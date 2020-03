Le Groupe LDLC (Euronext Growth - ISIN : FR0000075442 - ALLDL) informe des conséquences possibles, sur son activité, des diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, paru au Journal Officiel n°0065 du 16 mars 2020, le Groupe maintiendra autant que possible ouvertes, dans le respect des mesures « barrières » préconisées, et sauf dispositions ultérieures contraires, les boutiques du Groupe LDLC. Ceci afin de permettre notamment la distribution et la gestion des SAV de matériel informatique aux particuliers et aider les entreprises dans l'accès au matériel nécessaire au télétravail.

De même, l'ensemble des activités de distribution en ligne du Groupe resteront pleinement opérationnelles. Dans le contexte actuel, le Groupe LDLC estime disposer, à ce jour, des stocks et canaux d'approvisionnement appropriés pour satisfaire la demande, dans la mesure où cette dernière ne fait pas l'objet d'une forte et soudaine augmentation.

À ce jour, le Groupe n'enregistre pas d'impact significatif lié à l'épidémie sur son activité.

Par ailleurs, le Groupe LDLC anticipe un probable décalage dans l'acquisition en cours du fonds de commerce de Top Achat. Cette opération, qui reste soumise à diverses conditions suspensives, dont notamment l'autorisation de l'autorité de la concurrence, devrait être finalisée au plus tard le 30 avril 2020.

Le Groupe LDLC suit de près l'évolution de la situation et tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité.



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 10 sites, dont 5 marchands ; il compte plus de 900 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Olivier Lambert / Marie-Claude Triquet

olambert@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93

