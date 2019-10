Groupe LDLC : LDLC anticipe une progression significative de l'excédent brut d'exploitation au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre de l’exercice 2019-2020, le chiffre d’affaires consolidé de LDLC s’établit à 222 millions d’euros, en repli de 5,4%. Pour rappel, le distributeur de produits technologiques a arrêté les activités de Maginéa au quatrième trimestre 2018-2019, qui représentaient 1,6 millions d’euros de chiffre d’affaires au 1er semestre 2018-2019. Avec la cession de l’entrepôt de Nantes (juin 2019) et des murs de son siège social situé à Limonest (juillet 2019), le groupe a réalisé, comme annoncé, un désendettement "majeur" sur le premier semestre de l’exercice 2019-2020.Les deux transactions combinées ont engendré une réduction de l'endettement financier net du groupe LDLC de 41 millions d'euros, avant impact fiscal de ces opérations. Pour rappel, au 31 mars 2019, l'endettement financier net de LDLC s'élevait à 61,5 millions d'euros."Dans un contexte de marché plus normatif pour les activités BtoC, le groupe LDLC est aujourd'hui bien positionné pour générer une croissance rentable sur l'ensemble de ses activités. Aussi, le groupe anticipe une progression significative de l'excédent brut d'exploitation dès le 1er semestre 2019-2020, ainsi qu'un retour rapide à un rythme de croissance et un niveau de rentabilité en ligne avec ses performances historiques" a déclaré Olivier de La Clergerie, directeur général du groupe LDLC.