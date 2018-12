Groupe Ldlc : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018-2019

IMPACT DES INVESTISSEMENTS DE CROISSANCE SUR LES RÉSULTATS DU SEMESTRE

TENDANCES FAVORABLES ATTENDUES SUR LE DEUXIÈME SEMESTRE



Olivier de la Clergerie, Directeur Général du Groupe commente : « Durant ce premier semestre 2018-2019 notre Groupe a mené de front de nombreux projets structurants et créateurs de valeur pour le futur. Nous avons notamment finalisé la mise en place des synergies logistiques avec Materiel.net, intégré le Groupe Olys acquis en janvier 2018, fait évoluer nos systèmes d'information et développé les nouvelles plateformes de nos sites Materiel.net et LDLC.com. Nous avons également déployé notre offre LDLC.com en Espagne avec le lancement de l'activité e-commerce et l'ouverture de deux boutiques, recruté une équipe commerciale LDLC.pro à Gennevilliers et lancé le projet de créer un entrepôt logistique afin de livrer très rapidement nos clients de la région Ile-de-France. Enfin, nous avons poursuivi le déploiement de notre réseau de boutiques en propre ou en franchise avec à ce jour au total 39 boutiques opérationnelles à l'enseigne LDLC.com. Ces chantiers importants et nécessaires pour l'avenir du Groupe ont mobilisé l'ensemble de nos équipes et nécessité la mise en place de ressources internes et externes supplémentaires importantes. Ces investissements conjugués à un environnement marché moins favorable (hausse des prix des composants, attentisme des gamers) ont pesé ponctuellement sur nos résultats. Ces projets étant pour la plupart désormais finalisés, nous bénéficierons mécaniquement, dès le deuxième semestre, des économies liées aux synergies Groupe notamment en matière logistique et d'un abaissement de nos charges externes et de personnel. La croissance de l'activité liée à i/ une activité BtoC mieux orientée et qui bénéficiera des fêtes de fin d'année ii/ la poursuite d'une progression des ventes LDLC.pro, iii/ le développement des boutiques et iv/ la contribution positive du Groupe Olys, associée aux économies qui seront générées, nous permet de viser des tendances plus favorables et un EBITDA nettement positif sur le deuxième semestre. Fort de fondamentaux solides et de la mise en oeuvre de nouveaux moteurs de croissance, notre Groupe est aujourd'hui bien armé pour renforcer sa place de spécialiste sur le marché du High-Tech et poursuivre son plan de marche. »

COMPTE DE RÉSULTATS SEMESTRIELS SIMPLIFIÉ (1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE)*

En M€ - audités 2018-2019 2017-2018 Chiffre d'affaires 234,6 215,5 Marge brute 38,2 36,0 En % du CA 16,3% 16,7% EBITDA (1,9) 6,6 Résultat opérationnel courant (4,4) 4,1 Résultat avant impôts (5,4) 3,7 Résultat net de l'exercice (3,5) 2,5

Ebitda = ROC+dotations & reprises aux amortissements et provisions

*chiffres audités, non encore arrêtés par le Directoire

SYNTHÈSE DU SEMESTRE

Le Groupe a réalisé sur le semestre un chiffre d'affaires de 234,6 M€ contre 215,5 M€ l'an dernier, en croissance de 8,9%. Le Groupe Olys, acquis en janvier 2018, contribue pour 29,4 M€ à cette croissance.

Le panier moyen Groupe continue de progresser et s'élève à 371 €HT contre 334 €HT au 30 septembre 2017 (à périmètre comparable).

Le Groupe a recruté environ 200 000 nouveaux clients (BtoC et BtoB) sur le semestre.

LDLC.com a été élu pour la 5ème année consécutive Service Client de l'Année 2019 dans la catégorie Distribution de produits techniques (Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2018 – Plus d'infos sur escda.fr).

La marge brute Groupe affiche une très bonne résilience, alors même que le réseau de magasins monte en puissance, et représente 16,3% du chiffre d'affaires contre 16,7% en n-1.

L'EBITDA du semestre est impacté par les moyens supplémentaires mis en place pour accompagner l'ensemble des projets (systèmes d'information et plateformes web, lancement de l'activité en Espagne, recrutement d'une équipe BtoB en région parisienne, création d'une cellule R&D, développement du réseau de magasins, …).

