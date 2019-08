Groupe Ldlc : TRANSFERT DES TITRES GROUPE LDLC SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH À PARIS EFFECTIF LE 2 SEPTEMBRE 2019

LIMONEST, LE 29 AOÛT 2019



La demande d'admission des titres du Groupe LDLC sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par l'Euronext Listing Board le 14 août 2019.

Pour rappel, le Groupe LDLC avait annoncé le 20 mai 2019 son intention de transférer la cotation de ses actions sur un marché plus approprié à sa taille.

En outre, le transfert vers Euronext Growth vise également à opérer un retour vers le référentiel comptable français pour l'établissement des comptes consolidés, et ce dès la publication des comptes semestriels 2019/2020, au 30 septembre 2019. Face à la complexité des nouvelles normes comptables IFRS, le Directoire de Groupe LDLC a jugé que ce changement de référentiel comptable devrait notamment permettre une meilleure lisibilité de la performance opérationnelle et financière du Groupe

Le Groupe LDLC continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (règlement MAR). Les dispositions de ce dernier resteront également pleinement applicables au Groupe LDLC notamment en matière de déclaration des transferts sur titres des dirigeants.



CALENDRIER DÉFINITIF DU TRANSFERT DE MARCHÉ DE COTATION

La Société est accompagnée dans son transfert sur Euronext Growth à Paris par Gilbert Dupont en tant que listing-sponsor.

14 août 2019 : Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth à Paris.

29 août 2019 : Diffusion des avis de marché Euronext annonçant la radiation des titres du Groupe LDLC d'Euronext Paris et leur admission sur Euronext Growth à Paris, diffusion d'un communiqué de presse par la Société et mise en ligne du document d'information sur le site Internet de la Société et d'Euronext.

2 septembre 2019 avant l'ouverture : Radiation des titres du Groupe LDLC d'Euronext Paris et admission des titres du Groupe LDLC sur Euronext Growth Paris.

Le code ISIN d'identification des titres Groupe LDLC reste inchangé (FR0000075442) et le mnémonique devient ALLDL. Par ailleurs, l'action Groupe LDLC reste éligible aux PEA et PEA-PME. Consécutivement à ce transfert de marché, les titres Groupe LDLC ne seront en revanche plus éligibles au mécanisme du SRD Long-seulement à l'issue de leur radiation du marché Euronext Paris, le 2 septembre 2019 avant bourse.



AGENDA FINANCIER

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2019-2020, le 29 octobre 2019 après Bourse.



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 10 sites, dont 5 marchands ; il compte plus de 1 014 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com



ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Olivier Lambert / Marie-Claude Triquet

olambert@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93

