GROUPE LDLC : plus forte baisse du SRD à la clôture du vendredi 21 juin 2019

GROUPE LDLC (-8,70% à 6,30 euros)Le groupe a chuté dans le sillage de ses résultats annuels 2018-2019. Des résultats dégradés, malgré une amélioration des performances au second semestre. Les signaux positifs depuis maintenant quelques mois sur ses marchés n'ont pas suffi à rassurer les investisseurs. Le Groupe LDLC a pourtant affiché sa confiance dans sa capacité à renouer à partir de 2019-2020, avec un rythme de croissance et un niveau de rentabilité plus conformes à ses performances historiques.