GROUPE LDLC : en queue du SRD après ses résultats annuels 2018-2019

Le Groupe LDLC chute de 8,70% à 6,30 euros à la Bourse de Paris et signe la plus forte baisse du SRD dans le sillage de ses résultats annuels 2018-2019. Des résultats dégradés, malgré une amélioration des performances au second semestre. Les signaux positifs depuis maintenant quelques mois sur ses marchés n’ont pas suffi à rassurer les investisseurs. Le Groupe LDLC a pourtant affiché sa confiance dans sa capacité à renouer à partir de 2019-2020, avec un rythme de croissance et un niveau de rentabilité plus conformes à ses performances historiques.Dans le détail, le groupe de e-commerce sur les marchés de l'informatique et du high-tech pour les particuliers et professionnels a affiché une perte nette de 4,3 millions d'euros contre +5,4 millions un an plus tôt.Quant à l'Ebitda, il atteint 2 millions d'euros, renouant comme escompté avec un Ebitda positif au second semestre (+3,9 millions). Au premier semestre, le groupe a fait état d'une perte opérationnelle, liée au développement de projets. En 2017/2018, il était de 14,6 millions.La marge brute est préservée sur l'exercice et reste stable à 17% sur l'ensemble de l'exercice. Elle a nettement progressé au second semestre à 17,6% du chiffre d'affaires, contre 16,3% au premier.Pour sa part, le chiffre d'affaires a progressé de 7,5% et atteint 507,5 millions d'euros." Dans un contexte particulièrement défavorable sur une majeure partie de l'exercice, les résultats 2018-2019 reflètent principalement le poids financier des nombreux investissements engagés par le groupe pour renforcer sa place sur les marchés du High-Tech et se doter de nouveaux moteurs de croissance", a commenté Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC.Selon lui, la nette amélioration des performances au second semestre et le maintien de la marge brute à un niveau élevé constituent des éléments encourageants.Concernant 2019-2020, le Groupe LDLC a affiché sa confiance. Il devrait bénéficier de tendances plus favorables et du fruit de ses investissements.