notamment le nantissement sur le fonds de commerce exploité 5/7, rue des Innocents 75001 PARIS au profit de la Banque BRED, agence Centre d'affaires Paris Est, 14, rue Jaucourt 75012 PARIS et plus généralement faire ce qui sera nécessaire à l'exécution de l'ordre du jour, . Séance du 1erjuillet 2018 à 18 h : Allocation d'une prime exceptionnelle à Bruno DAUMAN. . Séance du 16 Juillet 2018 à 16 h : Examen des comptes annuels de la société GROUPE JAJ au 31 mars 2018, Etablissement du rapport de gestion de la société GROUPE JAJ, Etablissement du rapport spécial du Président du Conseil d'Administration sur le fonctionnement du Conseil d'Administration, sur les procédures de contrôle interne, et de gestion des risques mises en place par la société. Examen des documents de gestion prévisionnelle, Convocation de l'Assemblée . Séance du 27 novembre 2018 à 18 h : Allocation d'une prime exceptionnelle à Bruno DAUMAN. . Séance du 10 décembre 2018 à 14 h : Révision du compte de résultat prévisionnel 2018/2019 Situation de l'actif réalisable et du passif exigible au 30 septembre 2018, Examen et arrêté des comptes semestriels au 30.09.2018 de la société Groupe JAJ, Etablissement du rapport d'activité pour la période du 01.04.2018 au 30.09.2018. Convocations des administrateurs Conformément à l'article 17 « REUNIONS DU CONSEIL » des statuts les administrateurs ont été convoqués dans le respect des dispositions légales par lettre simple ou télécopie. Conformément à l'article L 225-238 du Code de commerce, les Commissaires aux comptes ont été convoqués aux réunions du Conseil qui ont examiné et arrêté les comptes intermédiaires (comptes semestriels) ainsi que les comptes annuels. Information des administrateurs Tous les documents et informations nécessaires à la mission des administrateurs leur ont été communiqués dans le respect des dispositions légales. Tenue des réunions Les réunions du Conseil d'administration se déroulent au siège social de la société. Procès-verbaux des réunions Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sont établis à l'issue de chaque réunion et communiqués sans délai à tous les administrateurs. II - LIMITATION DES POUVOIRS DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL Nous vous précisons qu'aucune limitation n'a été apportée aux pouvoirs de Monsieur Bruno DAUMAN, votre Président et Directeur Général. - CONFLITS D'INTERETS A la connaissance de la Société « GROUPE JAJ » et au jour de l'établissement du présent rapport, aucun conflit d'intérêt n'est identifié entre les devoirs de chacun des membres du conseil d'administration et de la Direction générale à l'égard de la société en leur qualité de mandataire social et leurs intérêts privés ou autres devoirs. IV - REMUNERATIONS ET AVANTAGES Au titre de l'exercice 2018/2019, il n'y a pas eu de jetons de présence versés aux membres du conseil d'Administration. Montant des rémunérations des mandataires sociaux versées par la société au titre de l'exercice 2018/2019 : Rémunération Jetons de Avantages Rémunération brute fixe versée présence en nature totale perçue perçus Voiture : Administrateur et PDG 251 412,67 € 0 € 3 468 € 256 412,67 € Monsieur Bruno DAUMAN Repas : 1 116 € Rémunérations des mandataires sociaux Le conseil d'administration arrête les règles de détermination des rémunérations des mandataires sociaux. Ils ne perçoivent pas de part variable. Il n'existe ni parachutes dorés ni retraites chapeaux. Les avantages en nature sont déterminés sur la base du barème de l'administration fiscale. Schémas d'intéressement et de participation Il n'y a ni contrats d'intéressement ni de participation. V - INFORMATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 225-100-3 DU CODE DE COMMERCE Nous vous précisons que le rapport de gestion fait mention des informations prévues par l'article L. 225-100- 3 du code de commerce relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique. VI - PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE Nous vous rappelons que notre Société a mis au point des procédures de contrôle interne. Ces procédures reposent sur l'ensemble des contrôles mis en œuvre par la Direction Générale en vue d'assurer, dans la mesure du possible, une gestion rigoureuse et efficace de la société et d'élaborer les informations données aux actionnaires sur la situation financière et les comptes. Le contrôle interne mis en œuvre repose sur l'organisation et les méthodologies suivantes : 1 Objectif du contrôle interne L'objectif du contrôle interne est d'assurer la qualité et la fiabilité de la production des comptes dans les buts suivants : prévenir les erreurs et les fraudes,

protéger l'intégrité des biens et des ressources de l'entreprise,

gérer rationnellement les moyens de l'entreprise,

assurer un enregistrement comptable correct de toutes les opérations nécessaires, en conformité avec les lois et réglementations en vigueur. Le bon fonctionnement d'un système de contrôle interne permet de réduire les risques d'erreur ou de malversation, il ne peut cependant conduire à les éliminer complètement. 2 Organisation du contrôle interne Le contrôle interne de la société n'est pas formalisé, mais il est effectif et s'est affiné au cours des années. Il répond essentiellement aux conditions suivantes : séparation des fonctions

