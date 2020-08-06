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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Alternext  >  Groupe LDLC    ALLDL   FR0000075442

GROUPE LDLC

(ALLDL)
  Rapport
Cours en temps réel. Temps réel Euronext Alternext - 06/08 15:11:22
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Groupe LDLC : Déclaration d'opérations sur titres de dirigeant

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06/08/2020 | 14:34

2020DD695387

31 juillet 2020

FR0000075442 - DD101762

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Marc Prieur, MEMBRE DU DIRECTOIRE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GROUPE LDLC

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 30 juillet 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 30.9496 Euro

VOLUME : 1 339.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 30.9496 Euro

VOLUME : 1 339.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 31 juillet 2020

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Conformément au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement de vos données personnelles en contactant l'AMF par courrier : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; par mail : accesdopers@amf-france.org. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

La Sté Groupe LDLC SA a publié ce contenu, le 06 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le06 août 2020 12:34:04 UTC.

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Données financières
CA 2021 645 M 763 M -
Résultat net 2021 20,0 M 23,7 M -
Tréso. nette 2021 4,17 M 4,94 M -
PER 2021 8,72x
Rendement 2021 0,90%
Capitalisation 172 M 205 M -
VE / CA 2021 0,26x
VE / CA 2022 0,23x
Nbr Employés 949
Flottant 57,7%
Graphique GROUPE LDLC
Durée : Période :
Groupe LDLC : Graphique analyse technique Groupe LDLC | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GROUPE LDLC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Objectif de cours Moyen 39,00 €
Dernier Cours de Cloture 27,80 €
Ecart / Objectif Haut 43,9%
Ecart / Objectif Moyen 40,3%
Ecart / Objectif Bas 36,7%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Laurent Villemonte de La Clergerie Chairman-Management Board
Olivier Villemonte de La Clergerie Chief Executive Officer
Suzanne Villemonte de La Clergerie Chairman-Supervisory Board
Marc Villemonte de La Clergerie Vice Chairman-Supervisory Board
Anne-Marie Valentin Bignier Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
GROUPE LDLC130.59%205
BEST BUY CO., INC16.07%26 324
JB HI-FI LIMITED18.90%3 717
AARON'S, INC.-5.66%3 618
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED70.83%3 185
BIC CAMERA INC.-12.20%1 826
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