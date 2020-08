Groupe JAJ : 31/07/2020 Chiffre d'Affaires du 1er trimestre de l'exercice 2020/2021

Groupe JAJ

Nous vous communiquons ci-dessous le chiffre d'affaires de GROUPE JAJ :

ANNEE 1er Trimestre du 1er avril au 30 juin France 2020-2021 1 009 359 2019-2020 1 480 232 % -31.8% Export 2020-2021 858 540 2019-2020 934 164 % -8.1% Total 2020-2021 1 867 900 2019-2020 2 414 396 % -22.6%

Le 1er trimestre 2020-2021 fait apparaître un chiffre d'affaires de 1 868 K€ soit une décroissance de 22,6% (soit environ -547 K€).

Cette décroissance de 22,6% s'explique fondamentalement par la crise du covid 19. Ainsi, la facturation du mois d'avril 2020, en plein confinement européen n'a été que de 188 K€ contre 963 K€ en avril 2019. Néanmoins, notre chiffre d'affaires s'est rapidement rétabli puisque nos ventes de mai 2020 sétablissent à 733 K€ contre 714 K€ en mai 2019. Certes le CA du premier trimestre 20/21 est en décroissance de 22,6% en revanche, la marge sur coût d'achat du premier trimestre 20/21 est de 10 points supérieure à celle de l'exercice antérieur.

Malgré la crise du coronavirus, notre webstore affiche une croissance de 5% sur le trimestre, portée notamment par des investissements engagés durant l'exercice précédent. Cette année, nous allons continuer à intensifier les investissements concernant notre webstore. Une toute nouvelle version de notre site internet sera lancée à la rentrée. Ce nouveau site internet plus premium permettra, notamment, le click and collect et la construction d'une base de donnée clients afin de pouvoir mettre en place un marketing one to one. Notre objectif est que les ventes de notre webstore atteignent 5 M€ à horizon 3 ans. Notre site internet est notre principale boutique génératrice de chiffre d'affaires et de rentabilité et represente environ 10% du CA global actuellement.

Groupe JAJ reste toutefois très prudent compte tenu de la crise sanitaire internationale et des conséquences économiques chez nos revendeurs et sur le pouvoir d'achat des consommateurs européens.

Nous restons néanmoins relativement serein en ce qui concerne l'exercice 2020/2021 qui restera toutefois un exercice exceptionnel compte tenu du contexte.

Cependant, l'obtention de nos prêts (PGE, ATOUT et Familial) ainsi que les facilités mises en oeuvre par le gouvernement français nous ont permis de faire face à nos échéances durant le confinement et durant la phase de redémarrage de l'activité afin de perenniser la société.

Malgré le contexte et le confinement qui ont limité la prise de commande hiver, nous enregistrons une hausse de celles-ci parmi l'ensemble de nos comptes clés (qui sont en très grande majoité des pure player web) grace à la bonne dynamique de la marque.

Les investissements pour moderniser et adapter notre webstore aux dernières technologies sont essentiels et nécessaires.

Notre webstore est plus que jamais l'axe de développement principal et prioritaire ainsi que le renforcement de nos partenariats avec les revendeurs majeurs du web (Zalando, Redoute, Amazon, Asos...) qui sont des clients desormais de longue date de Groupe JAJ.