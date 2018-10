Groupe Ldlc : ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2018-2019

CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 8,9% À 234,6 M€

OBJECTIFS ANNUELS D'ACTIVITÉ COMFIRMÉS



Olivier de La Clergerie, Directeur Général du Groupe LDLC, commente : « Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre affiche une progression de 9,4% par rapport à la même période de l'an dernier. Elle reste cependant contrastée, un retournement de tendance des ventes BtoC étant attendu essentiellement sur le 2ème semestre avec la sortie sur le marché des « gamers » de la nouvelle gamme de carte graphique Nvidia. L'intégration du Groupe BIMP se déroule conformément aux objectifs et le développement du réseau de magasins s'accélère comme annoncé. Ainsi, à ce jour, nous comptons 35 boutiques LDLC.com en France et 2 en Espagne (Madrid et Barcelone). Cinq ouvertures sont déjà planifiées d'ici la fin mars 2019. Pour l'ensemble de l'exercice, compte-tenu d'une nette augmentation des ventes BtoC attendue sur la dernière partie de l'année et de la poursuite d'une montée en puissance des autres activités, nous réitérerons notre objectif d'une croissance organique à deux chiffres sur l'exercice en cours. »



CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1ER SEMESTRE (1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE) – NON AUDITÉ

En M€ 2018-2019 2017-2018 Var. en % Chiffre d'affaires T1 109,1 100,8 +8,2% Chiffre d'affaires T2 125,5 114,7 +9,4% Cumul 1er semestre 234,6 215,5 +8,9%

Information semestrielle, données sociales : le chiffre d'affaires du S1 s'établit à 202,6 M€

Nota : Hors application de la nouvelle norme de reconnaissance du chiffre d'affaires IFRS 15, le chiffre d'affaires du 1er semestre serait en croissance de +10%.



À périmètre constant, hors BIMP consolidée depuis le 30 mars 2018, l'activité du Groupe sur le semestre est en repli de 4,8%. Cette variation provient de l'activité BtoC impactée sur la période par l'effet Coupe du Monde et surtout par l'attentisme des gamers qui a généré ces derniers mois non seulement une baisse des ventes de cartes graphiques mais également des composants associés. La sortie effective des nouvelles cartes graphiques Nvidia devrait booster les ventes du deuxième semestre.

L'activité BtoC affiche une croissance de 1,6% à 157,5 M€ contre 155,0 M€ au 1er semestre 2017-2018. Cette croissance est portée par le réseau de magasins pour 26,5 M€ (+10,2% par rapport à n-1) et par le Groupe OLYS pour 11,8 M€.

L'activité BtoB est en hausse de 32,3% à 72,3 M€ contre 54,6 M€ au 1er semestre 2017-2018. Le Groupe OLYS contribue pour 17,6 M€ à cette croissance. Le développement de l'offre LDLC.pro auprès des professionnels continue de se mettre en place. Après un chiffre d'affaires stable à iso périmètre sur le semestre, la montée en puissance de l'équipe commerciale récemment recrutée sur Gennevilliers (92) devrait contribuer à une relance de la croissance sur la dernière partie de l'année. En parallèle, l'entrepôt de Gennevilliers qui permettra de livrer très rapidement les clients BtoB mais également BtoC sera totalement opérationnel début janvier 2019.

Les autres activités participent à hauteur de 4,8 M€ au chiffre d'affaires de la période contre 5,9 M€ l'an dernier. Cette variation provient de Maginéa dont le catalogue de produits a été réorganisé afin de ne conserver que les produits à rotation rapide et à bonne marge. L'Armoire de BéBé connaît un vif succès et poursuit sa progression.



LDLC.com ÉLU SERVICE CLIENT 2019 POUR LA 5ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

Le 19 octobre dernier, LDLC.com a reçu, pour la 5ème année consécutive, le prix « Service Client de l'Année 2019 ». Avec une note globale de 18,64/20 dans la catégorie Distribution de produits techniques, LDLC.com ne cesse d'affirmer son expertise en matière de satisfaction client. Au téléphone, par mail, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le live chat, 60 conseillers accompagnent les clients du site de e-commerce dans l'avant et l'après-vente, répondant ainsi à plus de 550 000 demandes par an. (Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2018 – Plus d'infos sur escda.fr).



IMPLANTATION EN ESPAGNE À MADRID ET BARCELONE

Début septembre 2018, le Groupe a lancé son déploiement en Espagne avec l'ouverture de deux magasins. D'une surface commerciale de 600 m² à Barcelone et de 900 m² à Madrid, ces 2 magasins LDLC.com proposeront tout l'univers du PC et de ses composants. Ce concept store à l'agencement décalé rappelant l'intérieur d'une carte mère, disposera d'un showroom de produits high-tech, d'un espace gaming et d'un atelier technique. Simultanément, LDLC.com a lancé le 17 octobre un site e-commerce responsive et ergonomique dédié au marché hispanique.



AXES DE TRAVAIL ET OBJECTIFS

La finalisation de l'intégration de Materiel.net sera totalement achevée dans les semaines qui viennent suite à la fusion des deux entités. Cette fusion sera notamment source de productivité et d'une meilleure gestion du stock.

L'exercice 2018-2019 bénéficiera de l'intégration du Groupe OLYS et devrait récolter les premiers fruits des investissements importants engagés en 2017-2018 avec une croissance organique à deux chiffres.

Fort de fondamentaux solides et des actions mises en place, le Groupe LDLC réitère ses ambitions d'atteindre à l'horizon 2021, un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros avec un EBITDA de l‘ordre de 5,5 à 6% du CA. À cette date, il disposera d'une centaine de magasins.



Prochain communiqué :

Le 6 décembre 2018 après Bourse, résultats du 1er semestre 2018-2019



Prochaine réunion :

Le 7 décembre 2018 à 10h00 – Centre de conférences Edouard VII – 23 square Edouard VII - 75009 Paris



PROFIL DU GROUPE LDLC

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 11 sites, dont 6 marchands ; il compte 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.



Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Amalia Naveira / Marie-Claude Triquet

anaveira@actus.fr – mctriquet@actus.fr - Tél. : 04 72 18 04 93



Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55705-groupe-ldlc-251018-ca-t2-1819-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews