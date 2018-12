Groupe LDLC : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Mardi 4 décembre 2018 Plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-23,31% à 7,70 euros)Le spécialiste du e-commerce informatique et high-tech a dévoilé des comptes semestriels très dégradés, dans un environnement de marché moins favorable. Ainsi, LDLC a affiché un résultat net négatif de 3,5 millions d'euros, contre +2,5 millions un an plus tôt. L'Ebitda s'établit à -1,9 millions d'euros, contre +6,6 millions, impacté par les moyens supplémentaires mis en place pour accompagner l'ensemble des projets.