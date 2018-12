Groupe LDLC : Le 1er sabre laser ultra réaliste imaginé par l’équipe R&D du Groupe LDLC, présenté au CES de Las Vegas 2019

Un design des plus aboutis, une palette infinie de couleurs de lame, 6h d'autonomie… Plus vrai que nature, le nouveau sabre laser de Solaari a de quoi faire pâlir d'envie ses prédécesseurs. Entièrement imaginé par le service R&D du Groupe LDLC, ce sabre dernière génération se positionne comme le meilleur de sa catégorie, notamment par sa synchronisation parfaite entre le son et le mouvement. S'adressant à tous les passionnés de la discipline, cette innovation sera présentée au célèbre CES de Las Vegas, en janvier prochain !

Le sabre laser by Solaari : digne des plus grands maitres d'armes !

L'histoire de ce sabre laser prend racine dans l'esprit de Laurent de la Clergerie, Président du Groupe LDLC. En regardant ses enfants jouer avec leurs tout nouveaux sabres laser, il constate que ces derniers ne sont pas à la hauteur des espérances : faible autonomie, son décalé par rapport aux mouvements, qualité de fabrication décevante… Face à ce constat, il lance le défi à ses équipes R&D de créer le sabre parfait, aussi réaliste que ceux de la saga cinématographique de guerres spatiales. Après 24 mois de recherches et de tests, le sabre laser ultime voit le jour sous la marque Solaari. Son objectif ? Offrir une expérience inédite à tous les fans et devenir la référence incontestée en la matière.

Jaune, fushia, bleu turquoise… un sabre entièrement programmable

Personnalisable via une application dédiée, le sabre laser de Solaari est modelable selon les goûts de chacun. Disponible sur Android et iOS, l'application permet à l'utilisateur de converser avec son sabre laser et de le paramétrer à son image. Avoir un sabre bleu turquoise, jaune citron ou fushia… Tout est possible grâce à une palette de milliers de couleurs disponible sur l'application ! En outre, une bibliothèque entière d'effets sonores est proposée pour créer un profil unique à chaque guerrier, novice ou professionnel. De quoi se démarquer facilement pendant les combats acharnés !

Un sabre laser à la réactivité sonore unique !

Ce sabre laser offre une maitrise du son inégalé. Pensé pour une très grande réactivité sonore, il se prêtera parfaitement aux plus grandes représentations, le vrombissement et les résonnances reproduisant à l'identique ceux entendus au cinéma. Outre l'absence de latence entre le mouvement et le rendu sonore, le sabre réagit au toucher lors des combats, donnant l'impression d'être plongé au cœur d'un film. Autre avantage innovant : grâce à une connexion bluetooth, le son peut être partagé dans un casque ou sur des enceintes, pour une immersion totale dans les combats, qu'ils soient amateurs ou professionnels.

Le sabre laser de Solaari : facile d'utilisation et digne des plus grands professionnels

Afin de lui apporter tout l'équilibre et la prise en main nécessaires aux combats de hautes volées, ce sabre laser a été conçu avec l'aide de véritables maîtres d'armes, dispensant déjà des cours, des entrainements et faisant des démonstrations de sabre laser. Très solide, il a été conçu avec des matières de qualité supérieure. Sa lame détachable sans outil permet un transport facilité, tout en assurant un maximum de sécurité au matériel. Par ailleurs, le sabre est équipé d'une batterie possédant une autonomie d'environ 6h, pour des combats sans fins. Grâce à l'application fournie avec le produit, les guerriers pourront suivre leurs statistiques de combats, facilitant ainsi leurs entrainements et leur progression dans ce sport d'un nouveau genre.

Le sabre laser, une pratique dans l'air du temps

Solaari souhaite accompagner un sport en pleine émergence en proposant des produits pointus liés à l'univers des combats de sabre laser. A travers le développement de produits personnalisables aux performances d'exception, Solaari participe à la croissance de ce sport mêlant chorégraphie et prouesses physiques.

Les points forts du sabre laser de Solaari :

Une autonomie record pour un sabre laser : jusqu'à 6h d'utilisation

Des batteries facilement rechargeables

Un sabre entièrement programmable personnalisation de la couleur de lame et des sons

Connexion Bluetooth permettant le streaming audio, pour une expérience des plus immersive

Groupe LDLC - Spécialiste du High-Tech de demain

Fondé par Laurent de la Clergerie, le Groupe LDLC est aujourd'hui leader du e-commerce informatique et high-tech en France.

A travers la création de la marque Solaari, le Groupe LDLC est fier de pouvoir présenter au CES de Las Vegas, le premier sabre laser configurable, résistant aux plus grands affrontements, et possédant une réactivité sonore identique aux sabres lasers cinématographiques. Le sabre laser de Solaari sera présenté en exclusivité du 8 au 11 janvier 2019, au sein de l'espace Eureka.