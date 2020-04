14/04/2020 | 10:08

Le groupe LDLC annonce ce mardi avoir finalisé, le 10 avril, l'acquisition du fonds de commerce de Top Achat, après avoir obtenu l'accord de l'autorité de concurrence et avoir levé diverses conditions suspensives.



'L'activité de Top achat, qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur à 90 ME, s'intègre pleinement à la stratégie de distributeur spécialisé multimarques mise en oeuvre par le Groupe LDLC', commente le groupe.



