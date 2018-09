UN NAMING UNIQUE ET INNOVANT - LE CLUB DE BASKET AUX 18 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE DEVIENT LDLC ASVEL



C'est une date historique dans l'histoire de ces deux groupes. Partenaires privilégiés depuis 2012, LDLC.com, leader du e-commerce informatique et high-tech en France, et l'ASVEL, club de « référence » du basket français, annoncent l'officialisation d'un Naming de l'équipe professionnelle sous l'appellation LDLC ASVEL.

Cette association tournée vers la modernité, forte d'un ancrage local déjà implanté, traduit une volonté commune d'afficher des ambitions élevées à l'échelle européenne et internationale. Cet engagement sans précédent dans le basket français, d'une durée de dix ans, est le signe d'une conception moderne, tant sur le plan humain qu'économique. Il entre pleinement dans une stratégie globale de l'ASVEL et de ses grands projets que sont, outre le développement du club, le retour en Euroleague dès 2019, la Tony Parker Adéquat Academy et l'Arena, salle multifonctions de 10 000 places.

Tony PARKER, Président de l'ASVEL Basket et Laurent DE LA CLERGERIE, Président-Fondateur de LDLC.com, se positionnent en figures de proue d'une collaboration qui se veut ambitieuse, audacieuse et performante, et au sein de laquelle la passion, le plaisir et la solidarité seront les valeurs principales.



PROFIL DU GROUPE LDLC

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 11 sites, dont 6 marchands ; il compte 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

