LIMONEST, LE 31 OCTOBRE 2019



Dans le cadre des négociations exclusives en cours, le Groupe LDLC a remis, après avis favorable du comité d'entreprise, à la société Rue du Commerce, une promesse unilatérale d'achat sous diverses conditions suspensives notamment si requise, de l'autorisation de l'autorité de la concurrence, afin d'acquérir 100% de l'activité Top Achat.

La date limite d'exercice par Rue du Commerce de la promesse unilatérale d'achat a été fixée au 31 janvier 2020 au plus tard.

Sur son exercice 2018, Top Achat a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 85 millions d'euros, en croissance de plus de 10% sur un an, et regroupe une soixantaine de collaborateurs.

La finalisation de cette opération reste envisagée au plus tard fin mars 2020.

Le marché sera informé de l'avancement du projet.



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 10 sites, dont 5 marchands ; il compte plus de 900 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com



ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Olivier Lambert / Marie-Claude Triquet

olambert@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60838-groupe-ldlc-311019-offre-topachat.pdf Informations privilégiées :- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…)

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews