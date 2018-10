LDLC.com, numéro 1 de l'informatique et du High-Tech en ligne, rafle pour la 5ème année consécutive le prix Élu Service Client de l'Année 2019. Avec une note globale de 18,64/20 dans la catégorie Distribution de produits techniques, LDLC.com ne cesse d'affirmer son expertise en matière de satisfaction client. Au téléphone, par mail, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le live chat, 60 conseillers accompagnent les clients du site de e-commerce dans l'avant et l'après-vente, répondant ainsi à plus de 550 000 demandes par an.



225 TESTS PASSÉS HAUT LA MAIN POUR LES CONSEILLERS LDLC.COM

Pendant 10 semaines, les conseillers de la relation client ont été testés par des clients mystères, sur les différents canaux de contact proposés par le site de vente en ligne. Ainsi, 140 appels, 50 e-mails ou formulaires de contact, 15 navigations Internet, 10 conversations par chat et 10 contacts via les réseaux sociaux ont été passés haut la main. Internalisé dès sa création en 2007 au Groupe LDLC, le service Relation Client enregistre notamment d'excellents scores sur les e-mails et formulaires, où le taux de réponse est de 100%, avec un délai moyen de réponse d'une heure ouvrée. Les réseaux sociaux, canal de plus en plus plébiscité par les internautes, sont également une force du service client LDLC.com. 100% des publications ont reçu une réponse dans un temps moyen de 1h43*.



LDLC.COM, AS DE LA RELATION CLIENT DEPUIS 2014

LDLC.com a toujours placé la satisfaction client au cœur de son fonctionnement, poussant le Groupe à constituer un service de relation client solide, capable de conseiller et d'informer les clients en avant et après-vente. Force vive interne au Groupe, le service Relation Client fait la fierté de Laurent de la Clergerie, Président du Groupe LDLC : « La relation client est la pierre angulaire de nos services. Elle est au cœur de la satisfaction client, notre priorité incontestable depuis plus de 20 ans ! »

*Catégorie Distribution de produits techniques - Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2018 – Plus d'infos sur escda.fr.



PROFIL DU GROUPE LDLC

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 11 sites, dont 6 marchands ; il compte 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.



Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com



