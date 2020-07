Groupe LDLC : LDLC mise sur la semaine de 4 jours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Groupe LDLC, expert du e-commerce et du retail informatique et high-tech en France, envisage de passer à la semaine de 4 jours en 2021." J'ai la conviction que en travaillant 4 jours on sera dans de meilleures conditions qu'en travaillant 5. Cela va permettre à chacun de prendre les rendez-vous qu'on n'arrive jamais à caler, de faire des courses, du sport ou des tâches du quotidien. Et du coup de passer du vrai temps de qualité le week-end avec leurs familles et amis. J'ai hâte de voir les sourires sur les visages lorsque ce sera en place " commente Laurent de la Clergerie, président-fondateur du groupe LDLC.