LDLC.pro, la marque BtoB du Groupe LDLC propose aujourd'hui à ses clients un accompagnement global dans le déploiement de solutions informatiques. De l'équipement en matériel, à la gestion des infrastructures, en passant par l'optimisation des environnements de travail, LDLC.pro Expert Solution se positionne comme un guide complet capable de répondre à l'ensemble des problématiques des systèmes d'informations. De quoi renforcer LDLC.pro dans sa position d'acteur incontournable du marché informatique BtoB.

Une équipe d'experts pour un accompagnement pointu

L'équipe de LDLC.pro Expert Solution se compose d'une dizaine de passionnés, tous consacrés à l'élaboration des réponses aux problématiques client rencontrées. Ingénieurs avant-vente, référents achats, référent technique ou encore spécialistes marques… Les différents profils, tous complémentaires, ont été imaginés afin de pouvoir orienter les clients de la genèse de leurs projets jusqu'à leur livraison finale, pour un accompagnement à 360°. 6 grandes familles de projets ont été élaborées par l'équipe d'experts :

Environnement de travail (solutions de collaborations, chefferie de projets DSI, installation…) ;

Infrastructure (réseau, solutions d'hyperconvergence, sécurité, Data center…) ;

Mobilité (smartphone, location de flotte mobile, maintien en condition opérationnelle…) ;

Licences (Office, Azure…) ;

Point de vente (caisse, terminaux tactiles, digitalisation…) ;

Education (tableau interactif, vidéoprojection, classe mobile…).

+ de 100 certifications au service de la performance !

A destination des sociétés privées, des administrations ou encore des revendeurs, LDLC Expert Solutions possède une centaine de certifications, assurant le déploiement efficace de solutions sur-mesure. Apple, Microsoft, Fortinet, Lenovo ou encore HP, LDLC Expert Solution est à même de s'adapter à de multiples environnements, selon les exigences propres à chaque structure.

Depuis le mois de juillet dernier, LDLC.pro possède notamment la certification Zero-Touch Android Enterprise Recommended, offrant la possibilité de déployer facilement des flottes mobiles Android. Peu répandu, cet agrément a été obtenu par seulement 5 partenaires en France, dont LDLC.pro, seul acteur web de la distribution IT.

A propos de LDLC.pro

LDLC.pro est LE partenaire informatique et high-tech des professionnels. En 1998, le Groupe LDLC décide d'offrir aux entreprises une offre spécifique et lance le site LDLC.pro. Ses clients : les sociétés, privés, administrations et revendeurs. Avec une offre incomparable de 44 000 références et un panel de services complets, près de 100 experts LDLC.pro, élaborent avec les professionnels (DSI, chefs d'entreprise…) des solutions sur-mesure : conseils et accompagnement, devis et financement, lignes d'encours pour des débits différés et mandats administratifs. LDLC.pro place l'informatique et le high-tech au service de la performance des entreprises ! www.ldlc.pro

Carine BAR-PONTONNIER - Responsable Communication - c.bar@ldlc.com - 06 68 39 48 12

Isabelle CHARCONNET – Attachée de presse – i.charconnet@ldlc.com - 07 62 38 96 76

