LDLC : 5.395 actions rachetées la semaine dernière

25/09/2018 | 12:49

LDLC annonce ce jour avoir procédé, dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par son assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 septembre 2017, au rachat de 5.395 actions entre le 17 et le 21 septembre.



Ce rachat s'est effectué à un prix moyen pondéré d'acquisition compris entre 15,328 et 15,483 euros, portant le montant total à un peu moins de 83.200 euros.





