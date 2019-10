Groupe LDLC : LDLC en négociations exclusives pour acquérir Top Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe LDLC est entré en négociations exclusives avec la société Rue du Commerce en vue d'acquérir le fonds de commerce " Top Achat ", dont l'activité est la vente en ligne, la maintenance et le service après-vente de produits informatiques et high-tech. Cette acquisition serait réalisée intégralement en numéraire sur les fonds propres du groupe. Créée en 1999, le site TopAchat.com, " l'épicier du geek ", est un acteur du e-commerce, spécialisé dans la distribution de produits informatique et high-tech, précise LDLC.Cette opération viendrait conforter la position de leader-expert du groupe LDLC dans la distribution online de produits informatique et high-tech.