exhaustivité

réalité

évaluation correcte

respect des normes de présentation des comptes. Compte tenu de notre activité de négoce un soin tout particulier a été apporté au suivi des marchandises de leur commande aux fournisseurs à la livraison aux clients en passant par la gestion des stocks. Pour ce faire nous disposons d'un programme informatique spécifique et performant fournissant un inventaire en permanence ainsi que diverses statistiques par produit, famille, représentant, secteur, marges etc… constituant une aide à la gestion efficace. Notre secteur de clientèle présente un risque non négligeable, aussi en plus du suivi inclus dans le programme cité plus avant, une gestion et une surveillance des comptes des clients est effectuée en comptabilité. Dans le cadre du contrat de factoring, nous disposons d'une assurance crédits en plus des renseignements commerciaux que nous nous efforçons de maintenir à jour. Les décisions d'achat importantes remontent à la direction générale avec un souci de prix, de maintien de la qualité et de la continuité des approvisionnements auprès de fournisseurs habituels. Notre gestion financière en dehors des opérations courantes fait appel au factoring et à des mesures de précaution contre les variations de cours de change compte tenu du chiffre significatif de nos importations. Pour se protéger contre le risque de change, la société achète des devises à terme. Les recours aux emprunts sont soumis au conseil d'administration de même que les opérations sur titres. La gestion du personnel est également très centralisée et les tâches de chacun clairement définies avec des recoupements pour contrôle et afin d'éviter qu'une même personne n'effectue une ou plusieurs tâches incompatibles. Sur le plan juridique nous sommes assistés par les juristes d'un cabinet d'avocats extérieur à la société. En ce qui concerne les biens et les personnes nous avons pris, tant en contrats d'assurance qu'en mesures de sécurité et de vidéosurveillance, toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des biens et des personnes en cas de sinistre. Les investissements nécessaires au maintien et au développement de l'entreprise sont engagés au fur et à mesure des besoins et des objectifs poursuivis. Les investissements importants relèvent du conseil d'administration. Notre service comptable est doté d'un personnel compétent. Les normes comptables applicables en France sont scrupuleusement respectées afin de présenter des comptes sociaux fiables avec une information complète. VII - CONVENTIONS RELEVANT DE L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE - Aucune convention nouvelle ni engagements nouveau entrant dans le champ d'application de l'article L 225-38 du Code de commerce n'est intervenu au titre de l'exercice. - Conventions et engagements approuvés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice : Au cours de l'exercice 2001/2002, Monsieur Maurice JABLONSKY a abandonné son compte-courant hauteur de 457 347 € avec clause de retour à meilleure fortune. Cette clause prévoit que le remboursement de la somme de 457 347 € ne pourra devenir exigible que dans le cas d'un retour à meilleure fortune qui sera considéré comme atteint dès lors que la société Groupe JAJ, au cours de deux exercices consécutifs, aura réalisé un bénéfice net après impôts égal ou supérieur à un million d'euros. La créance devra être remboursée à partir de la clôture du deuxième exercice social faisant apparaître les seuils ci-dessus fixés ; dans ces conditions, la somme devra être remboursée sur une période n'excédant pas deux ans, sans intérêt. VIII - TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS RELATIVES AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL (L 225- 37-4, 3) Aucune délégation n'a été accordée par l'Assemblée Générale des actionnaires au Conseil d'Administration dans le domaine des augmentations de capital par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de Commerce. Faità Montreuil Le 16 juillet 2019 Le Président du Conseil d'administration GROUPE JAJ Société Anonyme au capital de 3 560 939 €. Siège Social : 40-48 rue Beaumarchais, 93 100 Montreuil sous-bois. 592 013 155 RCS Bobigny Siret : 592 013 155 00060 AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Mmes, MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire pour le 26 septembre 2019, à 10 heures, au siège social de la société, 40-48 rue Beaumarchais à Montreuil sous-bois (93100), à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire : Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31 mars 2019 ;

Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;

225-38 du Code de Commerce ; Présentation du rapport spécial établi par le Président du Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du code de commerce ;

225-37 du code de commerce ; Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur le rapport spécial établi par le

Président du Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du code de commerce ;

Président du Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du code de commerce ; Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019 ;

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019 ;

Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;

225-38 du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs de leur gestion ;

Pouvoirs pour formalités ;

Questions diverses. De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire : En application de l'article L. 225-129-6 du Code de Commerce, proposition de réaliser une augmentation de capital social effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du Code du travail et pouvoirs à conférer au Conseil d'administration ;

225-129-6 du Code de Commerce, proposition de réaliser une augmentation de capital social effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du Code du travail et pouvoirs à conférer au Conseil d'administration ; Pouvoirs en vue des formalités ;

Questions diverses. PROJET DU TEXTE DES RESOLUTIONS De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire : Première résolution- (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/03/2019) L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019, des explications complémentaires données verbalement, approuve dans toutes leurs parties ces rapports, les comptes, le bilan, et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils sont présentés. Elle approuve en conséquence les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Elle donne quitus aux administrateurs en exercice sur la période du 1eravril 2018 au 31 mars 2019 de leur gestion pour l'exercice écoulé. Deuxième résolution- (Affectation du résultat) L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration, constate que le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019 fait ressortir un bénéfice net comptable de 167 451,90 €. Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 mars 2019 de la façon suivante : ∙En totalité, soit la somme de …………………………………….. 167 451,90 € Au crédit du poste « REPORT A NOUVEAU » qui figure Au passif du bilan pour un montant débiteur de ………………….. - 1 092 323,68 € Après cette affectation, le poste « REPORT A NOUVEAU » est Ramené à un montant débiteur de …………………………………….. - 924 871,68 € Troisième résolution- (Rappel des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux) L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que la société a procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices sociaux : Exercices Dividende global Revenu Imposable 31/03/2018 Néant Néant 31/03/2017 Néant Néant 31/03/2016 Néant Néant Quatrième résolution-(Approbation des conventions réglementées visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce) L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, constate qu'aucune convention nouvelle entrant dans le champ d'application dudit article n'a été conclue au titre de l'exercice 2018/2019. De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire : Cinquième résolution- (Proposition de réaliser une augmentation de capital social effectuée dans les conditions prévues l'article L. 443-5 du Code du travail et pouvoirs à conférer au Conseil d'administration ) L'Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, et agissant pour se conformer aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, dans le cadre de la consultation triennale des actionnaires : constate que les actions détenues par le personnel de la société représentent moins de 3 % du capital social;

décide d'augmenter le capital social en numéraire d'un montant maximum de 3 % du capital social par l'émission d'actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale, à libérer en espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, et de supprimer le droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise établi par la société,

délègue au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires afin de réaliser l'augmentation de capital, sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans à compter de la décision de l'assemblée, au profit des salariés de la société adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, après avoir établi celui-ci dans les conditions prévues par l'article L 443-1 du code du travail, et fixer le montant de chaque émission dans la limite du plafond global de 3 % du capital social,

celui-ci dans les conditions prévues par l'article L 443-1 du code du travail, et fixer le montant de chaque émission dans la limite du plafond global de 3 % du capital social, déterminer les conditions d'attribution éventuelles des actions nouvelles, ainsi émises au profit desdits salariés, dans les conditions légales, en ce compris les conditions d'ancienneté, arrêter la liste des bénéficiaires, ainsi que le nombre de titres susceptibles d'être attribués à chacun d'entre eux, dans la limite du plafond de l'augmentation de capital ;

déterminer le prix de souscription des actions nouvelles, dans les conditions définies à l'article L. 443-5 du code du travail ;

443-5 du code du travail ; arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, recueillir les souscriptions des salariés ;

fixer le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription dans la limite du délai de trois ans à compter de la souscription prévu par l'article L. 225-138-1 du code de commerce, étant rappelé que, conformément aux dispositions dudit article, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, par versements périodiques ou par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;

225-138-1 du code de commerce, étant rappelé que, conformément aux dispositions dudit article, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, par versements périodiques ou par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ; recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu'elle soit effectuée par versement d'espèces ou par compensation de créances, le cas échéant, arrêter le solde créditeur des comptes courants ouverts dans les livres de la société au nom des souscripteurs libérant par compensation les actions souscrites

; constater la réalisation de l'augmentation de capital, et le cas échéant, imputer tous frais sur le montant des primes payées lors de l'émission des actions et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque augmentation ;

effectuer toutes formalités légales, modifier les statuts corrélativement, prendre toutes mesures pour la réalisation de l'augmentation de capital, et généralement faire le nécessaire, dans les conditions précisées ci-dessus et celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Les actions ainsi émises seront créées avec jouissance à compter de la date de leur souscription. Pour le surplus, elles seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital, assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires et aux décisions des assemblées générales. Sixième résolution -(Pouvoirs) L'assemblée générale, confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès- verbal à l'effet d'accomplir les formalités de publicité légale et réglementaire. * ** -------- 1. Participation à l'Assemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'Assemblée. 1.1 Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée générale Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, les actionnaires devront justifier de la propriété de leurs actions, à la Record Date, soit le 24 septembre 2019 à zéro heure, heure de Paris ( (ci-aprèsJ-2), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Société Générale, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l'Assemblée. Pour les actionnaires au porteur, cette inscription en compte des actions doit être constatée par une attestation de participation délivrée par le teneur de compte, qui apportera ainsi la preuve de la qualité d'actionnaire du titulaire des titres. L'attestation de participation est établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire non résident représenté par l'intermédiaire inscrit. Le teneur de comptedoit joindre l'attestation de participation au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte d'admission, et l'adresser à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex 3). L'actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions, toutefois si le dénouement de la vente (transfert de propriété) intervient : avant J-2 0h00 heure de Paris , le vote exprimé par correspondance, la procuration, la carte d'admission, éventuellement accompagnés d'une attestation de participation, seront invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas.

, le vote exprimé par correspondance, la procuration, la carte d'admission, éventuellement accompagnés d'une attestation de participation, seront invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. après J-2 0h00 heure de Paris , quel que soit le moyen utilisé, il ne sera ni notifié par l'intermédiaire habilité ni pris en considération par la Société. 1.2 Modes de participation à l'Assemblée L'actionnaire, a le droit de participer à l'assemblée générale : soit en y assistant personnellement,

soit en votant par correspondance,

soit en se faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix,

soit en se faisant représenter par le Président de l'assemblée générale. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II de l'article R225-85), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée. 1.2.1 Actionnaires souhaitant participer personnellement à l'Assemblée générale L'actionnaire souhaitant assister personnellement à l'Assemblée générale devra se munir d'une carte d'admission. L'actionnaire au nominatifinscrit depuis un mois au moins à la date de l'avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d'un formulaire unique par courrier postal. Il pourra obtenir sa carte d'admission, en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l'aide de l'enveloppe de réponse pré-payée jointe à la convocation reçue par courrier postal. L'actionnaire au porteur,adressera une demande de formulaire unique à son teneur de compte titres. Dans ce dernier cas, s'il n'a pas reçu sa carte d'admission le 24 septembre 2019 (J-2 ouvré), il devra demander à son teneur de compte titres de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire à J-2pour être admis à l'Assemblée. Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard le 23 septembre 2019 (J-3). Pour faciliter l'organisation de l'accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l'Assemblée fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.2.2 Actionnaires ne pouvant assister personnellement à l'Assemblée générale L'actionnaire n'assistant pas personnellement à l'Assemblée peut participer à distance i) en donnant pouvoir, en votant par correspondance. 1.2.2.1 Désignation - Révocation d'un mandataire L'actionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation ou la révoquer : par courrier postal, à l'aide du formulaire de vote envoyé, soit directement pour les actionnaires au nominatif , soit par le teneur du compte titres pour les actionnaires au porteur et reçu par Société Générale, Service des assemblées générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex au plus tard le 23 septembre 2019 ;

, soit par le teneur du compte titres pour les et reçu par Société Générale, Service des assemblées générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex au plus tard le 23 septembre 2019 ; Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce et sous réserve d'avoir signé un formulaire de procuration dûment complété , la notification à la société de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, sous forme de copie numérisée, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur, en envoyant un e-mail contenant la copie numérisée du formulaire de procuration en pièce jointe à l'adresse électronique suivante : assemblées.generales@sgss.socgen.com . Le message devra préciser les nom, prénom et adresse de l'actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur, en envoyant un e-mail contenant la copie numérisée du formulaire de procuration en pièce jointe à l'adresse électronique suivante : assemblées.generales@sgss.socgen.com . Le message devra préciser les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l'actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Les actionnaires concernés devront demander impérativement à leur teneur de compte qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par télécopie) à Société Générale, Service des assemblées générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex. Les copies numérisées de formulaires de procuration non signés ne seront pas prises en compte. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le 23 septembre 2019, pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique assemblées.generales@sgss.socgen.com, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l'actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote selon les recommandations du Conseil d'administration. 1.2.2.2 Vote à distance à l'aide du formulaire unique Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, pourront : pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'aide de l'enveloppe de réponse pré-payée jointe à la convocation.

renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'aide de l'enveloppe de réponse pré-payée jointe à la convocation. pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le 20 septembre 2019.

Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné d'une attestation de participation justifiant de sa qualité d'actionnaire à J-2 . Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société Générale puisse les recevoir au plus tard le 23 septembre 2019. Il est précisé qu'aucun formulaire reçu par la Société après cette date ne sera pris en compte. 2. Demandes d'inscription de projets de résolution ou de points à l'ordre du jour Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir l'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce. Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales devront être envoyées, dans les conditions prévues par l'article R.225-73 du Code de commerce au Siège social (Adresse du siège social) dans un délai de vingt-cinq jours à compter de la publication du présent avis, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit au plus tard le 27 août 2019. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte qui justifie de la détention ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R. 225-71 susvisé. La demande d'inscription de projets de résolution devra en outre être accompagnée du texte des projets de résolution et la demande d'inscription de points à l'ordre du jour devra être motivée. L'examen par l'Assemblée des points et projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions légales et réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes conditions à J-2. Ces points ou ces projets de résolutions nouveaux seront inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. 3. Questions écrites Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée, soit le 20 septembre 2019, adresser ses questions au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président du Conseil d'administration. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. 4. Droit de communication des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l'Assemblée seront mis à disposition au siège social de la Société, à compter de la publication de l'avis de convocation. Les documents et informations mentionnés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce destinés à être présentés à l'Assemblée seront mis à la disposition sur le site Internet de la Société : www.jaj.fr, au plus tard le 21ème jour avant l'Assemblée générale. Le Conseil d'administration RESULTATS FINANCIERS ARRETE AU 31 MARS 2019 En date du 16 juillet 2019 le Conseil d'Administration du Groupe JAJ a arrêté les comptes de l'exercice 2018-2019 (du 1eravril 2018 au 31 mars 2019). RESULTATS ANNUELS En milliers d'€ 31-03-2019 31-03-2018 Chiffres d'affaires 22 706 24 034 Marge Brute Globale (%) 38.3% 38.9% Excédent brut d'exploitation 328 1 318 En % du CA 1.4% 5.5% Résultat d'exploitation -26 223 En % du CA -0.1% 0.9% Résultat net 167 573 Le chiffre d'affaires sur l'exercice est en recul de 5,53% sur l'exercice 2018/2019 et atteint 22,7M€. Si nous excluons l'opération exceptionnelle réalisée avec le groupe SMCP lors de l'exercice précédent (1.1M€), alors à périmètre constant le chiffre d'affaires 18/19 serait stable (-0,9%). L'année a été caractérisée par une météo extrêmement peu favorable durant la période hivernale partout en Europe (année la plus chaude enregistrée depuis la création de Météo France) qui a eu un impact négatif sur l'activité de nos revendeurs et pour conséquence de plus faibles réassorts et de moins bons taux d'écoulement. A cela s'est ajouté, les manifestations des Gilets Jaunes qui ont entrainé un fort recul de l'activité et une chute du trafic en magasin, notamment durant la période hivernale (novembre à fin février) qui est la plus contributive en terme de chiffre d'affaires. Ces évènements importants ont freiné la tendance positive affichée par Groupe JAJ ces dernières années. A noter qu'à cela s'ajoute toujours une réelle morosité du secteur textile qui affiche de nouveau une baisse sectorielle pour la douzième année consécutive. Au-delà de ce climat négatif exceptionnel, la mutation du secteur de l'habillement est toujours en marche, notamment au niveau des circuits de distribution. Avec des revendeurs indépendants en souffrance, des grands magasins dépendant fortement de la clientèle touristique, les ventes sur le web représentent le seul circuit en croissance, avec un dynamisme important, quelques soient les pays européens. Pour Groupe JAJ, le marché français a connu une baisse des ventes (-4,8%) qui faisait suite à une forte hausse (+10%) alors que l'export affiche une baisse plus significative (-6,7%), conséquence de la décélération des ventes en Allemagne (-25%) sur lequel des décisions importantes ont été prises afin d'avoir une offre plus attractive et adaptée en terme de prix. Malgré le Brexit et un secteur de l'habillement fortement perturbé, Schott affiche une forte croissance de +30% en Angleterre, notamment avec le référencement auprès de comptes importants. En ce qui concerne les ventes par circuit de distribution, les magasins indépendants continuent leurs forte décroissance (-16%), et ne représentent plus que 29% du CA (vs 43% en 16/17), alors que les ventes via les webstores pure player représentent désormais 20% de l'activité. Les grands magasins ont connu une baisse significative de 30%, pour deux raisons principales : notre décision de réduire le nombre de magasins Galerie Lafayette en province référençant Schott (afin de maximiser nos budgets sur le magasin principal de Hausmann) et de la baisse de fréquentation et de chiffres d'affaires durant la dernière période hivernale du fait des évènements précédemment évoqués. Les ventes au détail en revanche ont cru de 40% (boutique Schott + webstore Schott) et représente désormais 10% l'activité (vs 7% lors de l'exercice précédent). Groupe JAJ a pris le choix d'effectuer un recentrage de son activité auprès des indépendants qualitatifs et ayant une assise financière stable. Nous avons donc perdu de nombreux clients sur l'exercice que ce soit par choix stratégique ou du fait des nombreuses fermetures de magasins… Ces revendeurs indépendants ne peuvent plus faire face à une baisse du trafic en magasin, à une baisse constante de la consommation, à une hausse des loyers, et à la rude concurrence des webstores et autres chaines de magasins pratiquant de manière constante des promotions agressives. Il est désormais plus que nécessaire pour Schott d'accélérer sur le digital toujours via des partenaires revendeurs leaders (Zalando, Amazon, Asos, Redoute…), d'y développer également l'activité de Market place, qui génèrera également davantage de chiffre d'affaires à forte marge. Alors que les indépendants souffrent, la vente directe (magasins Schott+webstore Schott) a connu une forte croissance. Alors que nos magasins à enseigne Schott ont été stables, malgré le contexte difficile, l'ouverture de notre outlet Schott au sein de Marque Avenue à Talange a connu un très bon démarrage et laisse entrevoir de bonnes perspectives. Cet outlet, qui s'ajoute aux deux outlets franchisés Schott, nous permettent désormais de réduire drastiquement le déstockage auprès des acteurs traditionnels et donc de limiter fortement les pertes liées à cette activité. Néanmoins, si les boutiques Schott ont réussi à stabiliser le chiffre d'affaires, la croissance a été fortement tirée par le webstore Schott (+45%, 1M€ de CA). Notre webstore constitue pour les années à venir le principal relais de croissance et générateur de marge. Nous allons accélérer les investissements afin de maintenir un taux de croissance à deux chiffres dans les années à venir avec comme objectif à 5 ans que notre webstore constitue le principal circuit de distribution de Schott pour Groupe JAJ. Cette croissance et ce développement démontrent l'attractivité et le potentiel toujours important de la marque et sa capacité à générer de la croissance via un circuit direct auprès des consommateurs. En effet, les ventes via nos boutiques physiques et via notre webstore doivent être au cœur de la stratégie d'entreprise. Le taux de marge brute global se détériore de 0.6 points par rapport à l'exercice antérieur. Ceci s'explique principalement par des déstockages plus importants que l'année dernière et par un effet « gilet jaune » ayant occasionné une perte de chiffre d'affaires de 1.2 MEUR soit une perte en marge brute de 460 KEUR soit 0.2 points en moins. L'EBE affiche un résultat positif de 328 K€ soit 1.4% du CA ce qui représente 4.1 points de moins par rapport à l'exercice précédent. Ceci s'explique par plus de dépenses marketing digital (nous avons effectivement mis l'accent sur le développement de notre site internet qui génère une croissance de +70%), plus de frais bancaires suite à une augmentation des concours bancaires, plus de frais d'assurance et plus de frais de personnel (nous avons recruté plusieurs commerciaux pour notre nouvelle boutique outlet de Talange et également pour plusieurs de nos pop-ups). Le Résultat d'Exploitation se monte à : -26 K€. Le Résultat Net s'élève à : +167 K€ ceci s'explique essentiellement par le fait que nous ayons bénéficié d'un Crédit Impôt Recherche cette année de +140 K€. Notre IS est nul suite à un stock de déficit reportable conséquent. PERSPECTIVES Bien que le contexte économique global semble légèrement s'améliorer, la consommation d'habillement continue encore de se dégrader. La part des dépenses dédiées à l'habillement ne cesse de baisser, baisse au profit notamment des café/hôtel/restaurant, loisirs et des innovations technologiques. Nous assistons à une complète transformation du secteur où le poids des revendeurs indépendants multimarques se rétrécie d'années en années. Ces revendeurs continuent de souffrir car ils sont de moins en moins adaptés aux nouvelles tendances de consommation et ne peuvent en aucun cas s'aligner sur les promotions et la force marketing des enseignes physiques et digitales…et subissent chaque année une baisse importante de trafic. Il est donc impératif pour Groupe JAJ, fort de l'attractivité de sa marque iconique Schott, de concentrer ses moyens au développement de son webstore et à l'ouverture progressive et contrôlée de boutiques à enseigne Schott (en direct ou via des partenaires) afin de développer la marque et surtout sa visibilité dans les villes importantes du territoire français… Les récentes ouvertures en direct (outlet Talange) ou en partenariat (Lyon, Outlet en IDF) ont connu des débuts très encourageants. Schott sera également présent via une boutique éphémère durant tout l'hiver, au centre commercial de BELLE EPINE (93). Ce « pop-up » fait suite au test réussi l'an passé sur le même business model de pop-up qui avait eu lieu au centre commercial de Vélizy (78). Alors que nous étions en recherche active pour l'ouverture d'une boutique dans la zone Sud-ouest, nous venons de finaliser un partenariat avec un client local qui ouvrira un magasin éphémère à Toulouse pour plusieurs mois à partir de septembre. Si les boutiques physiques restent un élément important du développement commercial et marketing, comme indiqué, les investissements seront essentiellement orientés sur le digital et se répartiront ainsi : Achat d'espace publicitaire sur le web, bannières, Google Ad…

Acquisition de base de données qualifiées, CRM, E-marketing, Omnicanal

E-marketing, Omnicanal Réseaux sociaux (facebook, Instagram…) et création de contenu

Développement de la marque en market place : Exclusivité pour JAJde la revente de la marque Schott sur les market places type Amazon, Redoute…(interdiction de vendre la marque de la part des revendeurs Schott sur des market places).

Développement de produits exclusifs et injection de nouveautés Cette stratégie digitale nous permettra de compenser à moyen terme la baisse des multimarques, d'être davantage en lien direct avec les consommateurs et leurs attentes et de leur permettre d'avoir accès à la marque, même si celle-ci n'est plus présente dans leur ville ou département. Les collaborations avec d'autres marques restent un enjeu majeur en terme de communication. De nombreuses collaborations sont à venir sur le prochain exercice, notamment avec Zadig et Voltaire, et permettent à la marque d'avoir des retombées médiatiques importantes et contribuent fortement à concilier le caractère authentique et moderne de Schott. L'année 2019/2020 devrait être une année stable en terme de chiffre d'affaires pour Groupe JAJ, mais avec un objectif de rentabilité supérieure. Si nous sommes optimistes sur notre stratégie digitale et les retours sur investissement à très court terme, l'activité wholesale auprès des indépendants en France et à l'étranger ne devrait pas s'améliorer et constitue nécessairement un frein à la croissance. Groupe JAJ devra lors des prochaines années continuer à accélérer sur le B2C via notre webstore, les market places, nos boutiques à enseigne et les pop-ups afin de prévenir la baisse continue des revendeurs, notamment ceux situés en centre-ville et en centre commercial. La marque Schott a su ces dernières années se régénérer et retrouver une forte appétence de la part des consommateurs, quelques soit la tranche d'âge. Schott est redevenue une marque référente et incontournable du secteur. La stratégie digitale devrait apporter de la croissance profitable à Groupe JAJ et permettre à la marque de s'exporter encore davantage et de conquérir de nouveaux consommateurs. SOMMAIRE DE L'ANNEXE DES COMPTES ANNUELS - Faits caractéristiques - Règles et méthodes comptables Tableaux : Immobilisations

