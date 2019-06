GROUPE LDLC : plus forte baisse du SRD à la mi-séance du vendredi 21 juin 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GROUPE LDLC (-7,54% à 6,38 euros)Le Groupe LDLC est mal orienté ce vendredi, dans le sillage des ses résultats annuels 2018-2019. Ainsi, sur la période, il a affiché une perte nette de 4,3 millions d'euros contre +5,4 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel ressort à -4,3 millions contre +8,7 millions l'exercice précédent. Quant à l'Ebitda, il atteint 2 millions d'euros, renouant comme escompté avec un Ebitda positif au second semestre. En 2017/2018, il était de 14,6 millions. La marge brute est préservée sur l'exercice et reste stable à 17%. Pour sa part, le chiffre d'affaires atteint 507,5 millions d'euros, en progression de 7,5%.