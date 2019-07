Groupe LDLC : Le Groupe LDLC fier de sa filiale Anikop, récompensée pour sa qualité de vie au travail !

Anikop, filiale du Groupe LDLC et éditeur de logiciels de gestion d'entreprise, a remporté le 5 juin 2019 les labels HappyAtWork®, TechAtWork® et AgileIndex® 2019, récompensant la qualité de vie au travail. Décernés par la société spécialisée ChooseMyCompany, les labels sont obtenus suite à une enquête destinée aux salariés de Anikop.

Anikop, dans le classement des organisations de moins de 50 salariés où il fait bon travailler

3 labels récompensent Anikop :

- HappyAtWork® : label récompensant les entreprises dans lesquelles les salariés sont les plus motivés, heureux ;

- TechAtWork® : label récompensant les entreprises dans lesquelles les salariés de la fonction IT/Tech/Data sont les plus motivés ;

- AgileIndex® : label récompensant les entreprises dans lesquelles les salariés sont les plus motivés (orienté méthodes Agiles).

Sur une période de 3 semaines, les salariés de Anikop ont été sondés grâce à un questionnaire envoyé par mail. D'une durée de 15 minutes, le questionnaire comportait une vingtaine de questions ouvertes et fermées permettant d'apprécier de multiples notions telles que la confiance accordée, le respect, l'évolution ou la gestion des divergences d'opinion.

Les résultats sont sans appel : Anikop est recommandé à hauteur de 100% par ses salariés. Les notes globales obtenues pour chacun des labels sont en outre bien au dessus des moyennes : 4.69/5 pour HappyAtWork®, 4.73/5 pour AgileIndex® et 4.61/5 pour TechAtWork®. « Je suis très fier que les salariés d'Anikop se soient appropriés le bien-être de l'entreprise, nous offrant aujourd'hui cette jolie récompense. C'est eux qui portent les valeurs et qui ont fait qu'Anikop devienne ce qu'il est ! » commente Nicolas Perroud Directeur de la filiale.

Anikop, leader des titres prépayés

Créé en 2006, Anikop est leader depuis ses débuts sur le marché du traitement back office des titres prépayés, avec plus de 5000 clients. Le logiciel permet de gérer 99% des émetteurs de titres : titres restaurant, Chèques-Vacances ANCV, chèques cadeaux, chèques bancaires. Sa solution performante et innovante est techniquement validée par l'ANCV et CRT, qui en sont partenaires.

Société éditrice de logiciels de gestion d'entreprise

Anikop propose également une suite logicielle complète, afin de faciliter la gestion de l'activité des PME : affichage dynamique, encaissement et gestion de boutique, ERP, CRM, gestion de projets et de missions comptables. Des solutions ergonomiques, 100% collaboratives et performantes qui améliorent le quotidien.