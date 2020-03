Ce jeudi 5 mars 2020, SOLAARI, la marque française de sabres connectés fabriqués et vendus par le Groupe LDLC, signe un partenariat avec la Fédération Française d'Escrime (FFE) et son Académie de Sabre Laser (ASL) pour une durée de 3 ans. Les 2 entités se donnent pour objectif commun de travailler la notoriété de cette nouvelle pratique sportive sur le plan national et international. Ce partenariat permet à SOLAARI de devenir équipementier premium de la FFE et de l'ASL, renforçant ainsi la marque dans sa position de référente française de la discipline du sabre laser.

Pour rappel, SOLAARI commercialise des sabres lumineux plus vrais que nature. Personnalisables, ces sabres ont fait forte impression au CES 2019 et sont en vente sur http://www.solaari.com/shop et bientôt disponibles sur LDLC.com et Materiel.net, en ligne et en boutiques. Inspiré par la science-fiction, le sabre SOLAARI s'adresse aussi bien aux fans de pop-culture, aux cosplayeurs, et aux artistes qu'aux sportifs aguerris et adeptes d'arts martiaux.

Soucieuse d'être novatrice, la Fédération Française d'Escrime s'adapte et adopte la pratique du sabre laser. A travers son Académie de Sabre Laser, la FFE est devenue en avril 2018 la première fédération au monde à reconnaître officiellement la pratique. Deux ans plus tard, ce sport rassemble près de 100 clubs et plus de 1 000 licenciés en France, dans les DOM-TOM et même à l'étranger puisque des associations américaines et chinoises se sont affiliés à l'ASL.



PROFIL DU GROUPE LDLC

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 10 sites, dont 5 marchands ; il compte plus de 900 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

