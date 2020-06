Groupe LDLC : L'Armoire de Bébé, spécialiste de la puériculture ouvre un nouveau magasin en région parisienne !

Lancé en mai 2015 par le Groupe LDLC, pionnier du e-commerce français, L'Armoire de Bébé ouvre un nouveau concept-store à Orgeval (78). Enseigne tendance de la puériculture, la marque lèvera le rideau de sa boutique le 22 juin prochain. Les clients pourront retrouver plus de 3500 références des marques les plus en vogue, présentées au sein d'un concept store unique de près de 600m2. Petite originalité : le magasin place le visiteur à hauteur d'enfant grâce à un décor surdimensionné.

L'Armoire de Bébé à Orgeval, second magasin de l'enseigne

Cinq ans après le lancement du site e-commerce et l'ouverture de sa première boutique en avril 2018 (à Limonest en région lyonnaise), l'enseigne référente de la puériculture tendance ouvrira un deuxième magasin à Orgeval (78) le 22 juin prochain ! Sur une surface de près de 600m2, les jeunes parents pourront découvrir plus de 3500 références destinées au bien-être des bébés de 0 à 3 ans. Sur place, une équipe de 6 professionnels pourra orienter les clients parmi les différents univers présentés : Poussettes et Sièges-Auto, Décoration, Eveil et Jouets, Vêtements, Peluches, Hygiène et Sécurité… Le magasin permet en outre l'accès aux 7800 références du eshop et à plus de 200 marques soigneusement sélectionnées parmi lesquelles : Babyzen, Cybex, Stokke, Petit Bateau, Tartine & Chocolat, Djeco, Vilac, Janod, Little Dutch, Liewood, Jellycat…

Un concept décalé au service des parents

Le magasin dispose d'un concept unique et décalé : il a été redimensionné du point de vue d'un enfant. Dans une décoration colorée et enfantine, la boutique présente des meubles démesurés tout au long du parcours d'achat chaise-haute immense, luminaires gigantesques et cuisine géante ponctuent la visite des clients. Parce que L'Armoire de Bébé pense à tout, un espace change et allaitement offrira sérénité aux parents pendant leur session shopping. L'Armoire de Bébé a à coeur d'accompagner les clients dans le développement de leur enfant, et proposera ainsi, au sein de la boutique d'Orgeval, un espace atelier. Ce dernier sera destiné à diverses initiations : portage du bébé, ostéopathie des petits, rencontre avec une sage-femme ou encore coach familial… Tous les thèmes seront régulièrement abordés pour le bien-être des bébés et de leurs parents.

Informations Pratiques :

Adresse : 1410 Route des Quarante Sous - 78630 ORGEVAL

Horaires : Du lundi au samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h à 18h

Instagram : https://www.instagram.com/armoiredebebe/

Facebook : https://www.facebook.com/ArmoireDeBB

Pinterest : https://www.pinterest.fr/larmoiredebb/