Amortissements

Provisions inscrites au bilan

Etat des échéances des créances et des dettes

Variation détaillée des stocks et encours

Produits à recevoir

Détails des charges à payer

Détails des charges constatées d'avance

Composition du capital social

Variation des capitaux propres

Chiffre d'affaires

Ventilation du résultat

Allègement de la dette future d'impôt

Effectif moyen

Engagements financiers

Honoraires des Commissaires aux Comptes ANNEXE SOCIALE Le bilan qui vous est présenté a une durée de 12 mois et recouvre la période du 1eravril 2018 au 31 mars 2019. Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 1. Faits caractéristiques L'exercice 2018/2019 présente une diminution de son chiffre d'affaires passant de 24 millions d'euros à 22.7 millions d'euros. Cette diminution s'explique par les effets de la collaboration avec la société MAJE qui ne se sont pas renouvelés sur l'exercice pour 1 million d'euros ainsi que par l'effet « gilets jaunes » qui a diminué nos ventes tant en boutiques qu'en réassort de nos clients pour un effet estimé à 1.2 millions d'euros. 2. Règles et Méthodes Comptables (Décret n°83-1020 modifié du 29/11/1983- articles 7, 21, 24 début, 24-1,24-2 et 24-3) Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014 . La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les conventions comptables ont été appliquées, en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que le règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice. 2.1 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES Les immobilisations incorporelles et corporelles sont conformes d'une part au Règlement CRC 04-06 relatif la définition, à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs, d'autre part au Règlement CRC 02-10 (modifié par le règlement CRC 03-07) relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs. Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition et la règle de décomposition par composants a été appliquée. La durée d'amortissement retenue est la durée d'utilité du bien. Les biens sont amortis linéairement, hormis le matériel de bureau qui fait l'objet d'un amortissement dégressif. Les durées d'utilité retenues pour les différentes catégories d'immobilisations sont les suivantes : ∙ Logiciels dissociés 1 an ∙Droits de distribution exclusive 2 à 4 ans ∙Frais de concept boutique 5 ans ∙ Constructions 20 ans ∙Agencements aménagements des constructions 10 ans ∙ Installations diverses 3 à 10 ans ∙ Matériel et outillage 5 à 10 ans ∙Matériel et mobilier de bureau 5 à 10 ans 2.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Les immobilisations financières s'analysent de la manière suivante : Valeur brute au Acquisitions ou Remboursements, Valeur brute au virements de poste cessions ou 01/04/18 31/03/19 à poste annulation Titres de participation 1 810 1 810 Dépôts et cautionnements 91 326 62 628 153 954 TOTAL 91 326 64 438 155 764 a) Titres de participation Des titres de participation BRED sont détenus par Groupe JAJ au 31/03/19. b) Dépôts et cautionnements Les dépôts et cautionnements sont essentiellement des dépôts de garantie sur des contrats de location et les boutiques. 2.3 - STOCKS a) Stocks de marchandises Les marchandises en stock ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du FIFO. La valeur brute des marchandises comprend le coût d'achat et les frais accessoires. Les frais de stockage ne sont pas pris en compte pour cette évaluation. b) Stocks de produits finis Les produis finis en stock ont été évalués à leur coût de revient selon la méthode du FIFO. La valeur brute des produits finis comprend le coût d'achat de la matière première et de la sous-traitance fabrication, les frais accessoires et les frais de collection. Les frais de stockage ne sont pas pris en compte pour cette évaluation. Cette année, il n'y a aucune dépréciation des stocks. En effet, un partenariat avec la société « Mick Shoes » a été conclu, stipulant qu'elle s'engage à reprendre nos stocks restant à un tarif préférentiel qui nous permet de déstocker les produits avec un profit. c) En-cours de production Les modèles effectués dans la perspective d'une collection de vêtements présentée et offerte à la vente au cours de l'exercice suivant sont valorisés et comptabilisés en en-cours de production à la clôture de l'exercice hauteur des frais de conception qui ont été engagés. Ces frais incluent les frais de style externes et internes (salaires et charges sociales versés au personnel participant à la création).

