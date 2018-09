Groupe LDLC : Le spécialiste informatique LDLC.com s’implante en Espagne

Besoin de réparer son PC, d'acheter du matériel ou de se faire conseiller… LDLC.com débarque sur le marché espagnol ! L'enseigne informatique lance son site e-commerce en Espagne et ouvre 2 magasins physiques, à Barcelone et à Madrid. Laurent de la Clergerie, PDG et Fondateur du Groupe LDLC a recruté Marc Rodriguez-Chuet, Country Manager, pour piloter le lancement du site espagnol en octobre prochain, et les ouvertures prévues le 17 septembre à Barcelone et fin octobre à Madrid. Déjà présent en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, LDLC.com réalise une étape importante de son développement à l'international avec ces premiers magasins de high-tech hors de France. Son leitmotiv : offrir de la proximité et du conseil en informatique !

LDLC.com fait ses premiers pas en Espagne

« LDLC.com apporte une offre nouvelle dans l'équipement informatique avec un catalogue très large, du conseil et des services adaptés aux besoins du consommateur. Notre concept de magasin sera propre à la culture espagnole avec une proximité client forte. Au cœur du modèle on retrouve l'ADN historique de LDLC.com, l'expertise informatique pour les particuliers et les professionnels. L'Espagne est un marché à fort potentiel pour la marque. » commente Marc Rodriguez-Chuet en charge du projet. D'une surface commerciale de 600 m² à Barcelone et 900 m² à Madrid, les 2 magasins LDLC.com proposeront tout l'univers du PC et de ses composants. Le concept store décalé rappelant l'intérieur d'une carte mère, disposera d'un showroom de produits high-tech, d'un espace gaming et d'un atelier technique. Simultanément, LDLC.com lancera un site e-commerce responsive et ergonomique dédié au marché hispanique : http://www.ldlc.com

Le déploiement d'une stratégie cross-canal

Depuis 22 ans, LDLC.com mise sur la complémentarité de son site e-commerce et des magasins physiques. En Espagne, les clients bénéficieront d'un accès aux 30 000 références disponibles en ligne comme en boutique avec le « clic and collect ». Côté proximité, les ateliers LDLC de Barcelone et Madrid proposeront une gamme complète de services et de conseils pour réparer son ordinateur, faire monter une machine sur-mesure ou acheter le produit adapté à ses besoins. Dans chaque boutique, les conseillers accueilleront les familles, les gamers ou encore les étudiants pour les accompagner avant, pendant et après leur achat informatique. Avec LDLC.com, c'est le conseil informatique qui débarque au cœur des villes.

Le Groupe LDLC confirme ses ambitions internationales

Avec son implantation en Espagne, le Groupe LDLC s'inscrit dans une stratégie de développement international. Déjà présent en ligne en Belgique, Luxembourg et Suisse, l'enseigne LDLC.com poursuit son expansion en dehors de l'Hexagone. En France, le Groupe LDLC affiche un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros, emploie 1000 collaborateurs et compte à date 43 points de vente toutes marques confondues.

