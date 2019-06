Groupe LDLC : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Groupe LDLC a affiché, sur l’ensemble de l’exercice 2018-2019, une perte nette de 4,3 millions d’euros contre +5,4 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel ressort à -4,3 millions contre +8,7 millions l’exercice précédent. Quant à l’Ebitda, il atteint 2 millions d’euros, renouant comme escompté avec un Ebitda positif au second semestre. En 2017/2018, il était de 14,6 millions. La marge brute est préservée sur l’exercice et reste stable à 17%. Pour sa part, le chiffre d’affaires atteint 507,5 millions d’euros, en progression de 7,5%." Dans un contexte particulièrement défavorable sur une majeure partie de l'exercice, les résultats 2018-2019 reflètent principalement le poids financier des nombreux investissements engagés par le groupe pour renforcer sa place sur les marchés du High-Tech et se doter de nouveaux moteurs de croissance", a commenté Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC.Selon lui la nette amélioration des performances au second semestre et le maintien de la marge brute à un niveau élevé constituent des éléments encourageants.Dans un contexte de marché aujourd'hui plus propice, le groupe entend confirmer, à partir de 2019-2020, son objectif de retour à des niveaux de croissance et de rentabilité plus conformes avec ses performances historiques.Le Groupe LDLC devrait bénéficier de tendances plus favorables (inversion de tendance sur les activités BtoC, nouvelle progression de l'activité LDLC.pro) et du fruit de ses investissements (développement du réseau de boutiques - 45 en France à fin juin 2019, et montée en puissance des activités en Espagne).