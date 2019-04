Groupe Ldlc : LDLC.COM : 2 JOURS, 3 FACILITATEURS ET 40 BOUTIQUES POUR IMAGINER LE RESEAU DE DEMAIN

Les 2 et 3 avril 2019, l'ensemble des responsables de boutiques LDLC.com se sont réunis pour la 4ème convention nationale de la marque ! Accueillis au sein du siège social basé à Limonest (région Lyonnaise), franchisés, managers et collaborateurs du groupe ont pu échanger et travailler ensemble avec cette année l'aide de facilitateurs externes. Les franchisés ont pu choisir eux-mêmes les thématiques à aborder et ont ensuite participé à une série d'ateliers destinés à faire émerger des idées novatrices et différenciantes. Les sujets de l'omnicanalité, l'optimisation des coûts, le SAV ou encore l'organisation des Ateliers LDLC ont été soulevés.

« Nous sommes persuadés que la vie d'un réseau est une co-construction entre franchisés et franchiseur. Notre savoir-faire en matière de boutiques et leurs connaissances du terrain mais aussi de leurs clients, forment une synergie permettant le succès de nos 40 premières boutiques. Nous co-construisons ensemble le réseau de demain pour nous inscrire dans la durée » explique Eric Schneider, Directeur Général de LDLC Distribution.

Le réseau de magasins spécialisés dans la distribution de matériel informatique et high-tech poursuit son déploiement et vise les 100 boutiques.

LDLC Distribution cherche, aujourd'hui, 60 passionnés de technologie ayant l'envie et l'ambition de se lancer dans l'entreprenariat.

PROFIL DU GROUPE LDLC

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 11 sites, dont 6 marchands ; il compte 1 050 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