Au 31/03/2019 les encours de production s'élèvent 491 224€. 2.4 - CREANCES ET DETTES Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont évaluées sur la base du cours de clôture. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité. Les créances clients faisant l'objet d'une procédure contentieuse sont dépréciées à 50 % du montant HT. 2.5 - AFFACTURAGE Au 31/03/2019 les créances clients cédées à « BNP Factor » se montent à 2 834 777 €. Dans les autres créances la retenue de garantie de « BNP Factor » s'élève à 356 738 €, les cessions indisponibles pour - 2 269 € et dans les disponibilités le compte «BNP Factor » apparaît pour 144 €. 2.6- CRÉANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE ∙ Créances clients et comptes rattachés 749 112 € ∙ Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 056 197 € 2.7- OPERATIONS EN DEVISES ETRANGERES Les dettes vis-à-vis des fournisseurs de marchandises sont pour l'essentiel évaluées sur la base du taux de change à la clôture ou le cas échéant selon le taux de couverture. Les créances, les disponibilités et les dettes non couvertes à terme sont évaluées sur la base du taux de change à la clôture. La différence résultant de l'actualisation des créances et dettes est portée au bilan en « écart de conversion ». 2.8- RISQUES DE CHANGE Au 31/03/2019, l'état des positions de la société face au risque de change peut se résumer ainsi : BILAN -2 868 911 $ Dettes fournisseurs en devises -2 825 293 $ Autres dettes $ Liquidités en devises -43 618 $ HORS BILAN 14 400 000 $ Achats à terme de devises 14 400 000 $ DIFFERENTIEL 11 531 089 $ 2.9 - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES Les autres achats et charges externes d'un montant total de 17 322 563 € contre 18 581 990 € au 31/03/ 2018, correspondent principalement : 31/03/2019 31/03/2018 Frais de collection, sous-traitance 12 735 582 14 033 732 Prestations logistiques 667 493 632 887 Locations et charges locatives (hors crédit-bail) 328 152 210 912 Location entrepôt de stockage 332 447 286 638 Entretien réparation 128 673 195 560 Assurances 104 607 21 078 Commissions 568 159 930 293 Rémunération affacturage 193 284 140 000 Honoraires (1) 304 093 315 837 Publicité, salons 585 495 448 054 Transport 821 371 804 632 (1) dont honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat pour 37 000 € au 31/03/19 et 49 000 € au 31/03/18. 2.11-AUTRESCHARGES Ce poste comprend également des royalties au titre de la licence " SCHOTT ", pour 641 990 € lesquelles ont été calculées comme suit : e) pour les produits textiles, au taux de 3 %. f)pour les produits cuirs, au taux de 5% sur toutes les ventes sauf l'Italie, Japon, Canada et USA où le taux est de 0%. Au taux de 1.5% pour les ventes à 3 discounters. Au taux de 2.5% sur les cuirs et 2.5% pour les autres ventes, sur le site web Schott. 2.12- RESULTAT FINANCIER La société comptabilise l'essentiel de ses achats de marchandises facturés en dollars au taux de couverture. Les achats, libellés en devises, non couverts sont comptabilisés selon le cours moyen de change du mois précédant la facture. Lors du règlement, les gains ou pertes de change sont constatés en résultat financier. Les gains de change se montent à 499 118 €. Les charges financières s'analysent principalement en : Intérêts d'emprunt pour 26 703 €

Frais d'escompte et découvert pour 33 916 €

Commissions de financement pour 125 008 €

Pertes de change pour 276 365 € 2.13- RESULTAT EXCEPTIONNEL Les charges exceptionnelles correspondent essentiellement aux vols, colis perdus, marchandises abimées pour 48 685 €. 2.14- IMPOT SUR LES SOCIETES Au 31/03/2019, il a été imputé sur le résultat fiscal, un bénéfice fiscal de 1 422 €. La société dispose d'un déficit fiscal reportable de 3 308 290 €. 2.15- TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES Aucune transaction n'a été conclue avec les parties liées. 3. Tableaux IMMOBILISATIONS Cadre A Valeur brute Augmentations début Réévaluations Acquisitions d'exercice Immobilisations incorporelles Frais d'établissement, de recherche et développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 571 090 800 Immobilisations corporelles Terrains 96 102 Constructions sur sol propre 765 865 Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements et aménagements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 59 908 Installations générales, agencements et aménagements divers 1 229 537 76 117 Matériel de transport 28 886 Matériel de bureau et informatique, mobilier 196 369 54 813 Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Total III 2 376 666 130 931 Immobilisations financières Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations 3 619 Autres titres immobilisés (actions propres) Prêts et autres immobilisations financières 91 326 63 106 Total IV 91 326 66 725 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 3 039 082 198 456 Cadre B Diminutions Valeur brute Réévaluations Par virement Par cession fin de situation Valeur d'origine Immobilisations incorporelles Frais d'établissement, de recherche et développement (I) Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 571 890 Immobilisations corporelles Terrains 96 102 Constructions sur sol propre 765 865 Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, aménag. constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 59 908 Installations générales, agencements et aménagements divers 1 305 655 Matériel de transport 1 907 26 979 Matériel de bureau et informatique, mobilier 251 182 Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Total III 0 1 907 2 505 689 Immobilisations financières Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations 1 810 1 810 Autres titres immobilisés (actions propres) Prêts et autres immobilisations financières 478 153 955 Total IV 0 2 287 155 764 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 0 4 194 3 233 343 AMORTISSEMENTS SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Valeur en debut Augmentations Diminutions Sorties Valeur en fin d'exercice Dotations Reprises d'exercice Immobilisations incorporelles Frais d'établissement, de recherche et dévelop. Total I Autres immobilisations incorporelles Total II 351 017 656 351 673 Immobilisations corporelles Terrains Constructions sur sol propre 708 594 32 525 741 119 Constructions sur sol d'autrui Instal. Générales, agenc. et aménag. constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 55 421 2 254 57 675 Installations générales, agencements et aménagements divers 1 039 154 49 504 1 088 658 Matériel de transport 17 839 3 798 1 907 19 729 Matériel de bureau et informatique, mobilier 138 781 21 993 160 774 Emballages récupérables et divers Total III 1 959 788 110 073 1 907 2 067 954 TOTAL GENERAL (I + II + III) 2 310 805 110 729 1 907 2 419 627 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN Montant au début de Augmentations Diminutions Montant à la fin de l'exercice dotations exercice reprises situation l'exercice Provisions pour risques et charges Provisions pour litiges Provisions pour pertes de change 93 783 93 783 Autres provisions pour risques et charges 6 898 6 898 0 Total I 6 898 93 783 6 898 93 783 Provisions pour dépréciations Provisions sur immobilisations incorporelles Provisions sur autres immobilisations financières 3 887 3 887 Provisions sur stocks et en-cours Provisions sur comptes clients 298 346 63 871 362 217 Total II 302 233 63 871 0 366 104 TOTAL GENERAL (I + II) 309 131 157 654 6 898 459 887 - d'exploitation 63 871 6 898 Dont dotations et reprises : - financières 93 783 0 - exceptionnelles 0 ETAT DES CREANCES ET DETTES Cadre A ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an A plus de 5 ans De l'actif immobilisé Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières 153 954 153 954 De l'actif circulant Clients douteux ou litigieux 943 747 943 747 Autres créances clients 3 654 692 3 654 692 Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 16 761 16 761 Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 504 904 504 904 Taxe sur la valeur ajoutée 183 338 183 338 Autres impôts, taxes et versements assimilés 131 172 131 172 Divers Groupe et associés (2) 0 Débiteurs divers 478 426 478 426 Charges constatées d'avance 984 204 984 204 TOTAL 7 051 196 5 953 495 1 097 701 (1) Dont prêts accordés en cours d'exercice Dont remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consenties aux associés Cadre B ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an A plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1) - à un an maximum à l'origine 1 993 464 1 993 464 - à plus d'un an à l'origine Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) Fournisseurs et comptes rattachés 7 033 824 7 033 824 Personnel et comptes rattachés 203 504 203 504 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 396 560 396 560 Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée 347 606 347 606 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et versements assimilés 74 509 74 509 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés (2) 258 358 258 358 Autres dettes 103 686 103 686 Dettes représentatives de titres empruntés Produits constatés d'avance TOTAL 10 411 513 10 411 513 0 Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts, dettes contractés auprès des associés VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET DES EN-COURS A la fin de Au début de Variation des stocks l'exercice l'exercice Augmentation diminution Matières premières, approvisionnements 910 132 192 455 717 677 En-cours de production de biens 491 224 437 442 53 782 Produits finis 3 947 171 4 448 245 501 074 Marchandises 678 443 662 954 15 489 TOTAL 6 026 970 5 741 096 786 948 501 074 PRODUITS A RECEVOIR (Décret 83-1020 du 29/11/1983 - Article 23) Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 31/03/19 31/03/18 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Créances clients et comptes rattachés 215 230 76 162 Autres créances 504 904 577 034 Valeurs mobilières de placement Disponibilités TOTAL 720 134 653 195 DETAILS DES CHARGES A PAYER DANS LES POSTES SUIVANTS AU BILAN (Décret 83-1020 du 29/11/1983 - Article 23) 31/03/19 31/03/18 Intérêts courus non échus Intérêts courus Intérêts courus sur emprunts Total 0 0 Dettes fournisseurs et comptes rattachés Factures non parvenues 408 053 837 681 Total 408 053 837 681 Dettes fiscales et sociales Dettes provisions congés payés 175 734 154 981 Personnel salaires à payer 27 771 0 Charges sociales congés à payer 87 867 77 491 Charges sociales sur salaires 0 0 Etat charges à payer 46 595 87 755 Total 337 967 320 226 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Frs immob à recevoir Total 0 0 Autres dettes Avoirs à établir 75 939 52 762 Total 75 939 52 762 TOTAL GENERAL 821 959 1 210 670 DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 31/03/19 31/03/18 Charges d'exploitation constatées d'avance 85 886 Charges financières constatées d'avance Achats comptabilisés d'avance 898 318 1 045 369 TOTAL GENERAL 984 204 1 045 369 NATURE DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE Charges constatées d'avance

Elles se composent de charges d'entretien, location, assurances, publicité….. Achats constatés d'avance Ils correspondent à de la marchandise non rentrée en stock majorée des droits de douane, des frais de transport et d'assurances. En outre, elles comportent à hauteur de 421 618 euros les échantillons des collections futures . COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL Nombres de titres Différentes catégories de titres Au début de En fin (toutes de valeur nominale 1€) l'exercice d'exercie Actions nominatives à droit de vote simple 200 Actions nominatives à droit de vote double 1 862 216 Actions au porteur 1 698 523 Total 3 560 939 88 200 1 860 786 1 611 953 3 560 939 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Capitaux propres au 31/03/18 2 857 615 Bénéfice au 31/03/19 167 452 Capitaux propres au 31/03/19 3 025 067 CHIFFRE D'AFFAIRES Le chiffre d'affaires de 22 706 189 euros se répartit par secteur géographique, gros et détail et en pourcentage du chiffre d'affaires total comme suit: C.A Pourcentage CA COMMERCE DE GROS France,ventes de marchandises 1 155 275 5.09% France, prestations de service 14 032 0.06% Export, ventes de marchandises 875 982 3.86% Export, prestations de service 5 581 0.02% CA COMMERCE DE DETAIL France détail SCHOTT 1 376 140 6.06% CA PRODUCTION France, ventes de produits finis 13 510 313 59.50% Export, ventes de produits finis 5 768 865 25.41% Chiffre d'affaires total 22 706 189 100.00% VENTILATION DU RESULTAT Résultat avant Impôt impôt ( Code du Commerce Art. R123-198) Résultat courant 10 688 Résultat exceptionnel 16 764 Crédit d'impot recherche 140 000 Résultat comptable 167 452 ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT Organic Ecart OPCVM Frais d'escompte Provision risque de change Ecart de conversion passif Allègement de la dette future d'impôt 0 EFFECTIF MOYEN Personnel Personnel mis à Catégorie de personnel salarié disposition de l'entreprise Cadres 13 Agents de maîtrise et techniciens Employés 36 Ouvriers - TOTAL 49 REMUNERATION DES DIRIGEANTS Au cours de l'exercice, il a été attribué 256 413 € de salaires bruts ENGAGEMENTS FINANCIERS Engagements donnés Effets escomptés non échus Hypothèque Nantissement OPCVM Abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune Retraite TOTAL Engagements réciproques Achats devises à terme USD 14 400 000 Crédits documentaires TOTAL 1 399 663 2 420 000 347 372 4 362 382 12 285 641 1 056 197 13 341 838 Engagements de retraite La Société a souscrit auprès de la Société Générale un contrat retraite destiné à la couverture des indemnités de fin de carrière. Son obligation vis-à-vis des salariés est externalisée et comptabilisée par le biais d'appels de cotisation. L'engagement de retraite était évalué à 159 230 € au 31.03.2017, couvert partiellement par le contrat d'assurance IFC valorisé à 74 925 €; ainsi, l'engagement résiduel s'élève à 85 372 €. COMMISSAIRES AUX COMPTES Sarl FIABILITY 19 rue Pierre Semard 75009 Paris RCS Paris 484 880 422 Honoraires Contrôle légal des comptes annuels 31.03.19 31.03.18 37 000 49 000 Mission exceptionnelle 31.03.19 31.03.18 La Sté Groupe JAJ SA a publié ce contenu, le 30 juillet 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

La Sté Groupe JAJ SA a publié ce contenu, le 30 juillet 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le30 juillet 2019 08:24:07 UTC.