Le périmètre Groupe LDLC (hors Olys) affiche un EBITDA de -1,3 M€ avec une progression de 3,8 M€ des charges de personnel et de 0,6 M€ des charges externes par rapport au 30 septembre 2017.

L'EBITDA du Groupe Olys s'inscrit à -0,6 M€ sur la période. Le Groupe Olys réalisant plus de 60% de son activité au deuxième semestre, il aura en année pleine une contribution positive aux résultats du Groupe.

Les dotations aux amortissements et provisions s'inscrivent à 2,5 M€ contre 2,2 M€ au 30 septembre 2017.

La charge financière s'élève à 1,0 M€ contre 0,5 M€ l'an dernier.

Après activation des déficits reportables, le produit d'impôts est de 1,8 M€.

Au global, le résultat net part du Groupe constitue une perte de 3,5 M€.

Les capitaux propres du Groupe s'établissent, au 30 septembre 2018, à 54,5 M€ (60,7 M€ au 31 mars 2018) pour un endettement net de 63,0 M€ (52,4 M€ au 31 mars 2018) dont 33 M€ environ liés aux actifs immobiliers. La société a obtenu de la part de son pool bancaire une dérogation suite au bris de l'un de ses covenants.

AXES DE TRAVAIL ET OBJECTIFS

Sur le plan de l'activité, le Groupe LDLC devrait bénéficier au deuxième semestre 2018-2019 de tendances plus favorables avec :

Une activité BtoC plus forte (fêtes de fin d'année et rebond de l'activité). À ce titre, les ventes du week-end du Black Friday qui concentre les premiers achats de Noël ont été records.

Un démarrage de l'activité online et boutiques en Espagne. Les magasins de Madrid et Barcelone sont désormais opérationnels et le site web affiche, deux mois après son lancement, des performances conformes aux attentes du Groupe validant le potentiel du marché ibérique.

Une contribution plus importante du réseau de boutiques avec à ce jour 37 magasins LDLC.com répartis sur l'hexagone.

Une nouvelle croissance de l'activité LDLC.pro avec notamment la montée en puissance de l'équipe commerciale en région Ile-de-France.

Sur le plan financier, le Groupe dispose de plusieurs leviers d'amélioration qui lui permettront de retrouver un EBITDA nettement positif dès le deuxième semestre 2018-2019 :

Effets bénéfiques des synergies Groupe (sites web, fusion des plateformes logistiques depuis le 1 er octobre 2018, …). Les économies générées seront de l'ordre de 150 K€/mois.

Ajustement des charges de personnel et des charges externes du fait que la majeure partie des chantiers qui avaient été lancés est désormais achevée.

Rationalisation des coûts avec une revue des éléments contractuels, communication, publicité, … avec l'objectif de réaliser rapidement des économies de l'ordre de 1,2 M€/an.

En matière de bilan, la dette du Groupe étant principalement liée à ses actifs immobiliers, il a été décidé de céder à échéance mars 2019 les murs de l'entrepôt de Nantes tout en poursuivant son exploitation. Cette cession aura un impact cash significatif (environ 6 M€). Le désengagement du siège social actuellement en crédit-bail permettra également une réduction de la dette de 22 M€.

Comme sur le premier semestre, le Groupe poursuivra également ses actions d'optimisation de son BFR.

Dans ce contexte, le Groupe ne réitère pas à ce jour son ambition 2021. En effet, si les ambitions ne sont pas remises en question de manière globale, la dynamique pour les atteindre et les délais nécessaires sont eux difficiles à estimer aujourd'hui de manière fiable.

En conclusion, les résultats constatés au premier semestre 2018-2019 sont liés principalement aux investissements engagés par le Groupe pour renforcer sa place sur les marchés du High-Tech et se doter de nouveaux moteurs de croissance. Après 2 ans de structurations fortes et essentielles pour porter la croissance future, le Groupe va dorénavant pouvoir se consacrer entièrement à poursuivre son plan stratégique visant à conforter sa place parmi les leaders du marché français et prendre une position significative sur le marché ibérique.



Prochain rendez-vous :

Le 7 décembre 2018 à 10h00, réunion d'information, Centre de conférences Edouard VII, 23 square Edouard VII, Paris 8ème

Prochain communiqué :

Le 31 janvier 2018 après Bourse, chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018-2019



PROFIL DU GROUPE LDLC

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 11 sites, dont 6 marchands ; il compte 1 050 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com



