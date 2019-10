Groupe LDLC : Mention Très Bien pour LDLC.com, Élu Service Client de l'Année pour la 6ème fois consécutive !

LDLC.com, expert de la vente de matériel informatique et high-tech, est pour la sixième année consécutive Élu Service Client de l'Année 2020*. Depuis 2014, LDLC.com caracole en tête dans la catégorie « Distribution de produits techniques », avec cette année la note exceptionnelle de 19,07/20 ! Un record au sein du concours ! Le distributeur informatique confirme une fois de plus l'attention particulière portée à la satisfaction clientèle. Les 60 conseillers excellent dans l'accompagnement de leurs clients, que cela soit par téléphone, par mail, sur le live chat ou encore les réseaux sociaux. 550 000 demandes par an en avant et après-vente sont assurées par ces champions de la relation client !

225 tests réalisés par des clients mystères

Pendant 10 semaines, les conseillers clientèle ont eu affaire à de multiples clients mystères qui ont effectué des tests sur les différents canaux de contact proposés par le commerçant informatique. 140 appels téléphoniques, 50 mails ou formulaires, 15 navigations internet, 10 contacts via les réseaux sociaux et 10 conversations par chat ont été écumés par la Relation Client de LDLC.com. 100% internalisée depuis sa création en 2007, la Relation Client enregistre un taux de réponse de 100% sur l'ensemble des canaux de contacts. Les conseillers performent au téléphone, avec la prise en charge du contact en 16 secondes seulement ! La relation client menée via les réseaux sociaux, quant à elle, ne cesse de s'améliorer, avec un délai de réponse de 41 minutes seulement (contre 1h43 l'année dernière) *.

LDLC.com, roi incontesté de la relation client depuis 2014

La satisfaction client a toujours été la pierre angulaire de LDLC.com. L'attention est portée autant sur la qualité du recrutement et la formation, que le développement interne d'outils spécifiques et le savoir-faire technique. En avant et après-vente, réactivité, professionnalisme et qualité sont l'étendard de ces 60 champions ! « L'excellence de notre Relation Client est dans notre ADN depuis nos débuts. Être Élu Service Client de l'Année 2020 pour la sixième fois consécutive est une fierté sans limites pour nos équipes qui cherchent toujours à faire mieux pour nos clients. Cette 6ème récompense est le reflet de leur implication constante. », commente Laurent de la Clergerie, Président du Groupe LDLC.

*Catégorie Distribution de produits techniques - Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2019 - Plus d'infos sur escda.fr.