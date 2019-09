Groupe LDLC : LDLC.pro accompagne BigMat Etellin dans la modernisation de sa vidéosurveillance

LDLC.pro, la marque BtoB du Groupe LDLC a accompagné le réseau BigMat Etellin dans la transformation du système de vidéosurveillance des agences de son réseau. Le spécialiste de la vente de matériaux de construction a souhaité faire un bond en avant en matière de sécurité en mettant en place des solutions intelligentes et convergentes.

À chaque problématique sa solution !

Le réseau BigMat Etellin, spécialiste de la vente de matériaux de construction sur le Puy de dôme et l'Allier, a fait appel à l'expérience de LDLC.pro pour moderniser l'ensemble de son dispositif de sécurité : fini l'analogique et bonjour le numérique !

Les problématiques étaient multiples :

Un parc vieillissant qui nécessite une gestion lourde,

Des agences limitées en termes de débit,

Une seule personne en charge de la gestion informatique/vidéosurveillance pour plusieurs agences,

Des difficultés à faire évoluer le système existant,

Un éloignement géographique entre les agences qui complexifie l'intendance.

Pour répondre aux besoins de BigMat, la mise en place du parc numérique a été réalisée par les équipes de LDLC.pro conjointement avec Benoit Daniel, responsable du Service Informatique des agences Etellin. Le choix s'est rapidement porté sur le matériel Synology.

Un système complet, intuitif, réactif et plus facilement administrable à distance, a été déployé :

Installation d'un NAS principal au siège pour la gestion de la vidéosurveillance et la partie

CMS,

Mise en place d'un parc avec 1 NAS dans chacune des agences : fiabilité pour stocker, protéger et partager efficacement les données,

Une centaine de caméras installées sur l'ensemble des 13 agences et les entrepôts. Des modèles AXIS au format Bullet et Dôme pour s'adapter à tous les besoins et à tous les espaces. La pose d'une dizaine de caméras supplémentaires est également programmée,

Déploiement de moniteurs pour optimiser et simplifier la surveillance au quotidien.

LDLC.pro a choisi de mettre en place Synology CMS, un système de gestion centralisée permettant de gérer plusieurs serveurs Synology NAS de manière rapide et pratique. Cette solution permet de piloter plusieurs produits depuis une seule et même interface, grâce à un NAS référent. Il est alors plus facile de gérer des groupes de serveurs à distance en mettant en place des stratégies. «Voilà maintenant 13 ans que j'ai repris la gestion du parc informatique des agences BigMat Etellin et plusieurs années que je fais confiance à LDLC.pro, ainsi qu'au matériel Synology. Comme nous avons pris l'habitude de renouveler les anciens systèmes à peu près tous les 5 ans, je suis régulièrement en contact avec les équipes commerciales et les experts solutions. Aujourd'hui, je suis ravi des solutions déployées et du matériel utilisé » commente Benoît Daniel, responsable du Service Informatique des agences BigMat Etellin.