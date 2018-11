Groupe Ldlc : 4 NOUVELLES BOUTIQUES POUR LDLC.COM

LDLC.com annonce l'ouverture de 4 nouveaux magasins d'ici la mi-décembre. Les habitants de Roanne, Toulon, Aubagne et Rennes vont ainsi pouvoir profiter de toute l'expertise du spécialiste informatique et high-tech qui se positionne plus que jamais comme l'acteur incontournable de son secteur. Avec pour volonté de conseiller autant les néophytes que les experts, LDLC.com poursuit son maillage du territoire français, avec 39 magasins d'ici le 7 décembre prochain. Pour rappel, LDLC.com se donne pour objectif d'avoir 100 boutiques en 2021. Les clients retrouveront dans chaque boutique un Atelier LDLC destiné à la réparation et au montage des ordinateurs, une trentaine de services et une équipe de conseillers techniques prête à orienter les clients vers le meilleur choix !



LDLC.COM À ROANNE LE 23 NOVEMBRE

C'est au cœur de Roanne que LDLC.com va lever le rideau le 23 novembre prochain. Pour cette implantation, le spécialiste informatique inaugure un nouveau format de magasin à destination des hypers centres-villes. Pilotée par Marc Gaubert et Juan Vaschalde, multi-franchisés LDLC.com, la boutique située à proximité de la gare fera au total 100 m2 de superficie. Le duo de franchisés, accompagné de deux vendeurs et conseillers techniques, proposera aux roannais le catalogue le plus diversifié de l'informatique et du high-tech, avec 1 000 références en magasin et un accès privilégié aux 30 000 références du site web.

Avec 5 magasins, Marc Gaubert et Juan Vaschalde sont désormais les plus importants franchisés LDLC.com, avec un magasin à Saint-Etienne, Valence, Clermont-Ferrand, Saint-Priest et maintenant Roanne.

Information pratiques :

Horaires : du mardi au samedi 10h-12h et 14h-19h

Adresse : 29 Cours de la République 42 300 Roanne



LDLC.COM ARRIVE À TOULON LE 30 NOVEMBRE

La zone commerciale de La Garde verra son paysage s'enrichir d'une boutique LDLC.com le 30 novembre. D'une surface de 200 m2, la boutique permettra aux toulonnais de retrouver leurs 1 500 références préférées (en plus d'un accès facile aux 30 000 références du site internet). Cette nouvelle boutique sera pilotée par Jacques Ghelardi, retraité de la Marine Nationale après 28 années en tant qu'officier. Grâce à une formation de chef de projet informatique suivie à l'Ecole Navale, Jacques Ghelardi peut aujourd'hui se lancer dans l'aventure LDLC en ouvrant son premier magasin accompagné de trois vendeurs et conseillers techniques.

Informations pratiques :

Horaires : Lundi 14h-19h / Mardi au samedi 10h-19h

Adresse : 795 Avenue de Draguignan, ZI LA GARDE 83 130 La Garde



LDLC.COM POSE SES VALISES À AUBAGNE LE 5 DÉCEMBRE

Au cœur de la Zone Industrielle des Paluds, sur une surface de 235 m2, les habitants d'Aubagne vont pouvoir profiter de toute l'expertise de LDLC.com dès le 5 décembre prochain. Jean-Luc et Jordan Gérard, père et fils déjà franchisés sur le magasin LDLC.com de Plan de Campagne, proposeront le meilleur du matériel informatique et high-tech. Cette nouvelle ouverture sera la 6ème dans le sud-est de la France, avec les magasins de Nice, Toulon, Plan de Campagne, Avignon et Montpellier.

Informations pratiques :

Horaires : du lundi au samedi 10h-19h

Adresse : 6 avenue des Caniers, Zone Industrielle des Paluds, 13 400 Aubagne



UNE SECONDE BOUTIQUE LDLC.COM POUR RENNES LE 7 DÉCEMBRE

Les rennais en quête de matériel informatique seront doublement gâtés à partir du 7 décembre puisqu'un deuxième magasin LDLC.com va lever son rideau. Situé à proximité du centre commercial Colombia, ce nouveau magasin d'une surface de 311 m2 sera piloté par Eric Gallimard, également franchisé de la boutique LDLC.com de Rennes Saint Grégoire. En compagnie de 3 vendeurs, il offrira aux passionnés ou néophytes en high-tech accompagnement, conseil et un accès privilégié aux 30 000 références du catalogue web. De quoi faire plaisir à l'approche des fêtes de fin d'années !

Informations pratiques :

Horaires : Lundi 14h-19h / Mardi au vendredi 10h-19h / Samedi 10h-18h

Adresse : 23 rue du puits Mauger 35 000 Rennes





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 11 sites, dont 6 marchands ; il compte 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.



Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com



ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Amalia Naveira / Marie-Claude Triquet

anaveira@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93



Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56063-groupeldlc211118ouverturesde4nouvellesboutiques.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews