Groupe LDLC : 3 nouvelles boutiques LDLC.com avant l'été !

L'arrivée des beaux jours s'accompagne d'une vague d'ouvertures pour les boutiques LDLC.com ! Expert de la vente de matériel informatique et high-tech, LDLC.com lève le rideau à Chambray-lès-Tours (37), La Rochelle (17) et Blois (41) ! L'enseigne informatique confirme ainsi sa position de retailer et atteint les 44 magasins sur le territoire français ! Une sélection pointue en informatique et plus de 30 services seront proposés dans ces boutiques, à l'attention des familles, des gamers et de tous les passionnés de high-tech !

LDLC.com à Chambray-lès-Tours depuis le 23 mai !

Situé au coeur de la ZAC de la Vrillonnerie, le magasin possède une surface de vente de 89m2 et sera piloté par Charles Foucault. Ce chef de projet en édition de logiciel et montage de PC est un féru d'informatique qui suit la marque LDLC.com depuis ses débuts. L'envie de créer son propre commerce est née lorsque Charles a reçu un simple mail d'appel à candidature pour créer une franchise LDLC.com.

Horaires : du mardi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-19h - Le samedi : 10h - 19h

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Chambray.Les.Tours/

Adresse : 5 rue Thomas Edison - ZAC de la Vrillonnerie - 37170 Chambray-lès-Tours

Nouvelle boutique LDLC.com à La Rochelle-Angoulins depuis le 31 mai !

Situé au coeur de la ZAC des Fourneaux dans l'agglomération de La Rochelle, le magasin possède une surface de vente de 80 m2. La boutique sera pilotée par Jérémy Courtel qui s'est rapproché du Groupe DJM présidé par l'entrepreneur niortais Dominique Merieau, accompagné de Enoal Huby. Ce groupe posséde déjà 3 franchises LDLC.com à Nantes, Angoulême et Limoges et a souhaité s'associer au projet de Jérémy Courtel en mettant notamment à sa disposition un local inoccupé d'une ancienne activité.

Horaires : lundi 14h/19h et du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h-19h

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.La.Rochelle.Angoulins/

Adresse : ZAC des Fourneaux - 9 avenue Albert Denis - 17690 Angoulins

LDLC.com lève le rideau de son nouveau magasin à Blois le 7 juin prochain !

Situé sur le Boulevard de l'industrie, ce nouveau point de vente sera couplé à une boutique Bimp. Cette nouvelle enseigne permettra aux Blésois de profiter d'une double expertise pour l'achat de leur matériel informatique. Sur une surface de vente de 149 m2, 2 vendeurs et conseillers techniques accompagneront les clients dans leur recherche d'équipement informatique adéquat à leurs besoins.

Horaires : du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h-19h

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Blois/

Adresse : 3 Boulevard de l'industrie - 41000 BLOIS

Chaque magasin disposera d'un Atelier LDLC destiné à la réparation et au montage des ordinateurs. Avec ces nouvelles ouvertures l'enseigne LDLC.com atteint les 44 boutiques sur le territoire français.