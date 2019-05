Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LDLC annonce le lancement, en fin d’année 2019, d’une place de marché sur le site LDLC.com. "Cette nouvelle offre, complémentaire au catalogue informatique et high-tech du site e-commerce, vise à élargir significativement le nombre de références proposées aux clients sur des catégories de produits connexes (informatique, image & son, téléphonie & auto, jeux & loisirs, objets connectés ou papeterie), sur lesquelles un sourcing propriétaire par le Groupe LDLC n’est pas justifié", a précisé le distributeur.L'objectif pour LDLC.com est d'atteindre, d'ici mars 2020, plus de 100 000 références supplémentaires, grâce à l'intégration contrôlée des catalogues de vendeurs partenaires qui profiteront ainsi de la visibilité et du trafic visiteur offerts par LDLC.com.