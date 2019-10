LIMONEST, LE 3 OCTOBRE 2019



LDLC.com est fier d'annoncer son nouveau partenariat naming avec l'équipe féminine de basket de Lyon ASVEL Féminin... qui devient officiellement LDLC ASVEL Féminin. Nouveau logo, nouveau nom, LDLC ASVEL Féminin, mais ambitions intactes pour des Lyonnaises qui découvriront l'EuroLeague Women dans quelques jours.

Déjà partenaire depuis 2012 de LDLC ASVEL, le leader du e-commerce informatique et high-tech en France réaffirme son soutien au basket de la métropole de Lyon. Pour une durée de 4 ans, LDLC.com marie son patronyme à celui de l'équipe de Lyon ASVEL Féminin, devenant LDLC ASVEL Féminin.



LDLC.COM : BASKETTEUR DEPUIS 2012

Depuis plus de 6 ans, LDLC.com est engagé aux côtés de l'équipe masculine de l'ASVEL Basket. Un partenariat renforcé par le naming de l'équipe jusqu'en 2028.

Aujourd'hui, le leader du high-tech créé par Laurent DE LA CLERGERIE décide d'associer son nom à l'équipe féminine, pour le plus grand bonheur du Président Tony PARKER. Ce partenariat est l'alliance de deux entrepreneurs nés, dont l'audace et la passion sont les moteurs. Les deux Présidents ne cessent de se réinventer, et de parier sur l'avenir tout en insufflant au sein de leurs équipes l'ambition et le plaisir de toujours aller plus loin. Un respect et une admiration mutuels qui s'unissent dans la volonté de développer le basket français, avec aujourd'hui une attention particulière pour le basket au féminin.





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 10 sites, dont 5 marchands ; il compte plus de 1 014 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Olivier Lambert / Marie-Claude Triquet

olambert@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60456-groupe-ldlc-021019-partenariat-naming-ldlc-asvel-feminin.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews