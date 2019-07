Groupe Ldlc : ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2019-2020

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ À 103,7 M€

POURSUITE DU REDRESSEMENT DES ACTIVITÉS BTOC



Olivier de La Clergerie, Directeur Général du Groupe LDLC, commente : « Ce premier trimestre bénéficie d'un retour à la croissance pour les activités BtoC, à l'exception de Materiel.net dont l'activité est perturbée par le repositionnement stratégique du mix commercial sur les produits les plus contributifs en termes de marge. Le réseau des boutiques LDLC.com poursuit son développement avec une progression des ventes de +13%. Les activités BtoB sont également en hausse de +6%, portées par une demande qui reste forte et l'intégration croissante des activités du Groupe Olys et de LDLC.pro.

Dans un contexte de marché plus favorable, tiré par l'innovation et la disponibilité des produits, nous sommes confiants dans la capacité du Groupe à générer sur l'exercice une croissance de son chiffre d'affaires et de sa marge brute. Cette croissance rentable, couplée aux efforts d'optimisation des charges déjà mis en œuvre, devrait permettre au Groupe d'enregistrer une progression significative de l'EBITDA dès le 1er semestre 2019-2020, et au-delà de renouer rapidement avec un niveau de rentabilité et de croissance en ligne avec ses performances historiques. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1ER TRIMESTRE (1ER AVRIL AU 30 JUIN) – NON AUDITÉ

En M€ 2019-2020 2018-2019 Var. en % Chiffre d'affaires T1 103,7 109,1 -4,9%

Information trimestrielle, données sociales : le chiffre d'affaires du T1 s'établit à 88,1 M€

Au 1er trimestre de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 103,7 M€, en repli de -4,9% par rapport au 1er trimestre 2018-2019. Pour rappel, le Groupe a arrêté les activités de Maginéa au 4ème trimestre 2018-2019, activités qui représentaient 1,1 M€ de chiffre d'affaires au 1er trimestre 2018-2019 et 2,2 M€ sur l'ensemble du dernier exercice.

Le redressement des activités BtoC, initié à la fin de l'exercice 2018-2019, se confirme au 1er trimestre pour l'ensemble des lignes métiers, à l'exception de Materiel.net en net repli sur la période avec un chiffre d'affaires de 17,7 M€ (-8,6 M€ vs. 1er trimestre 2018-2019). Materiel.net a en effet fait l'objet d'une forte évolution de son mix produits, visant à réduire la mise en avant des produits faiblement contributifs en termes de marge brute. Cette décision stratégique, qui pèse facialement sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre mais dont l'effet devrait se réduire progressivement au fil de l'exercice, n'affecte pas la marge brute de cette activité en valeur.

Hors Materiel.net, les activités BtoC du Groupe progressent de +4,8% pour atteindre 47,6 M€. Les ventes du site LDLC.com sont stables par rapport à la même période l'an dernier. Le réseau de boutiques LDLC.com continue son fort développement, avec l'ouverture de 5 boutiques au 1er trimestre, et affiche une hausse de +13,0% de son chiffre d'affaires trimestriel à 14,0 M€. Au 30 juin 2019, le Groupe comptait 45 magasins LDLC.com en France et 2 en Espagne. Les magasins BIMP réalisent un chiffre d'affaires BtoC de 4,9 M€ en croissance trimestrielle de +2,1%.

Au total, en incluant Materiel.net, l'activité BtoC enregistre un chiffre d'affaires de 65,3 M€ au 1er trimestre 2019-2020, contre 71,7 M€ un an plus tôt.

L'activité BtoB réalise sur le trimestre un chiffre d'affaires de 36,7 M€, contre 34,7 M€ au 1er trimestre 2018-2019, en progression de +5,7%. LDLC.pro et BIMP bénéficient d'une demande soutenue de la part des professionnels et d'une collaboration accrue, source de synergies commerciales croissantes.

Les autres activités contribuent à hauteur de 1,7 M€ au chiffre d'affaires de la période, contre 1,5 M€ l'an dernier (hors chiffre d'affaires de Maginéa), soit une croissance de +12,0% à périmètre comparable.

AXES DE TRAVAIL ET OBJECTIFS

Consécutivement à un premier trimestre encourageant sur l'ensemble des activités, le Groupe LDLC entend tirer parti d'un marché BtoC plus porteur pour poursuivre sa stratégie de croissance rentable avec une attention particulière portée à l'augmentation de la marge brute.

Fort de fondamentaux solides et des actions mises en place, et sans sacrifier sa croissance sur l'exercice, le Groupe anticipe un retour dès le 1er premier semestre de l'exercice 2019-2020 à un niveau de rentabilité plus conforme avec ses performances historiques.



CALENDRIER PROVISOIRE DES PUBLICATIONS 2019/2020

Publication Date Réunion d'information Chiffre d'affaires T2 2019-2020 29 octobre 2019 Résultats semestriels 2019-2020 12 décembre 2019 19 décembre 2019 - 10h00 - Paris Chiffre d'affaires T3 2019-2020 30 janvier 2020 Chiffre d'affaires T4 2019-2020 28 avril 2020 Résultats annuels 2019-2020 18 juin 2020 19 juin 2020 - 10h00 - Paris

*Diffusion après clôture de la Bourse





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 10 sites, dont 5 marchands ; il compte plus de 1 014 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

