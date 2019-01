Groupe JAJ : point sur la répartition du capital

09/01/2019 | 12:27

Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers fait le point sur capital de Groupe JAJ après le règlement de la succession de feu Maurice Jablonsky, décédé le 23 juin 2018.



En conséquence, le 31 décembre dernier, de concert avec feu Maurice Jablonsky, Joseph Jablonsky a à cette date franchi en baisse les seuils allant de 50% à 5 % du capital et des droits de vote et ne détient plus aucun titre via ledit concert. Toutefois, Joseph Jablonsky détient individuellement 10,56% du capital et 13,88% des droits de vote.



Par ailleurs, les filles de Maurice Jablonsky, mesdames Hélène Hes et Evelyne Jablonsky, ont franchi en hausse la plupart de ces mêmes seuils et pointent à 39,17% des parts et 51,45% des voix, en indivision. 'L'indivision n'envisage pas de poursuivre les acquisitions d'actions', indique l'avis.





