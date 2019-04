Groupe LDLC : LDLC.com arrive en centre-ville de Bordeaux le 10 mai prochain !

LDLC.com, expert de la vente de matériel informatique et high-tech ouvre une seconde boutique en région bordelaise ! Idéalement situé en centre-ville sur le Cours Pasteur, le magasin dispose d'une surface de vente de 66 m2 et est piloté par Cédric Beaulieu qui a souhaité relever un nouveau challenge après 4 années passées au sein de la société Blini (Groupe Labeyrie). Son envie de nouveauté l'a naturellement guidé vers LDLC.com en raison de sa passion pour l'informatique et le high-tech. Une rencontre avec les équipes de LDLC Distribution lors du Salon de la Franchise permet de concrétiser le projet de la création de son magasin.

Les habitants de Bordeaux pourront profiter de l'expertise de deux vendeurs et conseillers techniques qui pourront apporter tous les conseils nécessaires aux familles, néophytes en informatique, férus de high-tech et gamers avertis. Le magasin LDLC.com de Bordeaux disposera en outre d'un Atelier LDLC destiné à la réparation et au montage des ordinateurs.

Cette ouverture sera la 41ème pour le réseau de boutiques LDLC.com.

Informations pratiques :

Horaires : du mardi au samedi : 10h-19h

Adresse : 42 Cours Pasteur - 33000 BORDEAUX