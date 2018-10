Groupe Ldlc : UN FRANCHISÉ LDLC.COM LAURÉAT DU TROPHÉE FORUM DE LA FRANCHISE DE LYON

Mercredi 3 octobre, Marc Gaubert multi-franchisé LDLC.com s'est vu remettre le « Trophée Le Forum Franchise ». L'objectif de ce prix est de récompenser un franchisé implanté en région Auvergne Rhône-Alpes. Les critères retenus pour être le gagnant du concours sont : le dynamisme commercial, le sens de l'innovation dans le respect du concept, l'implication vis-vis du réseau, l'action sociale et le rayonnement dans la vie économique locale.

Marc Gaubert possède 4 magasins LDLC.com en franchise, à Saint-Etienne, Valence, Clermont-Ferrand et Saint-Priest. Il ouvrira d'ici quelques semaines sa 5ème franchise à Roanne, poursuivant ainsi le maillage du territoire rhônalpin.

Organisé conjointement par Fiducial et la CCI, ce concours rassemble une trentaine de candidats en lice pour 3 prix différents : le Trophée Le Forum Franchise, le Prix Coup de Cœur qui récompense un franchisé audacieux, et le Prix Jeune Pousse qui récompense un jeune franchisé prometteur. Le jury, composé d'un membre de chacun des Organisateurs et des Partenaires du concours, a remis le prix lors de la soirée organisée la veille du salon « Le Forum Franchise ».

LDLC.com est présent ce jour au salon Le Forum Franchise, Cité – Centre de Congrès – Lyon - au stand C22.



PROFIL DU GROUPE LDLC

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 11 sites, dont 6 marchands ; il compte 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.



Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com



ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Amalia Naveira / Marie-Claude Triquet

anaveira@actus.fr – mctriquet@actus.fr - Tél. : 04 72 18 04 93



Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55369-groupe-ldlc-041018-trophee-forum-franchise.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews