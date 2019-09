Groupe LDLC : LDLC.com a ouvert deux nouveaux magasins pendant l'été

47, c'est le nombre de boutiques ouvertes à ce jour par LDLC.com. L'enseigne référente de la vente de matériel informatique et high-tech a lancé cet été deux nouveaux points de vente, l'un à Bourg-en-Bresse, et l'autre à Reims. Adaptés aux besoins de tous, les boutiques LDLC.com proposent une trentaine de services permettant aux novices en informatique mais aussi aux passionnés de high-tech de trouver leur bonheur !

LDLC.com a ouvert ses portes à Bourg-en-Bresse le 1er août

LDLC.com a ouvert une boutique à Bourg-en-Bresse. Situé sur le l'Avenue des Granges Bardes, ce nouveau point de vente est couplé à une boutique Bimp. Cette nouvelle enseigne permet aux bressans de profiter d'une double expertise pour l'achat de leur matériel informatique. C'est Emilie Laget qui pilote ce nouveau point de vente, devenant ainsi la première femme responsable de magasin au sein du réseau LDLC.com. Sur une surface de vente de 114 m2, 3 vendeurs et conseillers techniques accompagnent les clients dans leur recherche d'équipement informatique adéquat à leurs besoins.

Horaires : Du lundi au samedi : 10h-19h

Adresse : 20 Avenue des Granges Bardes - 01000 BOURG-EN-BRESSE

Le meilleur du high-tech est à la boutique LDLC.com de Reims, ouverte depuis le 22 août

LDLC.com s'est implanté le 22 août dernier à Reims. Au coeur de la zone commerciale de Cormontreuil, le magasin dispose d'une surface de vente de 99m2. La boutique est pilotée par Loïc Giroux, qui travaillait auparavant dans le secteur de la Grande Distribution. Féru d'informatique, il s'est rapproché de LDLC.com afin de vivre de sa passion et se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Les habitants de Reims et de ses environs peuvent depuis le 22 août profiter du savoir-faire des deux vendeurs et conseillers techniques. Gamers avertis ou novices en informatique sont accueillis et orientés vers la machine adaptée à leurs besoins.

Horaires : : Le lundi : 14h-19h - Du mardi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-19h - Le samedi : 10h-19h

Adresse : : ZA des blancs monts - 55 rue du commerce, bâtiment 1 - 51350 CORMONTREUIL